Alibaba si divide in 6 business unit: comprare azioni per cavalcare break-up?

Le azioni Alibaba sono state tra le protagoniste della seduta di borsa di ieri (Wall Street) e anche oggi potrebbero offrire spunti molto interessanti. Come si può vedere dal grafico presente in questo articolo, ieri il prezzo delle azioni Alibaba è cresciuto del 12,4 per cento attestandosi a quota 94,70 euro. Il trend al rialzo potrebbe proseguire anche oggi visto che il titolo è in verde nel pre-market. Una buona indicazione per gli investitori che ieri hanno perso l’occasione di sfruttare il rally del titolo e che oggi potrebbe avere una rarissima seconda chance per farlo.

Del resto la forte progressione in atto sulle azioni Alibaba non è dovuta a fattori tecnici (un rialzo così ampio non si può imputare solo all’analisi tecnica) ma ad un catalizzatore molto potente.

Proprio ieri, infatti, il presidente e Ceo Daniel Zhang ha reso noto che la società sarà oggetto di un break-up con la creazione di singole business-unit con core e mission molto specifiche. In poche parole e parlando con un linguaggio da non addetti ai lavori, la vecchia quotata Alibaba si scinde e nascono nuove società.

Ora chi ha un minimo di esperienza con i mercati finanziari sa perfettamente che quando si è dinanzi ad un break-up, al massimo vengono autonomizzate una o due società nuove. Ebbene, ancora una volta, il colosso cinese Alibaba fa le cose in grande. Dallo scorporo, infatti, nasceranno qualcosa come 6 business-unity nuove di zecca.

Attenzione perchè quella descritta non è un’intenzione da sviluppare nel lungo tempo ma la strategia non solo precisa ma anche imminente. Infatti ci sono già i nomi delle 6 business unity nuove. Si tratta di:

Cloud Intelligence Group;

Taobao Tmall Commerce Group;

Local Services Group;

Cainiao Smart Logistics;

Global Digital Commerce Group;

Digital Media and Entertainment Group

Insomma il processo di break-up è in fase molto avanzata e il mercato, con il forte rialzo registrato ieri dal titolo a Wall Street, lo ha capito perfettamente.

Una volta creare e autonomizzate queste 6 unità, la trasformazione di Alibaba proseguirà. Infatti, come reso noto dal management, ognuna di queste business unit diventerà sempre più indipendente puntando ad entrare nel mercato dei capitali. Obiettivo finale potrebbe poi anche essere quello della quotazione in Borsa.

In pratica Alibaba punta a trasformarsi in unn sorta di mega-holding replicando quanto a suo tempo fatto dalla Tencent.

Zhang ha affermato che la trasformazione consentirà a tutte le aziende di diventare più agili e al tempo stesso di migliorare il processo decisionale consentendo di dare risposte più rapide ai cambiamenti del mercato. Obiettivo del break-up, ha quindi aggiunto il manager, è quello di dare più valore possibile agli azionisti promuovendo in questo modo la competitività del mercato. Zhang si è detto infatti convinto che questa operazione possa essere la migliore cartina di salvataggio dell’azienda e che ogni business e ogni azienda “potrà perseguire la raccolta di fondi e l’ipo in modo indipendente quando sarà pronto“.

In effetti, secondo gli analisti, lo smembramento di Alibaba potrebbe anche rendere l’azienda meno vulnerabile alle misure antitrust, visto che ognuna delle 6 singole unità avrà un suo consiglio di amministrazione e quindi un suo amministratore delegato. Di conseguenza potrebbero tranquillamente venir richieste delle quotazioni separate.

Ricordiamo che il gruppo Alibaba è stato fondato da Jack Ma ed tornato in Cina all’inizio della settimana dopo che, per un anno, ha dovuto subire una sorta di semi-esilio (non voluto) a causa dello scontro con le autorità di controllo di Pechino.

