Trading di opzioni su azioni Usa: come funziona e come investire

Numerosi nostri lettori ci hanno chiesto di dedicare un approfondimento su un argomento che non viene trattato con sistematicità dai siti specializzati in quanto ritenuto di nicchia: il trading di opzioni su azioni americane.

In questa guida ti spiegheremo tanto per iniziare cosa è e come funziona il trading di opzioni. Successivamente passeremo all’esame dei vantaggi di questa tipologia di investimento e per finire, forse l’argomento più concreto tra i vari che toccheremo nei prossimi paragrafi, andremo alla ricerca dei broker che permettono di fare trading di opzioni. Possiamo già dare un’anticipazione in merito proprio alle piattaforme che sono specializzate in questa tipologia di investimento: mentre sul mercato americano il trading di opzioni è molto diffuso, in Europa e soprattutto in Italia esso è meno sviluppato. Non è quindi un caso che ad offrire la possibilità di fare trading di opzioni sia una piattaforma come Freedom24 che fa capo ad una holding guarda-caso quotata a Wall Street.

Ora il fatto che l’argomento sia di nicchia potrebbe indurre a pensare che non ci sia tanto interesse tra i traders italiani verso questa tipologia particolare di investimento. In realtà, come dimostreremo nei prossimi paragrafi, oggi anche i trader retail che operano in modo diretto da casa possono tradare opzioni sulle azioni e questo grazie proprio a broker come Freedom24.

Insomma vero è che il trading di opzioni sulle azioni è stato a lungo feudo soprattutto dei grandi investitori, tuttavia, e questa trasformazione è già in stato avanzato negli Stati Uniti, da un pò di tempo anche i trader retail si stanno accostando a questa attività. Il nostro augurio è che grazie alla presente guida anche nel nostro paese possa crescere ancora di più l’interesse verso questa tematica.

Non ci resta che scendere quindi nel dettaglio.

Trading di opzioni sulle azioni come funziona?

Sul tema “trading di opzione sulle azioni” c’è una certa confusione alimentata anche da cattiva informazione. Cerchiamo quindi di mettere a fuoco alcuni concetti base: il trading di opzioni in generale altro non è che la compravendita di contratti che danno il diritto, ma non l’obbligo, di acquistare o vendere l’asset sottostante ad un certo prezzo stabilito. Tale operazione viene effettuata anche nel caso in cui il prezzo dovesse cambiare entro una scadenza prestabilita.

Parliamo di trading di opzioni sulle azioni se questo asset sottostante a cui è legato il contratto è rappresentato da un titolo azionario. Ovviamente in questa forma di investimento sulle azioni (attenzione perchè stiamo parlando di qualcosa che è completamente diverso dal comprare azioni), ha un certo peso il mercato di riferimento. Non è quindi un caso se noi in questa guida focalizzeremo l’attenzione sulle opzione su azioni Usa.

Tipologie di opzione sulle azioni

Quando parliamo di opzioni è sempre necessario distinguere la tipologia cui stiamo facendo riferimento. Teoricamente ci sono 4 tipi di opzioni che presentano caratteristiche ed ed utilizzi completamente diversi tra loro. Si tratta di:

opzioni call

opzioni put

leva

hedging

Nel caso specifico del trading di opzioni sulle azioni americane, le tipologie principali si riducono alla call e alla put. Ecco in cose differiscono tra di loro:

Opzione call : si tratta di una tipologia di contratto che consente al trader di assumere il diritto di comprare l’attività sottostante ad un certo prezzo ma solo in un determinato periodo di tempo. C’è chi compra e c’è ovviamente anche chi vende. Quest’ultimo è obbligato a cedere l’attività sottostante ad un prezzo predeterminato su richiesta dell’acquirente non oltre il termine di scadenza che è indicato dal contratto di opzione. Nel trading di opzioni call, viene realizzato un profitto, se, al termine del periodo indicato, il prezzo dell’attività sottostante dovesse segnare un aumento.

