Ancora un nuovo record per l'S&P 500 - BorsaInside

L’indice S&P 500 ha toccato un nuovo massimo storico per il terzo giorno consecutivo mercoledì 4 dicembre 2024, chiudendo intorno ai 6.090 punti. Questa performance impressionante è stata trainata principalmente dal settore tecnologico, riflettendo una rinnovata fiducia nei mercati finanziari. Le principali aziende del comparto, rinomate per la loro innovazione e redditività, continuano ad attrarre l’attenzione degli investitori, consolidando il loro ruolo centrale nell’economia globale. Questo ambiente ha generato un sentiment positivo tra i trader nonostante le persistenti incertezze macroeconomiche.

Fattori chiave della crescita

La crescita dell’indice S&P 500 è stata sostenuta non solo dal settore tecnologico, ma anche da una solida performance nei settori della salute e dei beni di consumo discrezionali. Le aziende tecnologiche, in particolare, hanno beneficiato degli avanzamenti nell’intelligenza artificiale, nel cloud computing e nei semiconduttori. Leader del settore hanno riportato risultati trimestrali robusti, evidenziando la resilienza e l’attrattiva di questo segmento. La crescente rilevanza del settore tecnologico nell’indice rafforza la correlazione tra la fiducia nelle grandi aziende tecnologiche e i massimi storici raggiunti.

Questa situazione è certamente stimolante per i trader che ora possono speculare sull’S&P500 con broker specializzati in questo asset come ad esempi eToro.

–FAI TRADING CFD SULL’S&P 500 CON IL BROKER EURO, DEMO SEMPRE GRATUITA>>

Intervento della Federal Reserve

Le recenti dichiarazioni di Jerome Powell, presidente della Federal Reserve (Fed), hanno temperato l’ottimismo del mercato. Powell ha sottolineato la necessità di un approccio più cauto ai tagli dei tassi, indicando che l’obiettivo principale è raggiungere un livello neutro che non stimoli né restringa l’economia. Il numero uno della FED ha chiarito che questa posizione prudente non implica un cambiamento nei piani attuali, mantenendo le aspettative per un ulteriore taglio dei tassi previsto per dicembre. Questa posizione equilibrata mira a prevenire squilibri finanziari rispondendo al contempo alle esigenze di un’economia in rallentamento.

Forse ti può anche interessare — Tassi FED previsioni 2025: quanti tagli ci saranno?

Prospettive del mercato del lavoro

Le prospettive del mercato del lavoro hanno avuto un ruolo chiave nel plasmare le aspettative del mercato. Il rapporto sui salari privati ADP ha mostrato un aumento di 146.000 posti di lavoro a novembre, inferiore alle previsioni di 166.000 posizioni. Questo rallentamento moderato nella crescita dell’occupazione rafforza la percezione che l’economia necessiti ancora di supporto monetario per mantenere il suo slancio. Nonostante non abbia raggiunto le aspettative, la cifra non è allarmante, poiché la creazione di posti di lavoro rimane robusta rispetto agli standard storici.

Politiche monetarie e aspettative degli investitori

Un mercato del lavoro leggermente più debole e la posizione flessibile della Fed hanno alimentato le aspettative per politiche monetarie più accomodanti. Gli investitori interpretano questi fattori come un segnale che la banca centrale manterrà un approccio flessibile nel sostenere la crescita economica, soprattutto in un contesto globale caratterizzato da sfide significative come le tensioni commerciali e gli aggiustamenti delle catene di approvvigionamento. Questo quadro è cruciale per spiegare il recente comportamento rialzista dei mercati.

Innovazioni e sviluppi futuri nel settore tecnologico

Oltre agli avanzamenti già menzionati, il settore tecnologico continua a innovare con sviluppi nelle tecnologie green e sostenibili, che stanno attirando investimenti significativi. Le aziende stanno integrando soluzioni di intelligenza artificiale per migliorare l’efficienza operativa e ridurre l’impatto ambientale, rispondendo alla crescente domanda di sostenibilità da parte degli investitori e dei consumatori. Queste innovazioni non solo supportano la crescita delle aziende tecnologiche, ma contribuiscono anche a un futuro più sostenibile per l’economia globale.

Implicazioni globali e rischi potenziali

Nonostante il forte andamento, esistono rischi potenziali legati all’incertezza geopolitica e alle tensioni commerciali. Eventi imprevisti, come conflitti commerciali o instabilità politica, potrebbero influenzare negativamente i mercati finanziari. Inoltre, l’inflazione persistente e le possibili variazioni delle politiche monetarie da parte della Fed e di altre banche centrali globali potrebbero creare volatilità nei mercati.

Conviene investire sull’S&P 500 ai valori attuali?

La performance record dell’S&P 500 riflette un equilibrio tra ottimismo di mercato e segnali economici contrastanti. Mentre la Fed adotta un approccio più cauto ai tagli dei tassi, la sua disponibilità a facilitare le politiche rimane un pilastro di supporto per gli investitori. Questo è affiancato da un settore tecnologico robusto che spinge i mercati verso nuovi vertici. Il contesto economico generale e i nuovi dati sul mercato del lavoro sono però un campanello di allarme. Per la serie mai dare niente per scontato anche perchè le valutazioni del più importante indice americano sono oggettivamente alte e ogni trader sa perfettamente che un asset non può crescere all’infinito.

Proprio per questo motivo è bene usare strumenti derivati per investire sull’S&P 500 in modo tale da poter speculare sia al rialzo che al ribasso. I Contratti per Differenza possono essere una scelta interessante. In basso sono riportati tutti i broker affidabili che permettono di fare trading sull’S&P 500 con i CFD.

Piattaforme consigliate per fare trading con i CFD sull'S&P 500

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 51% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Vuoi sapere cosa succederà all’S&P500 il prossimo anno? Ecco le previsioni S&P500 2025 aggiornate con il punto di vista delle varie banche d’affari Usa.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.