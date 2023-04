Comprare azioni Microsoft in attesa della trimestrale. Sale il target price!

Negli Stati Uniti è in pieno svolgimento la stagione delle trimestrali. Fino ad ora molti dei colossi del Nasdaq alle prese con la pubblicazione dei risultati del primo trimestre 2023 hanno deluso gli investitori (pensiamo ad esempio a Tesla che, non a caso, ieri si è schiantata dopo aver diffuso i risultati).

Il trend potrebbero però presto cambiare visto che settimana prossima è in agenda la pubblicazione della trimestrale di Microsoft e soprattutto tenendo conto che le stime sui risultati del colosso tech guidato da Bill Gates non sono affatto male.

A dirlo non siamo noi ma gli analisti di ben due importanti banche d’affari del calibro di BofA e di Citi che, non a caso, hanno confermato la loro raccomandazione di acquisto sulle azioni Microsoft.

Bofa e Citi hanno alzato il target price su Microsoft

Ma torniamo alle raccomandazioni che sono state espresse da Bank of America e da Citi su Microsoft poichè si tratta dei due giudizi più prossimi alla pubblicazioni dei conti trimestrali del colosso tech. Come detto c’è stata anzitutto la conferma del rating buy ma entrambi gli analisti hanno anche alzato il prezzo obiettivo fin qui detenuto sul titolo.

Più nel dettaglio, gli esperti di BofA hanno portato il prezzo obiettivo su Microsoft a 320 dollari da 300 dollari nonostante le loro attese su una flessione della topline dei PC. In particolare gli analisti di attendono che l’indebolimento dei PC possa pesare sulla topline anche se questo fattore dovrebbe essere solo temporaneo. Per gli analisti, inoltre, il confronto con Windows è migliorato in modo significativo nel quarto trimestre del 2022 (-7 per cento su base annua contro il +8 per cento del trimestre precedente. C’è poi da considerare che la previsione di crescita del 24 per cento di Azure nel quarto trimestre incorpora già un calo compreso tra il 5 e il 6 per cento rispetto al terzo.

Nonostante questi punti deboli, BofA ritiene che Microsoft sia destinata a salire in termini di crescita grazie anche al contributo sempre più marcato dell’intelligenza artificiale.

Upgrade di target price sulle azioni Microsoft anche dagli esperti di Citi. In questo caso il prezzo obiettivo è stato portato a 332 dollari dai precedenti 282 dollari. Nella nota di Citi si può leggere che in un contesto caratterizzato da numerosi tentativi di monetizzazione dell’IA, Microsoft dovrebbe mettere a segno un terzo trimestre relativamente tranquillo “poiché è più probabile che i numeri siano influenzati negativamente dagli eventi macro e il calo della spesa dei consumatori”.

Secondo gli analisti della banca d’affari c’è da evidenziare che i controlli e le conversazioni effettuati con i rivenditori “sono stati più costruttivi in questo trimestre, con un migliore raggiungimento delle quote e tendenze di crescita rispetto al secondo trimestre“. Pur riconoscendo tutto questo, si è deciso di assumere una maggiore cautela nel consumo di Azure, “a causa dei venti contrari all’ottimizzazione“.

E non deve quindi stupire se le stime di crescita di Azure elaborate da Citi per l’anno fiscale 2024 siano di ben 5 punti percentuali più basse rispetto a quelle del mercato.

Cosa significa un target price più alto su Microsoft

Il minimo comun denominatore del report di Citi e BofA su Microsoft è l’upgrade di target price. Come si può vedere dal grafico oggi le azioni Microsoft scambiano a 287 dollari. Rispetto ad inizio anno i prezzi sono saliti del 32 per cento ma su base annua resta il passivo del 6 per cento.

Un target price più alto partendo dalle quotazioni attuali significa maggiore potenzialità di upside. Il titolo quindi può crescere (almeno stando alle stime di questi esperti).

