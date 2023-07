Analisi Apple: fin dove possono salire i prezzi delle azioni?

Apple è da sempre uno dei titoli con maggiore appeal sul mercato azionario globale. La forza del brand, i fondamentali economici e finanziari e il costante impegno indirizzato verso lo sviluppo tecnologico sono state e continuano ad essere le carte vincenti del colosso di Cupertino.

Tutto questo è speculare anche all’andamento in borsa della quotata. Il prezzo delle azioni Apple è pari a 193 dollari, livelli molto prossimi ai massimi raggiunti ad agosto 2022. Grazie al forte balzo in avanti delle quotazioni, Apple ha decisamente migliorato il suo livello di market cap. Oggi la capitalizzazione di mercato del colosso tech è pari ad oltre 3000 miliardi di dollari. Nulla di cui stupirsi se si tiene conto di quello che è stato l’andamento recente del titolo. Nel corso dell’ultimo mese, infatti, le azioni Apple hanno segnato una crescita del 3 per cento. Poca roba si potrebbe pensare, tuttavia andrebbe tenuto in considerazione che il balzo da inizio anno è stato del 43 per cento e rispetto ad un anno fa, oggi le quotazioni di Apple sono più alte del 30 per cento.

Tra i catalizzatori che, più recentemente, hanno spinto in avanti il titolo c’è stata la presentazione di Vision Pro, il visore prodotto dal colosso Cupertino. L’evento è stato un successo e gli investitori hanno dimostrato di credere nella direzione di ricerca e di investimento che era stata messa a fuoco dall’amministratore delegato Tim Cook.

Il successo di Apple è certificato nel report della 17ª edizione del Boston Consulting Group sulle Most Innovative Companies, vale a dire sulle aziende più innovative del mondo. Ebbene la Apple si è conferma come l’azienda più innovativa tra le prime 50 classificate riuscendo a lasciarsi alle spalle sia Tesla che Amazon.

Insomma da qualsiasi angolatura si guardi il titolo, il risultato non cambia ed è sempre brillante.

Il rischio quando si fa riferimento a titoli che sono già cresciuti tanto, è che lo spazio per un ulteriore rialzo possa essere stretto. E’ anche una questione di “logica”: se un titolo è già salito tanto, è più probabile che i compratori si indirizzino verso altre quotate magari disponibili più a buon prezzo. E’ questo il caso delle azioni Apple o c’è ancora spazio per una crescita?

Lo vedremo nei prossimi paragrafi sia con l’analisi tecnica che con il parere degli analisti.

Le azioni Apple possono crescere del 30%: comprare?

Cosa pensano gli analisti sulle prospettive delle azioni Apple? Tra i report più recenti c’è stato quello di Citi. La banca d’affari americana ha confermato il rating in essere a buy con prezzo obiettivo a 240 dollari per azione. Quindi per gli esperti, Apple è da comprare (e questo non deve stupire più di tanto) ma soprattutto può crescere fino a 240 dollari! Considerando quelli che sono gli attuali prezzi del titolo, abbiamo a che fare con un potenziale di upside di ben il 30 per cento!

Nella loro nota gli analisti hanno affermato che Apple sta certamente guadagnando in modo costante quote di mercato nella vendita di smartphone, riuscendo ad affrontare a testa alta il rallentamento e le pressioni inflazionistiche.

Non tutti gli analisti, però, dimostrano così tanto ottimismo come quelli di Citi. Altri esperti hanno infatti evidenziato che Apple ha registrato una crescita più bassa di altri colossi come Meta e Tesla che, da inizio anno, si sono apprezzate di più. Per non parlare poi delle azioni NVIDIA che da inizio anno sono cresciute del 185 per cento sull’onda dello sviluppo dell’intelligenza artificiale.

Analisi azioni Apple: fin dove possono salire?

Abbiamo visto che per gli analisti di Citi, le azioni NVIDIA si possono spingere fino a 240 dollari. Ma vediamo cosa invece indica l’analisi tecnica sul titolo. Come detto in precedenza, le azioni Apple sono nell’area dei massimi. Nonostante questo sembrerebbe esserci ancora una discreta forza nelle gambe.

Tecnicamente, però, il rally delle ultime sedute ha determinato uno sforamento nell’area di ipercomprato per molti indicatori. Questa situazione potrebbe determinare la prevalenza di prese di profitto almeno nel breve termine. Esse, però, non impatterebbero sul trend rialzista di Apple a meno che non portino ad un ribasso sotto quota 183 dollari ovvero sotto al precedente record di gennaio 2022. Nello scenario opposto, ossia se i prezzi delle azioni Apple dovessero salire fino a 195 dollari, potrebbe essere possibile una ulteriore progressione anche fino a 215 dollari.

Insomma le azioni Apple possono ancora far bene.