: si tratta di una tipologia di contratto che consente al trader di assumere il diritto di comprare l’attività sottostante ad un certo prezzo ma solo in un determinato periodo di tempo. C’è chi compra e c’è ovviamente anche chi vende. Quest’ultimo è obbligato a cedere l’attività sottostante ad un prezzo predeterminato su richiesta dell’acquirente non oltre il termine di scadenza che è indicato dal contratto di opzione. Nel trading di opzioni call, viene realizzato un profitto, se, al termine del periodo indicato, il prezzo dell’attività sottostante dovesse segnare un aumento. Opzione Put: si tratta di una tipologia di opzione che attribuisce al proprietario dell’attività sottostante il contratto, il diritto di cessione ad un certo prezzo ed entro un periodo di tempo che è stabilito dallo stesso contratto. Nel trading di opzioni put viene realizzato un profitto se al termine del periodo di riferimento, il prezzo dell’attività sottostante dovesse scendere.

Trading di opzioni sulle azioni americane: introduzione

Con questo paragrafo scendiamo ancora di più nel dettaglio dell’argomento occupandoci specificatamente delle azioni americane.

Ovviamente i titoli della borsa di Wall Street non hanno proprio bisogno di presentazioni e quindi il nostro interesse è unicamente sui fondamentali di questa tipologia di trading.

Tanto per iniziare il trading di opzioni sulle azioni Usa è è disponibile solo durante gli orari di mercato e quindi 9:30 – 16:00 (fuso orario Eastern Standard Time, EST).

In secondo luogo va tenuto presente che un’opzione dà il diritto (ma non obbliga affatto il suo titolare) a concludere l’operazione prima che ci sia la fine del contratto. In altre parole è necessario vendere o acquistare un bene prima della data specificata o al massimo nel giorno concordato.

Inoltre il diritto di concludere un’operazione rappresenta una delle più importanti differenze tra l’opzione e il future (quest’ultimo è una passività). Parallelamente al fine di esercitare tale diritto, l’acquirente è tenuto a versare al venditore un preciso importo che, tecnicamente, prende il nome di premio di opzione.

Vantaggi del trading di opzioni sulle azioni americane

Il trading di opzioni sulle azioni americane anche in Italia è destinato ad avere un successo crescente perchè presenta ben 4 indiscutibili vantaggi:

la copertura del rischio: grazie al premio si possono coprire eventuali perdite che ci sarebbero nel caso di flessione del valore dell’attività sottostante

grazie al premio si possono coprire eventuali perdite che ci sarebbero nel caso di flessione del valore dell’attività sottostante sono un reddito fisso : grazie al premio ricevuto e senza che sia necessario l’acquisto fisico dell’attività.

: grazie al premio ricevuto e senza che sia necessario l’acquisto fisico dell’attività. il rischio per il capitale è limitato visto che il premio è noto fin da subito

visto che il premio è noto fin da subito consentono di realizzare un profitto in ogni fase del mercato e quindi danno la possibilità di avere un profitto sia dalla crescita che dal crollo.

Insomma grazie a questi 4 punti di forza, il trading di opzioni sulle azioni Usa presenta potenzialità che investimenti più tradizionali (dalle azioni ai bond) non sono in grado di dare.

Ecco perchè l’interesse verso questo tipo di attività è aumentato così tanto.

A questo punto abbiamo tutto quello che ci serve per passare dalla teoria alla pratica? Nel prossimo paragrafo spiegheremo come fare trading di opzioni sulle azioni di Wall Street in modo semplice e soprattutto con un broker davvero all’altezza.

Come fare trading di opzioni su azioni Usa con Freedom24

Come abbiamo già detto in precedenza, sul mercato europeo e italiano i broker che permettono di fare trading di opzioni sono davvero molto pochi. Abbiamo broker che consentono di speculare su strumenti derivati come ad esempio i Contratti per Differenza e i Futures, abbiamo broker che permettono di comprare azioni reali (alcune volte addirittura senza commissioni), ma non abbiamo tante piattaforme che permettono di speculare sulle azioni.

