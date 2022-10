Idee di trading online: azioni preferite da JP Morgan ad ottobre 2022

Sei alla ricerca di idee di trading per investire in azioni nel mese di ottobre? Settembre non è stato un mese facile per i mercati finanziari globali a partire dalla borsa di Wall Street. Ottobre, però, potrebbe riservare delle sorprese soprattutto se la Federal Reserve dovesse davvero contenere il rialzo dei tassi di riferimento. Proprio questa è la speranza a cui i traders, soprattutto nelle ultime settimane, si stanno aggrappando.

Se tale ipotesi dovesse concretizzarsi veramente, su quali azioni sarebbe il caso di investire? Come sempre avviene in situazioni simili, i consigli operativi formulati dalle banche d’affari tendono a sprecarsi. Ogni esperto analizza il quadro dal suo punto di vista individuando quelle che secondo lui sono le azioni da preferire ad ottobre.

Tra le analisi più interessanti c’è quella redatta da JP Morgan. Gli esperti della banca d’affari quotata a Wall Street hanno aggiornato la loro posizione sui titoli da preferire. Rispetto alla short list di settembre ci sono delle novità con l’ingresso di alcune azioni e l’eliminazione di altre.

Ma veniamo adesso alla lista formulata da JP Morgan. Una novità di rilievo è certamente l’ingresso di Mirati Therapeutics, azienda farmaceutica che ha realizzato un farmaco contro il cancro ai polmoni che attualmente è in attesa di approvazione da parte dell’autorità di controllo Fda. Secondo gli analisti di JP Morgan, Mirati avrebbe un potenziale di rialzo del 34 per cento (upside) rispetto alle attuali quotazioni.

Se davvero tale prospettiva si dovesse realizzare, allora comprare azioni Mirati ai prezzi attuali sarebbe molto conveniente.

Gli altri titoli che figurano nella lista delle azioni preferite di JP Morgan per il mese di ottobre sono: : Illinois Tool Work, Pultegroup, Las Vegas Sands, Aes, Allstate, Abbvie, Amazon, Qualcomm e S&P Global.

Tra i nomi più noti, invece, spicca Amazon. Secondo gli esperti della banca d'affari Usa, il colosso dell'e-commerce potrebbe crescere fino a 185 dollari (target price). Considerando quelle che sono le quotazioni attuali, il potenziale di upside di Amazon è impressionante: ben il 64 per cento. Visto che il potenziale di rialzo del gruppo tech è così ampio, viene spontaneo chiedersi quali saranno i drivers capaci di supportare un apprezzamento così consistente. Ebbene nel report di JP Morgan sono citati i prossimi prime day e l'arrivo sul mercato di alcuni nuovi prodotti.