Microsoft investe sull'intelligenza artificiale e compra Nuance Communications

C'è l'accordo per l'acquisizione da parte di Microsoft di Nuance Communications. Il colosso di Bill Gates ha messo sul piatto ben 16 miliardi di dollari

L'intelligenza artificiale è il futuro è questo lo sanno bene le grandi compagnie quotate a Wall Street. Recentemente ha destato molto scalpore la decisione di Microsoft di mettere sul piatto ben 16 miliardi di dollari per comprare Nuance Communications, una società americana che è specializzata proprio in intelligenza artificiale con riferimento specifico al riconoscimento vocale.

16 miliardi di dollari significano 56 dollari per azione che, considerando il prezzo di chiusura del titolo Nuance nella seduta di venerdì, corrispondono ad un premio del 23 per cento.

Questi numeri indicano solo una cosa: Microsoft intende andare sul sicuro e lusingare come si deve gli azionisti di Nuance. La posta in gioco del resto è molto alta (e Bill Gates lo sa) poichè Nuance sta mostrando una forte penetrazione nel settore dell'healthcare dove è presente da tempo con software che consentono la digitalizzazione delle conversazioni delle visite mediche, facilitando in questo modo la documentazione clinica.

Insomma Nuance opera in un settore che guarda al futuro (la medicina del domani sarà sempre più digitale) e Microsoft ha intenzione di espandersi in questo comparto dove esistono grandi spazi di applicazione dell'intelligenza artificiale.

Microsoft compra Nuance: è la seconda acquisizione più ricca per Gates

Lo shopping su Nuance rappresenta la seconda più ricca acquisizione di sempre per il colosso di Bill Gates. Il primato di acquisizione più corposa di tutti i tempi spetta all'operazione che è stata condotta su LinkedIN ma anche il deal con Nuance è destinato ad entrare nella storia.

Comprando la società di intelligenza artificiale, Microsoft ha mostrato ancora una volta di essere molto attiva sul fronte M&A. A settembre il gruppo aveva comprato ZeniMax, capogruppo di società sviluppatrici di videogiochi come id Software e Bethesda Softworks. Andando ancora più a ritroso nel tempo in primavera erano avvenute le acquisizioni di Affirmed Networks e Metaswitch Networks. Questi i deal che sono andati in porto. A queste operazioni concluse vanno poi affincate quelle che sono ancora in corso e quelle che sono solo oggetto di indiscrezioni senza alcune notizie reali (esempi, in tal senso, sono Pinterest e addirittura Warner Bros).

Insomma Microsoft è una delle quotate più attive sul fronte delle nuove acquisizioni e questo è un elemento che potrebbe condizionare positivamente l'andamento del titolo americano. Anche tu puoi sfruttare questa eventuale tendenza operando direttamente da casa con il CFD Trading.

Intervistato dalla CNBC il chief executive di Microsoft Satya Nadella ha affermato, riferendosi all'acquisizione di Nuance, che il lavoro di Microsoft è quello di fornire "tecnologia in modo che medici e provider possano mantenere tutti i dati al sicuro".