Abbiamo effettuato una ricerca a vasto raggio e alla fine ci siamo resi conto che il solo broker che permette di fare trading di opzioni su azioni americane è Freedom24. Come abbiamo già detto in precedenza tutto questo potrebbe non essere causale visto che questo broker fa capo ad una holding americana. La società Freedom Finance Europe è tra le pochissime presenti sul mercato italiano a fornire l’accesso al trading call e put sulle azioni statunitensi.

In realtà, come vedremo nel prossimo paragrafo, la possibilità di tradare azioni Usa è sola una delle peculiarità di questo broker. Ci sono altri servizi unici a partire dalla possibilità di investire al prezzo IPO.

Chi sceglie Freedom24 per i suoi investimenti, quindi, ha accesso a tanti strumenti esclusivi proprio come il trading di opzioni sulle stocks americane.

Premesso tutto questo, come si operare concretamente? I passaggi sono pochi e molto intuitivi: obiettivo che la piattaforma non ha mai nascosto, infatti, è quello di consentire all’investitore di entrare subito sui mercati alle migliori condizioni in modo tale da non perdere neppure una occasione speculativa.

Il primo passaggio è l’apertura di un conto di trading su Freedom24 che è possibile fare direttamente dal link in basso evitando così di lasciare il sito anche perchè spiegheremo tra poco cosa si deve fare nelle fasi successive.

La registrazione su Freedom24 è particolarmente conveniente in quanto il broker non prevede l’applicazione di commissioni per i primi 30 giorni di attività. Non avere commissioni sul groppone significa possibilità di fare trading di opzioni a condizioni vantaggiose ma anche possibilità di comprare azioni e ETF senza costi. Insomma è un’occasione da non lasciarsi sfuggire.

Una volta aperto il conto e ottenuto il via libera da parte del team di controllo del broker, è necessario andare su piattaforma web e da qui selezionare Borsa Valori Statunitensi. Ci sono tantissimi mercati a disposizione per fare trading ma se l’obiettivo è quello di tradare opzioni su azioni Usa è necessario selezionare Wall Street.

Eseguito questo passaggio, si può passare al terzo punto: la scelta delle opzioni dall’elenco degli strumenti disponibili nel pannello sottostante.

Successivamente è necessario procedere con la selezione dell’attività su cui si desidera negoziare. La selezione va effettuata dall’elenco ed è fondamentale scegliere anche la data di scadenza.

Ed eccoci arrivati alle due fasi determinanti per la riuscita dell’operazione. Tanto per iniziare va tenuto in considerazione che l’apertura di posizioni corte (vendita di opzioni contro margine) comporta grandi rischi potenziali. Per questo motivo e nell’ottica della massima protezione possibile del tuo investimento, è possibile solo comprare opzioni oppure vendere quelle già acquistate. Non è quindi possibile vendere opzione che in precedenza non sono state comprate.

Sono 4 le strategie disponibili per procedere con l’acquisto di opzioni predefinite:

Acquisto di opzioni put sugli indici per la copertura del portafoglio

Acquisto di opzioni call/put su una valuta per la copertura dei rischi

Acquisto di opzioni call per azione in alternativa all’acquisto diretto di azioni reali

Acquisto di opzioni put per azione invece di stop loss.

Una volta eseguita l’operazione, per poterla concludere e quindi renderla effettiva, è necessario selezionare l’opzione desiderata (“Acquista” o “Vendi”), indicare il volume dell’ordine, indicare di tipo di ordine desiderato (scegliendo tra ordine di mercato o ordine al limite). Una volta effettuate tutte queste operazioni non resta altro da fare che effettuare l’ordine e dare la conferma definitiva.

La domanda da porsi arrivati a questo punto è scontata: stiamo parlando di Wall Street, abbiamo a che fare con un broker che è molto attivo sul mercato Usa e quindi, quali sono i costi da sostenere per fare trading di opzioni sulle stocks Usa?

