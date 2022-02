Trading online beni rifugio: quali proteggono di più durante una guerra?

© Shutterstock

Analisi sui migliori beni rifugio in caso di guerra: ecco quali sono i più performanti

Con lo scoppio della guerra in Ucraina e la pioggia di sanzioni contro la Russia, è iniziata la corsa ai beni rifugio. Il primo asset finito nel mirino degli investitori è stato il gold che, come abbiamo messo in evidenza in più articoli (leggi ad esempio qui) si è portata ben oltre i 1900 dollari l'oncia. Altro asset rifugio è stato il Dollaro che si è rafforzato anche nei confronti dell'Euro. E che dire poi dello Yen giapponese che è sempre stato un porto sicuro nelle fasi di più alta turbolenza finanziaria.

✅ Conosci il social trading di eToro? Con la funzione CopyTrader™ puoi investire copiando in automatico le strategie dei migliori trader del mondo! — Oggi puoi avere un conto Demo GRATUITO con 100.000€ di credito virtuale >>

In generale i beni su cui rifugiarsi durante le crisi geopolitiche sono tantissimi ma non tutti proteggono allo stesso modo. In questo articolo analizzeremo quali sono i migliori beni rifugio ossia quegli asset che sono in grado di proteggere meglio i capitali nelle fasi di guerra.

La lista dei migliori beni rifugio comprende:

EUR/JPY (forex)

EUR/CHF (forex)

Future Oro (materie prime)

EUR/USD (forex)

Obbligazioni Usa a 10 anni

Obbligazioni Germania a 10 anni

Prima di esaminare nel dettaglio le performance dei singoli beni rifugio citati in questa short list, ricordiamo che oggi è possibile investire sia sul Forex che sulle materie prime da una sola piattaforma usando il broker eToro che mette anche a disposizione la demo gratuita di prova da 100 mila euro virtuali.

Apri un conto demo eToro e impara a fare trading sui beni rifugio>>>clicca qui

Cambio Euro Dollaro

Il Dollaro si è rafforzato nel cambio con l'Euro a seguito della guerra in Ucraina. In precedenza il biglietto verde aveva effettuato un movimento in due step: ad un rapido apprezzamento aveva poi fatto seguito un ritracciamento.

Anche Yen e Franco Svizzero (ossia le due altre valute rifugio) hanno seguito lo stesso movimento del biglietto verde. In pratica i grafici EUR/USD, EUR/CHF e EUR/JPY evidenziano tutti le stessa traiettoria. E' quasi stupefacente come tutte le valute rifugio sia siano mosse allo stesso modo con lo scoppio della guerra in Ucraina.

Obbligzioni Usa e Germania a 10 anni

Anche i bond Usa a 10 anni e i bund tedeschi a 10 anni sono finiti nel mirino degli investitori in certa di porti sicuri per il proprio capitale.

Per quello che riguarda il bund tedesco, i rendimenti, che lo ricordiamo si muovono in modo inverso ai prezzi (quindi se il rendimento sale, allora il prezzo scende), il rendimento è prima salito (a causa dei timori per un imminente aumento dei tassi FED) e poi è calato. Con lo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina, la tendenza si nuovamente invertita quindi prezzi in rialzo e rendimenti in calo.

Stesso movimento per i rendimenti dei titoli di stato Usa a 10 anni. Anche in questo caso c'è stato un apprezzamento iniziale (quindi prezzi in salita) e poi un deprezzamento (e aumento dei rendimenti) non appena è scoppiata la guerra tra Russia e Ucraina.

Trading online beni rifugio: conclusioni

In conclusione: tutti i beni rifugio che abbiamo citato si sono mossi allo stesso modo in occasione della guerra tra Russia e Ucraina. In partolare i bond Usa e tedeschi hanno registrato un movimento identico e la stessa cosa dicasi per le coppie forex citate.

Inoltre, contrariamente a quello che si può ipotizzare, i beni rifugio hanno reagito allo stesso modo nel momento in cui i mercati hanno raggiunto una fase estrema del risk off. Quindi è quando incertezza e paura sono ai massimi, che i migliori beni rifugio non solo occupano la scena ma decrivono la stessa traiettoria.

All'investitore il compito di intercettare questi segnali. Ricordiamo che il modo più semplice per fare trading sui beni rifugio è attraverso i CFD. Scegliendo il citato broker eToro è possibile avere subito la demo gratuita da 100 mila euro virtuali per fare pratica senza rischi.

Clicca qui per aprire un conto demo eToro>>>è gratis