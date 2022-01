Aumentano i tassi FED? Ecco le azioni che si sono apprezzate nei precedenti

© Shutterstock

Un'analisi della CNBC sulle quotate che hanno registrato un rialzo dei rispettivi prezzi quando la FED ha aumentato i tassi di riferimento

L'aumento dei tassi FED è questione di tempo. La pubblicazione della minute della Federal Reserve ha gettato nel panico prima la borsa Usa e poi, a cascata Tokyo e le piazze europee, per un motivo ben preciso: nei verbali dell'ultima riunione del Fomc viene messa nera su bianco l'intezione della Federal Reserve di procedere ad una normalizzazione della politica monetaria tornando alle direttrici pre-covid.

Una formula contorta che significa solo una cosa: la Federal Reserve è pronta ad aumentare i tassi di interesse per impedire che l'inflazione possa continuare a crescere.

Un investitore consapevole, a questo punto, non può che porsi una domanda molto specifica: come investire in questa situazione? Quali sono i titoli da comprare? Il forte ribasso con cui le borse di tutto il mondo hanno accolto la pubblicazione della minute della Federal Reserve potrebbe indurre a pensare che in un contesto caratterizzato da una politica monetaria più rigorosa (tornano i falchi) sia meglio lasciar perdere l'azionariato.

La verità, però, non è questa. Investire in azioni è sempre possibile anche nei momenti caratterizzati da un rialzo dei tassi di riferimento. Tuttavia in queste fasi è necessario essere molto selettivi prima di effettuare le proprie scelte di trading.

Uno metodo utile per capire quali azioni comprare nelle fasi caratterizzate da un aumento dei tassi di riferimento, è l'analisi dei precedenti storici. Si tratta, in altre parole, di individuare quelle azioni di Wall Street che, in passato, hanno visto crescere i loro valori in un contesto caratterizzato dal rialzo dei tassi FED.

Ad individuare i titoli che hanno subito una traiettoria simile (rialzo delle quotazioni a seguito dell'aumenti dei tassi di riferimento) è stata la CNBC.

Addirittura le azioni vincenti con tassi alti che la CNBC sono state ben 9. Ciò è la dimostrazione che in presenza di politiche monetarie rigorose si può sempre investire in azioni ma è necessario adottare un approccio più analitico.

I periodi presi in esame nell'analisi della CNBC sono stati 7:

febbraio 2021

gennaio 2018

marzo 2021

settembre 2021

settembre 2018

aprile 2018

settembre 2019

Durante questi mesi caratterizzati da tassi alti, alcune azioni hanno registrato apprezzamenti molto significativi. Ad esempio ConocoPhillips, azienda petrolifera texana è cresciuta del 12,3 per cento mentre il gruppo assicurativo AIG ha messo a segno un balzo del 5,8 per cento.

Fermo restando che in borsa i rendimenti passati non possono essere ritenuti garanzia per il futuro, la CNBC ha anche individuato altri 7 titoli che, durante una fase caratterizzata da tassi di interesse alti, hanno messo a segno progressioni consistenti. Esempio i colossi oil Exxon Mobil e Chevron hanno registrato nelle fasi indicate rendimenti del 7,1 per cento e del 5,8 per cento.

Ancora il prezzzo delle azioni Boeing ha registrato un rialzo del 9,2 per cento nei momenti contraddistinti da un aumento del costo del denaro. L'elenco delle azioni vincenti prosegue poi con O'Reilly Automotive, cresciuta del 6 per cento, Mosaic Company, in rialzo del 9,2 per cento e ancora Oneok, aumentata dell'8,e per cento e News Corporation che ha messo a segno un rialzo del 6,1 per cento.

