Conosci le azioni Malibu Boats? Hanno un potenziale di upside del 32,5%

L’estate si sta avvicinando e con la bella stagione cresce l’interesse verso quei titoli che hanno a che fare con le vacanze e il mare. Oggi parleremo di una quotata molto particolare che spesso viene considerata quasi di nicchia ossia per gli addetti ai lavori.

Ci riferiamo a Malibu Boats (MBUU), il principale produttore di imbarcazioni sportive, entrofuoribordo e fuoribordo degli Stati Uniti. In Italia la società potrebbe forse essere nota soprattutto per i suoi brand di punta (Malibu, Axis, Pursuit, Maverick, Cobia, Pathfinder, Hewes e Cobalt) più che per la sua denominazione ufficiale. Ad ogni modo a noi interessano le prospettive delle azioni Malibu Boats e se vale la pensa considerare l’ipotesi di inserirle in un portafoglio di investimento.

Diamo subito un numero che poi ritroveremo più avanti nel post: il potenziale di upside delle azioni Malibu Boats è di oltre il 32,5 per cento! Un motivo più che sufficiente per proseguire con la lettura dell’articolo.

Comprare Azioni Malibu Boats: 4 motivi per considerare questa possibilità

Come si può vedere dal grafico in alto, le azioni Malibu Boats scambiano a 53 dollari. L’aspetto più interessante della curva è che da inizio anno, le quotazioni di MBUU sono rimaste praticamente piatte. Il titolo è scambiato sotto ai livelli pre-pandemia e già questo è un elemento che lascia ben sperare per il futuro.

Sono 4 le ragioni per cui comprare azioni Malibu può significare mettere in portafoglio un titolo con alto margine di crescita:

le dimensioni e le dinamiche in atto sul mercato di riferimento

il fatto che la società disponga di un portafoglio molto diversificato di marchi

l’aumento dello stesso portafoglio grazie ad una serie di acquisizioni mirate che si sono rivelate azzeccate

il miglioramento dei fondamentali (le vendite sono salite a doppia cifra e i margini si sono rivelati molto forti)

Già, ma dove comprare le azioni Malibu Boats? Sono tanti i broker che supportano questo titolo, tuttavia, visto che stiamo parlando di una quotata americana, il nostro consiglio è di usare piattaforme che sono specializzate su Wall Street.



Potenzialità del mercato di riferimento

Comprare azioni Malibu Boats? – Immagine sito ufficiale Malibu Boats

Il primo fattore che abbiamo citato a proposito della visibilità di Malibu Boats riguarda le potenzialità del settore. Stando all’ultimo report di Malibu Boats, le vendite al dettaglio negli Stati Uniti di nuovi motoscafi da diporto hanno totalizzato 15,4 miliardi di dollari nel 2021. Il mercato totale dell’azienda è pari a circa 13,1 miliardi di dollari e comprende barche fuoribordo, entrofuoribordo e barche sportive.

Grazie anche i vari brand della scuderia Malibu Boats detiene quote di mercato leader in diverse categorie. Ad esempio i marchi Malibu e Axis sono i primi della classe nel segmento delle imbarcazioni sportive, Cobalt è invece il numero 1 nel segmento delle barche entrofuoribordo da 24-29 pollici. Grazie alla crescita organica la quota di Malibu nel mercato delle imbarcazioni sportive è passata dal 24,5 per cento del 2010 al 30,5 per cento nel 2021. Anche il peso nel segmento 24-29 pollici è cresciuto passando dal 14,2 per cento al 35,2 per cento.

Secondo Grand View Research stima il mercato globale delle imbarcazioni da diporto vale attualmente 44,5 miliardi di dollari e dovrebbe raggiungere i 67,7 miliardi di dollari entro il 2030. In questo contesto, la quota del mercato globale in mano a Malibu è di appena il 3 per cento. Significa che c’è tanto margine di crescita.

