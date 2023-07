Azioni Palantir: +170% da inizio anno, ancora spazio per comprare?

C’è un titolo che sta lasciando a bocca aperta gli investitori che operano sul mercato americano. Si tratta di Palantir. In Italia la quotata è poco nota (parleremo tra poco di quello che è il suo business) ma tra i trader americani le azioni Palantir hanno fatto sgranare gli occhio per via del rialzo monstre che sono state capaci di mettere a segno da inizio anno. Ammonta a ben 170 per cento la performance positiva che il titolo ha registrato da gennaio ad oggi. Il trend sembra essere impostato al rialzo per un motivo molto semplice: nei giorni scorsi i prezzi hanno raggiunto i massimi da 52 settimane.

Insomma ci sono una serie di elementi che spingono ad ipotizzare che il titolo possa apprezzarsi ancora e anche in modo significativo. Vediamo un pò come stanno le cose.

Cosa è Palantir

Palantir Technologies Inc. è una società di software e servizi di dati con sede negli Stati Uniti, fondata nel 2003 da Peter Thiel, Alex Karp, Joe Lonsdale, Stephen Cohen, e altri. Il nome “Palantir” deriva da una sfera magica di cristallo descritta nell’opera di J.R.R. Tolkien “Il Signore degli Anelli”.

La principale offerta di Palantir è una piattaforma di analisi dati chiamata Palantir Gotham, precedentemente nota come Palantir Government. La società sè concentrata principalmente sulla fornitura di soluzioni di analisi dati a organizzazioni governative, organizzazioni non profit e aziende private in settori come la difesa, la sicurezza nazionale, la finanza e la sanità.

La piattaforma Palantir Gotham è stata progettata per integrare, analizzare e visualizzare grandi quantità di dati provenienti da diverse fonti. Questo software consente agli utenti di individuare schemi, tendenze e connessioni nascoste nei dati, facilitando la presa di decisioni informate.

Sebbene Palantir sia stata inizialmente focalizzata sulle attività governative e sulla sicurezza nazionale, ha espanso il suo campo di azione nel settore privato, lavorando con aziende in diversi settori per migliorare la loro analisi dei dati e prendere decisioni strategiche.

Comprare azioni Palantir: il catalizzatore più recente

L’impennata registrata recentemente dalle quotazioni di Palantir ha delle motivazioni ben precise. Recentemente la società ha infatti rivelato di aver siglato una partnership con con SpecterOps, una società di sicurezza informatica che è specializzata in servizi di cybersecurity avanzati, formazione e consulenza per aiutare enti ed organizzazioni a migliorare la loro capacità di difendersi contro minacce informatiche sofisticate, come gli attacchi informatici mirati e gli attacchi avanzati persistenti.

In base all’accodo l’azienda fornirà al settore governativo la soluzione BloodHound Enterprise di SpecterOps attraverso l’offerta FedStart di Palantir.

David McGuire, CEO di SpecterOps, ha affermato che l’accordo che è stato raggiunto con la Palantir permetterà a BHE di conformarsi a FedRAMP e al tempo stesso consentirà di offrire alle agenzie governative uno strumento per proteggere i loro ambienti Active Directory da attacchi che possono mettere nel mirino la loro identità.

Questo è il catalyst che alla base della recente visibilità del titolo.

Allargando il discorso, è impossibile non notare come il trend al rialzo di Palantir abbia registrato una vera e propria accelerazione a partire da maggio scorso. La curva che segue l’andamento del titolo è molto chiara su questo punto come si può vedere dal grafico in basso.

A spingere gli acquisti a maggio è stata la pubblicazione di una trimestrale migliore delle attese e soprattutto la diffusione di una guidance che fotografa un continuo aumento della redditività in ogni trimestre grazie anche alla forte domanda per la nuova piattaforma di intelligenza artificiale. I prossimi risultati trimestrali (quelli relativi al secondo trimestre dell’anno fiscale) saranno resi noti il prossimo 7 agosto. Stando alle indicazioni del consensus i conti dovrebbe beneficiare dell’ulteriore aumento della domanda di intelligenza artificiale.

Del resto già nel mese di giugno il CEO di Palantir Alex Karp aveva affermato che la società continua a registrare una domanda record per tutti i suoi prodotti di intelligenza artificiale.

Chi volesse comprare azioni Palantir, può operare in due modi diversi. Tanto per iniziare si possono acquistare titoli reali e quindi diventare azionisti. Al tempo stesso, però, è anche possibile speculare attraverso strumenti derivati come i Contratti per Differenza senza acquisto del sottostante. I CFD sulle azioni permettono di fare trading sia al rialzo (long) che al ribasso (short). In questo secondo caso, quindi, si guadagna se il titolo cala.