Il bello è proprio qui perchè Freedom24 offre ai clienti in Europa una commissione favorevole di $0,65 per contratto quando si negoziano opzioni su azioni di Società USA.

Il discorso su come fare trading di opzioni su azioni americane è sembrato troppo pesante? Niente paura perchè nel prossimo paragrafo faremo un esempio pratico proprio per aiutare i lettori a comprendere il meccanismo di funzionamento di questa tipologia di investimento.

Esempio pratico trading di opzioni su azioni Usa con Freedom24

Partiamo da un’ipotesi base molto precisa: il trader ha comprato un’opzione put sulle azioni Meta poichè convinto che le valutazioni avrebbero registrato un ribasso in un certo lasso di tempo.

Tecnicamente è necessario che il prezzo delle azioni cali al di sotto del prezzo di esercizio del valore della put. Di conseguenza il trader può vendere il bene in suo possesso ad un prezzo più alto di quello attuale. Nel corso della durata del contratto di opzione, il prezzo può registrare un aumento ma anche una diminuzione.

Ai fini della riuscita dell’investimento, è fondamentale che il prezzo scenda prima della scadenza dell’opzione.

Se il trader ritiene che il prezzo delle azioni Meta sia destinato a salire, allora dovrebbe acquistare un’opzione call e non una put. In questo secondo caso ci sarà un profitto nel caso in cui il prezzo dell’attività sottostante dovesse registrare un rialzo sopra al prezzo di strike per un valore che è maggiore del valore dell’opzione stessa. In questa situazione il profitto sull’opzione call sarà pari a quanto il prezzo è più alto del valore dato. Durante la durata del contratto il prezzo può salire o scendere liberamente, tuttavia, per avere un profitto, è necessario che aumenti prima della data di scadenza del contratto stesso.

Ricordiamo ai nostri lettori che lo strike è il prezzo che viene specificato nel contratto di opzione ossia il prezzo al quale il titolare dell’opzione matura il diritto di acquistare o vendere l’attività sottostante nel periodo di validità del contratto.

In generale le opzioni si possono sia acquistare che vendere: Nel caso in cui esse dovessero essere vendute, il guadagno del trader deriva dal fatto che l’attività non riesce ad arrivare al prezzo di strike. Sono due le situazioni in cui a questo punto l’investitore può trovarsi:

se si ritiene che l’attività non supererà un certo prezzo prima della data di scadenza del contratto, allora è possibile trarre profitto vendendo un’opzione call con lo strike corrispondente

se si ritiene che l’attività non scenda al di sotto di un determinato prezzo prima della data di scadenza del contratto, allora si può trarre profitto vendendo un’opzione put con lo strike corrispondente.

Freedom24 non è solo trading di opzioni

Abbiamo già accennato in precedenza al fatto che Freedom24 è un broker unico nel suo mercato poichè offre l’accesso a mercati non usuali (come ad esempio il trading di opzioni sulle azioni Usa) oltre che la possibilità di investire ai prezzi di IPO. Le particolarità di questa piattaforma, però, non si fermano qui. Vero è che mancano mercati molto apprezzati come ad esempio le criptovalute, ma Freedom24 offre qualcosa che nessun altro broker è in grado di dare: il 3% annuo sul conto di risparmio in dollari. Praticamente depositando euro sul propri conto e convertendoli in dollari, si avrà subito una remunerazione.

Il conto di risparmio D di Freedom24 è del tutto autonomo rispetto a quello di investimento (per ragioni di sicurezza) ma chi volesse fare trading non deve far altro che spostare fondi. Tutto è rapido e immediato. Ma investire dove? Come detto le crypto con ci sono ma con Freedom24 è possibile negoziare titoli delle maggiori borse americane, asiatiche ed europee. Sono oltre 40mila le azioni e 1500 gli ETF disponibili per la diversificazione. E per finire i nuovi clienti possono operare a zero commissioni per tutto il primo mese dall’attivazione del loro conto.