I fondamentali di Malibu Boats

Passiamo adesso ai fondamentali. Attualmente l’attività si presenta in condizioni decisamente migliori rispetto a prima della pandemia quando possedeva solo 4 marchi (Malibu, Axis, Cobalt e Pursuit). Nel 2019 (ultimo anno prima della pandemia), Malibu aveva venduto 7.362 barche a un prezzo medio di 92.912 dollari, per un fatturato totale di 684 milioni di dollari.

Dopo la pandemia Malibu si presenta con un portafoglio brand raddoppiato (sono entrati nella scuderia Maverick, Cobia, Pathfinder e Hewes) e con vendite che a fine 2022 ammontavano a 1,21 miliardi di dollari, in crescita del 78 per cento rispetto al 2019.

Grazie proprio all’accorta politica di acquisizioni, Malibu è riuscita ad arrivare ad un impressionante livello di integrazione verticale. La società, infatti, produce internamente rimorchi per barche, motori, torri, parti lavorate, pavimenti con impugnatura morbida e cablaggi. I numeri sono la sintesi di tutto: il margine Ebitda rettificato ha registrato un aumento dal 18,4 per cento nel 2019 al 20,3 per cento nel 2022 e in parallelo il margine netto è passato dal 9,7 per cento al 13,0 per cento. Nell’ultimo trimestre le vendite sono arrivate al massimo storico e adesso il management ritiene possibile che nell’anno fiscale 2023 cui possa essere una crescita dei ricavi di oltre 10 punti percentuali.

A proposito di conti, nell’ultimo esercizio i ricavi sono stati pari a 1,37 miliardi di dollari, evidenziando un rialzo del 12,7 per cento anno su anno. L’utile lordo è ammontato a 338,5 milioni di dollari contro i 310,1 milioni di dollari dell’anno precedente mentre il margine lordo è diminuito dal 25,52 per cento al 24,72 per cento. A pesare è stata l’inflazione. Tuttavia l’utile netto della società è aumentato passando da 213,8 ​​milioni di dollari a 232,8 milioni di dollari.

Gli esperti prevedono che Malibu Boats possa continuare crescere più rapidamente dell’inflazione nel lungo termine grazie anche alla crescente popolarità delle imbarcazioni da diporto e alla leadership di mercato che è stata raggiunta dall’azienda.

Nonostante Malibu abbia assunto una posizione leader nel settore e nonostante la crescita delle vendite a doppia cifra e i buoni margini, le azioni sono scambiate a sconto rispetto ai concorrenti su questi multipli:

EV/Sales — 0,81x,

EV/EBITDA — 4,26x,

P/E — 6,51x.

Anche il business è migliorato ma le azioni Malibu Boats continuano ad essere scambiate al di sotto dei livelli pre-pandemia.

Il target price fissato dagli analisti di DA Davidson è di 64 dollari per azione. Per gli esperti di BMO Capital Markets, invece, l’asticella si può portare anche fino a 80 dollari per azione. A metà strada la valutazione del consensus di Wall Street: 70.3 dollari per azione. Assumendo questo valore come punto di riferimento, il potenziale di upside delle azioni Malibu Boats sarebbe del 32,5 per cento.

Come abbiamo evidenziato ad inizio articolo, c’è quindi forte margine di crescita. Ergo comprare ai prezzi attuali può essere molto conveniente.

Attenzione però ai rischi. Malibu Boats, infatti, opera in un segmento di mercato che è altamente ciclico. La recessione dovrebbe essere già inglobata nelle valutazioni attuali, tuttavia c’è la possibilità che il deterioramento del sentiment dei consumatori possa anche impattare più del previsto.























Gli investimenti in titoli e altri strumenti finanziari comportano sempre il rischio di perdita del capitale. L’investimento in un’IPO può comportare ulteriori restrizioni. Le previsioni o le performance passate non sono garanzia di risultati futuri.

