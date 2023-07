8 titoli a maggiore market cap con un rialzo del 60% da inizio anno

Si è parlato tanto del forte rialzo che le borse mondiali hanno messo a segno da inizio anno. Giustamente è stato posto l’accento sul primato raggiunto da Piazza Affari ma chi è solito investire in borsa sa perfettamente che per avere degli spunti concreti è a Wall Street che è necessario guardare. Dalla performance della piazza americana nel primo semestre 2023 si possono trarre interessanti deduzioni.

Nei primi sei mesi dell’anno l’S&P 500 è cresciuto di oltre l’11 per cento. Una prestazione robusta che ha premiato i traders che avevano attivato strategie rialziste sul paniere di riferimento della borsa Usa già alla fine dell’anno scorso.

E’ solo andando più nel dettaglio, però, che si possono fare “scoperte” significative. La prestazione dell’S&P 500, infatti, è stata sostenuta da soli 8 titoli a maggiore market cap che, guarda caso, hanno tutti lo stesso minimo comun denominatore: l’essere appartenenti al settore tech. I numeri non lasciano spazio a fraintendimenti: da soli questi titoli hanno segnato da inizio anno un rialzo di ben il 60 per cento. In pratica sono state queste 8 quotate (di chi si tratti è facilmente immaginabile) ad aver preso per mano l’S&P 500 consentendogli di chiudere con un rialzo molto marcato.

Cosa significa questo? A spiegarlo è stato Bruno Rovelli, Chief Investment Strategist Italia del fondo Usa BlackRock. Secondo l’analista, una manciata dei titoli sta praticamente trainando tutto il mercato. Stiamo assistendo ad una sorta di polarizzazione in cui le cosiddette mega cap svolgono un ruolo che è sempre più importante e decisivo. Non c’è quindi nulla di cui meravigliarsi se, a causa di questa situazione, l’interesse stesso dei trader è polarizzato verso queste 8 quotata ad altissima marlet cap. Su questi titoli investono da tutte le parti. Gli stessi italiani preferiscono speculare su queste quotate piuttosto che sui titoli di Borsa Italiana, proprio perchè queste big hanno oramai una fama e un livello di liquidità che non ha eguali.

Il lato negativo della polarizzazione

C’è anche un lato negativo in tutto questo. Come giustamente messo in evidenza dal rappresentante di BlackRock se si va a guardare all’andamento dell’indice S&P 500 Equal Weighted la performance complessiva è molto bassa tanto da rasentare lo zero. L’indice S&P 500 Equal Weighted ingloba tutti i titoli dell’indice standard ma li pesa tutti allo stesso modo e quindi non tiene conto delle varie market cap.

C’è quindi una vera e propria dispersione che di vede chiaramente confrontando la differenza di performance tra l’indice market cap (indice tradizionale) ed Equal Weighted. Ebbene la differenza tra i due indici è ai massimi dagli anni Novanta.

Anche questo è un elemento molto significativo che dovrebbe essere tenuto in considerazione nella composizione del proprio portafoglio operativo.

Le mega cap e le mega forze del futuro

Accanto alla polarizzazione, c’è un secondo fenomeno di cui si stanno vedendo i primi segnali a Wall Street. Queste mega forze altro non sono che tendenze e cambiamenti strutturali che avranno la capacità di influenzare le performance dei mercati, delle economie e dei settori.

5 le mega-forze in atto sulle borse:

Intelligenza Artificiale

Trasformazione delle catene produttive globali che saranno sempre più organizzate e sempre meno frammentate

che saranno sempre più organizzate e sempre meno frammentate Invecchiamento della popolazione globale che rischia di pesare sull’offerta di lavoro in Europa

Transizione a net zero con conseguente riallocazione del capitale verso l’energia pulita e quindi il completo rimodellamento di tutto il mercato dell’energia in pochi anni

L’evoluzione del sistema finanziario globale

