Azioni da comprare in ottica investimento: questi 10 titoli possono fare +40% in un anno

Una lista con 10 azioni quotate sull'S&P 500 che nei prossimi 12 mesi potrebbero volare. Ci sono anche alcuni nomi illustri

Sei sempre alla ricerca di azioni da comprare in ottica investimento? Questo articolo fa proprio al caso tuo poichè in questo post segnaleremo 10 titoli azionari che secondo noi vale la pena inserire in portafoglio perchè destinati ad incrementare il loro valore non di poche unità percentuale ma addirittura del 40 per cento.

Parliamo, ovviamente, di apprezzamenti che si potrebbero registrare nel lungo termine e non nel giro di poche sedute. Di conseguenza l'articolo non è destinato ai traders che assumono un approccio di breve termine (nè tantomeno agli investitori intraday) ma solo a chi punta sulle variazioni di prezzo nel lungo periodo. Contrariamente a quello che spesso si pensa, per investire in azioni sul lungo termine non è nessario acquistare fisicamente titoli e quindi diventare azionisti con tutti gli obblighi che tale situazione giuridica impone. Anche attraverso il CFD trading si può speculare sulle azioni nel lungo periodo.

Come scegliere i titoli che possono fare +40% in un anno

Quale è il modo per trovare i titoli che potrebbero crescere del 40 per cento in 12 mesi? Prima di avviare la ricerca è bene subito mettere in chiaro un concetto. Su Borsa Italiana può capitare che ci possano essere quotate in grado di crescere del 40 per cento in un anno ma la ricerca è molto complessa in quanto si tratta, spesso, di casi isolati. Diciamo la verità: le azioni che possono crescere in un anno di percentuali così ampie si possono trovare solo a Wall Street.

Ma come effettuare la ricerca? Dall'inizio anno da oggi l'indice Usa S&P 500 ha segnato un balzo del 18 per cento. Non tutti i titoli, però si sono apprezzati allo stesso modo e ci sono addirittura delle quotate che, fino ad oggi, sono rimaste in ombra. Ebbene per trovare le azioni da comprare in ottica investimento, è necessario pescare tra quei titoli che ad oggi hanno avuto meno visibilità in assoluto.

Parlando di numeri, tra i 500 titoli che compongono il principale indice di Wall Street, 96 di essi si sono mossi in rosso da inizio anno ad oggi mentre ben 99 si muovono di almeno il 20 per cento sotto all’ultimo massimo annuale. Considerando assieme l'indice S&P 500 e il paniere tech Nasdaq 100 (ovviamente con l'eliminazione dei doppioni che sono presenti in entrambi gli indici) è possibile individuare ben 107 titoli che hanno perso il 20 per cento rispetto al loro ultimo massimo assuale.

Secondo un'analisi che è stata condotta da marketwatch, ben 35 di questi 107 titoli hanno rating buy ossia sono da comprare (o da speculare al rialzo attraverso i CFD).

Azioni da comprare in ottica investimenti: i 10 titoli caldi dell'S&P 500

Ed eccocci arrivati alla parte clou del post: quali sono le azioni da comprare in ottica investimento? I titoli che, stando alle proiezioni degli analisti potrebbero crescere del 40 per cento nei prossimi mesi sono i seguenti:

Western Digital>>>+68%

Baidu>>>+65%

Micron Technology>>>+58%

Activision Blizzard>>>+58%

NetEase>>>+56%

NewsCorp>>>+48%

General Motors>>> +47%

Hess Corp.>>>+47%

Global Payments>>>+45%

VF Corp.>>>+45%

Come si può vedere da questo elenco, non solo ci sono quotate che nei prossimi 12 mesi possono crescere del 40 per cento ma ve ne sono alcune che possono anche segnare un balzo di quasi il 70 per cento (come è il caso di Wester Digital).

