Trimestrale Amazon, Alphabet e Advanced Micro Devices: come investire questa settimana

A caccia di titoli interessanti su cui investire questa settimana: tre quotate che potrebbero segnare forti oscillazioni di prezzo

Sei alla ricerca di azioni sui cui fare trading online questa settimana? Questo articolo potrebbe fare al tuo caso poichè elenca tre quotate che, dal nostro punto di vista, potrebbero evidenziare nel corso della settimana corrente oscillazioni di prezzo molto interessanti da sfruttare per fare trading online. I tre titoli da tenere d'occhio sono Amazon, Alphabet (Google) e Advanced Micro Devices. Tutte e tre le quotate indicate fanno parte del settore tech di Wall Street.

La pubblicazione dei rispettivi conti trimestrali può essere l'occasione che gli investitori attendevano per capire se la forza di trasciamento determinata dal lockdown (e capace di spingere i rispettivi prezzi ai massimi storici) è venuta meno oppure no.

Azioni Amazon

Il giorno clou per Amazon sarà il prossimo 3 febbraio quando la quotata guidata da Bezos pubblicherà i conti del quarto trimestre. Le previsioni vedono le vendite a 137,73 miliardi di euro e un utile per azione a quota 3,72 dollari. Secondo gli analisti, nell'ultimo periodo Amazon ha sofferto le difficoltà nella catena di fornita e anche il rialzo dell'inflazione.

Pur mettendo in evidenza che i profitti di Amazon hanno registrato un forte aumento grazie anche all'emergenza pandemia, va comunque registrato che il trend di crescita sembra avere segnato il passo. A ciò vanno poi aggiunti i problemi relativi all'approvviggionamento delle merci e al reclutamento della manodopera. Questi punti deboli hanno causato, forte per la prima volta, una leggera difficoltà nella soddisfazione della domanda da parte della clientela.

Tutto questo si è riflesso nell'andamento del titolo Amazon che, come si può vedere da grafico in alto, da inizio anno ad oggi ha segnato un ribasso del 14 per cento. La flessione potrebbe però essere proprio l'occasione per comprare a prezzi bassi. Determinante, per la risalita dei prezzi, è la pubblicazione di una trimestrale che sia almeno in linea con le attese.

Azioni Alphabet (Google)

Alphabet (Google) pubblicherà i conti del quarto trimestre martedì dopo la chiusura di Wall Street. Gli analisti si attendono un utile per azione pari a 27,80 dollari e entrate totali pari a 72,23 miliardi di dollari.

Dall'inizio dell'anno ad oggi le azioni Google hanno segnato un calo di appena l'8 per cento facendo decisamente meno peggio di molti altri colossi tech. Ciò non è stato una casualità ma la dimostrazione che la società sia in grado di garantire una crescita stabile grazie al segmento pubblicità. Va evidenziato che nel corso dell'ultimo trimestre tutti quei comparti che stanno iniziando ora a rimbalzare dopo il buio del lockdown (a partire da viaggi e turismo) sono tornati ad investire tantissimo in pubblicità.

Azioni Advanced Micro Devices

Terzo titolo da tenere d'occhio questa settimana è Advanced Micro Devices. La società renderà noti i conti trimestrali martedì dopo la chiusura dei mercati. Le attese sono per utili pari a 0,75 dollari e vendite complessive a 4,47 miliardi di dollari.

Dall'inizio dell'anno il titolo ha perso il 27 per cento. Una buona notizia è che ad ottobre, durante la conference call di presentazione dei conti del terzo trimestre, la società ha lasciato intendere che il boom di prodotti elettronici innescato dalla pandemia non è finito. Le previsioni per il quarto trimestre sono quindi positive grazie alle attese buone performance delle divisioni computing e grafica. Staremo a vedere come effettivamente andrà.

