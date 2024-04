Crollo azioni Tesla: -30% da inizio anno, prezzi a sconto occasione di acquisto?

La fase negativa di Tesla non accenna ad interrompersi. La settimana che sta per concludersi vede il colosso dell’auto elettrica in ribasso di oltre 5 punti percentuali. Le sedute peggiori sono state quelle di martedì e di mercoledì. Entrambe hanno risentito delle preoccupazioni emerse a seguito dei dati sulle consegne di veicoli elettrici nel primo trimestre 2024.

Sia le vendite che il livello di produzione sono stati inferiori rispetto ai parametri dello stesso trimestre del 2023. Inevitabile il sell-off sul titolo. Come si può vedere dal grafico in basso, il prezzo delle azioni Tesla è assestato in area 165 dollari, ben il 30 per cento in meno rispetto ad inizio anno. Tutti i frame temporali sono tinti di rosso e anche anno su anno il titolo evidenzia un ribasso del 6 per cento. Insomma per Tesla è davvero un momento no.

Come sempre accade quando si è dinanzi a situazioni di questo tipo, la tentazione di approfittare del calo per comprare a prezzi più bassi (per non dire stracciati nel caso di Tesla) è molto alta. Ma una simile strategia è applicabile? Fermo restando che non sono sufficienti i prezzi bassi per motivare un acquisto, cerchiamo di capire dal punto di vista dell’analisi fondamentale quali sono le prospettive di Tesla.

Perchè le azioni Tesla sono crollate?

La prima domanda da porsi è quella più continente: quali sono state le ragioni alla base del tracollo del titolo Tesla nella prima Ottava di aprile? Sia pure indirettamente a questo interrogativo abbiamo già risposto ma adesso è il momento di scendere più nel dettaglio.

I dati sulle vendite di auto nel primo trimestre 2024 hanno fatto da detonatore ad una situazione che già da mesi non era per nulla facile.

Tesla ha reso noto di aver chiuso il periodo compreso tra gennaio e marzo con consegne pari a 386.810 veicoli contro i 422.875 dell’anno precedente. Per il colosso dell’auto elettrica si è trattato del primo calo delle consegne anno su anno. Non è andata meglio alla produzione che, sempre nello stesso periodo, ha segnato una flessione da quota 433.371 veicoli contro i 440.808 veicoli prodotti nel primo trimestre dell’esercizio precedente. Da evidenziare che nel quarto trimestre del 2023, Tesla aveva registrato una produzione pari a 494.989 veicoli e consegne per complessivi 484.507. Anche su base semestrale, quindi, la performance del colosso dell’auto elettrica è stata negativa.

Per quello che riguarda i singoli modelli che fanno parte della scuderia, il management della quotata ha reso noto di aver prodotto 412.376 veicoli Model 3 e Model Y e 20.995 altri modelli. Per quello che riguarda le consegne, invece, sono state consegnate 369.783 Tesla Model 3 e Y e 17.027 veicoli di altri modelli.

Non è necessario essere dei grandi conoscitori delle dinamiche di Tesla per comprendere come tutti i numeri siano negativi.

La società ha giustificato dati così deboli citando il fatto che si è alla fase iniziale della rampa di produzione della Model 3 presso lo stabilimento di Fremont e ricordando le chiusure della fabbrica a causa della deviazione delle spedizioni per effetto della crisi del Mar Rosso. Anche un attacco incendiario alla Gigafactory di Berlino viene citata tra i fattori alla base del crollo di produzione e consegne di veicoli con cui Tesla ha fatto i conti nel primo trimestre 2024.

Tutto verissimo secondo gli analisti ma i reali motivi alla base del sell-off di Tesla hanno origini molti più profonde. La verità è che le azioni Tesla sono sotto-pressione da mesi e che tutto il settore di mercato dell’auto elettrica fa i conti con una flessione della domanda. Nel caso specifico di Tesla, il colosso di Musk risente della guerra dei prezzi con i competitors che è alla base del peggioramento dei margini della società.

Momento giusto per comprare azioni Tesla a sconto?

Guardando ai prezzi c’è poco da fare: con quotazioni più basse del 30 per cento rispetto a quelle di inizio anno, potrebbe davvero essere l’occasione più idonea per comprare azioni Tesla a sconto.

C’è però da fare i conti con quelle che sono le prospettive della quotata ed è qui che sorgono i primi problemi. I conti trimestrali di Tesla saranno comunicati al mercato il prossimo 23 aprile dopo la chiusura della contrattazioni. Gli analisti si attendono un fatturato nell’area dei 24 miliardi di dollari e un utile per azione di 60 centesimi.

Numeri non particolarmente brillanti e anche questo spiega perchè i prezzi della quotata siano sotto-pressione.

La domanda spontanea, a questo punto, non può che riguardare l’approccio di Musk. Il fondatore di Tesla è cosciente di questa situazione? La risposta è ovviamente affermativa. Stando ad alcune voci di corridoio, Musk avrebbe chiesto ai dipendenti di procedere con l’installazione e l’attivazione del software di guida autonoma su tutti i nuovi veicoli in consegna. Intento che si cela dietro questa mossa è quello di incrementare le entrate derivanti dagli abbonamenti e al tempo stesso far conoscere ai clienti i progressi compiuti dalla tecnologia.

Il software per la guida autonoma come asso nella manica di Tesla anche se il suo successo è tutto da vedere.

Da evidenziare che nel primo trimestre 2024, Tesla ha distribuito 4.053 MWh di prodotti per l’accumulo di energia. Si è trattato del migliori valore trimestrale di sempre.

Diciamo che le luci sul futuro di Tesla non mancano ma a prevalere, almeno in questa fase, sono soprattutto le ombre. L’andamento in borsa del titolo ne risente.

Di certo il titolo Tesla sembra essere destinato a godere di un’ottima visibilità almeno fino alla pubblicazione dei conti trimestrali. Chi volesse speculare sulle azioni Tesla ha due strade a disposizione: può comprare azioni reali (e, in tal caso, diventare azionista della quotata) oppure può fare trading con strumenti derivati come i CFD operando sia al rialzo che al ribasso (rispettivamente long e short trading) senza il possesso del sottostante.

