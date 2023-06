Azioni Google previsioni giugno 2023: ritracciamento o prosecuzione del rialzo? Il broker ideale per investire

Cosa attendersi dalle azioni Alphabet (Google) per il mese di giugno 2023? Ci sarà una prosecuzione del trend al rialzo già emerso nell’ultimo periodo oppure è più probabile un ritracciamento? Sarà questo il tema al centro del nostro post.

Partiamo da quella che è la situazione attuale: le azioni Alphabet scambiano a 127 dollari, il 22 per cento in più rispetto ad un mese fa e ben il 40 per cento in più da inizio anno. Stiamo quindi parlando di una quotata che sicuramente è in salute. Come si può anche vedere dal grafico in basso, il lungo periodo negativo sembra essere alla spalle. Tra agosto 2022 e i primi di maggio del 2023, le azioni Google sono spesso state sotto ai 100 dollari. In particolare, spezzettando i vari frame temporale, si può evidenziare come il momento a cavallo tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023 sia stato quello più complicato visto che le quotazioni si sono spesso spinte fino a 80 dollari…livello decisamente inusuale per il colosso tech.

Ma vediamo cosa è successo nell’ultimo periodo. Tanto per iniziare c’è da dire che tutto il mercato è stato scosso dal nuovo grande megatrend che ha praticamente scompaginato il quadro di riferimento: l’irruzione dell’intelligenza artificiale.

C’è chi afferma che se si vuole comprendere quale sarà la direzione delle azioni Google nel mese di giugno sia necessario interrogarsi sul posizionamento del colosso tech sul tema dell’intelligenza artificiale.

In questo ambito è emersa una grande novità nell’ultimo periodo. Per la prima volta Microsoft sembra, da sempre costretta ad inseguire Alphabet, sembra primeggiare sul noto motore di ricerca. Il colloso di Bill Gates pare proprio aver trovato lo spunto decisivo battendo sui tempi lo storico competitor.

Secondo alcuni analisti, quello a cui stiamo assistendo è una situazione profondamente inedita con Google costretta a correre ai ripari e ad inseguire. Risultato di questa situazione è che oggi intelligenza artificiale fa rima con Chat GPT mentre in pochi conoscono Bard che, per chi non lo sapesse, è il chatbot avversario di Chat GPT. Ovviamente non è necessario avere la sfera di cristallo per comprendere che questo ritardo di Google non è stato preso bene dagli investitori.

Attenzione però a pensare che i giochi siano chiusi. In realtà il dossier dell’intelligenza artificiale è solo all’inizio. Questo significa che il braccio di ferro tra Google e Microsoft sul fronte dell’AI regalerà ancora tante sorprese. Google, infatti, ha dato l’impressione di essersi subito ripresa dopo lo scacco iniziale.

Azioni Google previsioni giugno 2023: come si muoverà il titolo?

Come abbiamo già detto in precedenza, parlare di previsioni Google significa fare riferimento all’intelligenza artificiale. Nell’ultimo periodo, è stata proprio questo dossier a consentire alla quotata di scalare vette significative anche dal punto di vista dell’analisi tecnica. Non appena il tema ha fatto irruzione, il prezzo delle azioni Alphabet ha buttato giù una resistenza molto significativa collocata a 109 dollari.

Grazie proprio alla nuova tematica, le quotazioni di Alphabet sono riuscite ad evidenziare una performance del 16 per cento su base mensile. Il rally ha spinto le valutazioni in una zona di resistenza molto significativa: tra i 125$ e i 126$. A partire da questi livelli, è più logico attendersi una nuova rottura al rialzo della resistenza oppure lo scenario diametralmente opposto, ovvero quello di un ritracciamento? A conti fatti è proprio su questo punto che si gioca tutto.

La situazione attuale è interessante. L’impressione che si può avere osservando i prezzi è che essi stiano quantomeno faticando a trovare un solido spunto verso l’alto. Il fatto è che la soglia che abbiamo indicato in precedenza, in passato, ha spesso respinto il tentativo di allungo delle quotazioni. Dal nostro punto di vista questo aspetto gioca un peso non di poco conto.

Dal punto di vista grafico, l’oscillatore Rsi perlomeno sul time-frame giornaliero, sembrerebbe evidenziare una divergenza al ribasso. Questo è un segnale chiarissimo che si traduce nel possibile arrivo di una correzione. A sua volta una situazione simile si traduce in un indebolimento della tendenza al rialzo. Del resto dopo la rottura dei 109 dollari, abbiamo visto il titolo imboccare la strada del rialzo senza alcuna pausa reale.

Azioni Google giugno 2023: cosa dice la stagionalità

Oltre all’analisi tecnica, anche la stagionalità può fornire indicazioni interessanti sulla direzione che le azioni Google potrebbero prendere a giugno. E vediamo quindi cosa dice lo storico. Negli ultimi 10 anni, giugno è stato un mese tendenzialmente caratterizzato da ribassi lievi.

Questa “tradizione” ci porta ad ipotizzare che nelle prossime settimane le azioni Alphabet si possano trovare a fare i conti con un movimento correttivo sia pure di ampiezza limitata.

Alcuni investitori potrebbero essere portati a pensare che il fatto che le azioni Google possano ritracciare nel mese di giugno sia una notizia negativa. Ma la realtà non è questa. Un ritracciamento, infatti, permetterebbe a Alphabet di consolidare la sua posizione per poi poter ripartire nei prossimi mesi magari mettendo nel mirino alcuni livelli molto significativi come ad esempio i 126 dollari. Luglio è sempre stato un mese positivo per il colosso tech e tutto lascia intendere che questa regola possa essere rispettata anche quest’anno.

Ricapitolando: nel breve termine le azioni Google potrebbero ritracciare anche in considerazione della corsa fin qui sostenuta grazie al boom dell’intelligenza artificiale. Il ritracciamento, però, non sarebbe il segnale di un cambio di direzione ma solo una fase di consolidamento da cui poi far ripartire il rally (magari nel favorevole mese di giugno).

Quale broker scegliere per fare trading sulle azioni Alphabet (Google)?

Tutti i migliori broker presenti oggi sul mercato, permettono di fare trading sulle azioni Alphabet a dimostrazione dell’enorme prestigio del titolo.

Non c'è che l'imbarazzo della scelta, quindi.

Avatrade offre inoltre tanti strumenti che possono essere molto utili per la normale operatività.

Con AvaTrade è possibile investire sulle azioni Alphabet senza pagare nessuna commissione. Puoi quindi approfittare anche dei più piccoli movimenti di mercato con i CFD, che sono strumenti negoziati in marginazione che ti consentono di moltiplicare i profitti sfruttando la leva finanziaria. E’ sempre però il caso di ricordare che la leva è un’arma a doppio taglio: a fronte di una ricompensa maggiore, c’è anche un rischio maggiore. Inoltre, con AvaTrade puoi fare stock trading sia su mercati in rialzo che sui mercati in calo, utilizzando una leva fino a 5:1.

