Non è stato un 2025 brillante per i mercati azionari globali in generale e per Wall Street in particolare. Il Nasdaq 100 nei primi 4 mesi dell’anno ha perso già l’11 per cento mentre l’S&P 500 ha lasciato sul parterre il 7 per cento. I rialzi incessanti registrati dai colossi tech nel corso dell’anno precedente sembrano essere un lontano ricordo. Tutte le cosiddette Sette Meraviglie della borsa Usa sono andate malamente a picco. Vicende come il rally inarrestabile di Nvidia sembrano quasi appartenere alla storia del mercato azionario globale e non più al futuro. Anche quotate ad alta market cap di mercato come Amazon, Meta, Apple sono in difficoltà in questo primo scorcio dell’anno.

Abbiamo premesso tutto questo per dire che c’è invece un titolo che, nonostante il contesto avverso, si sta muovendo in deciso rialzo. Parliamo di Palantir che da inizio anno ha registrato un balzo del 50 per cento. Proprio così: mentre tutte le altre big di Wall Street sono andate a picco, Palantir non solo non si lasciata condizionare dal sell-off ma si è addirittura apprezzata|

La dimostrazione che sulla borsa Usa ci sono sempre storie interessanti, basta cercarle.

Azioni Palantir: quali sono i motivi del rialzo

Visto che Palantir è la sola quotata a muoversi in controtendenza tra le big tech, viene spontaneo interrogarsi su quali siano i motivi alla base questo rally.

Ebbene possiamo subito dire che non c’è un unico catalizzatore ma ce ne sono almeno tre diversi: l’aggiudicazione di numerosi contratti governativi, il boom dell’intelligenza artificiale e le riforme che sono state varate dalla nuova amministrazione Trump. Volendo fare una scala per profilo di impatto, sono state proprio le riforme della Casa Bianca a spingere in avanti le azioni Palantir nonostante un contesto fortemente negativo. L’amministrazione Trump, infatti, sta favorendo l’adozione di software commerciali per ridurre i costi pubblici. Per le aziende è diventato sempre più fondamentale essere più efficienti. Ebbene in quella che possiamo considerare una “gara”, Palantir sta scattando tutte le altre.

Come sempre i discorsi stanno a zero e sono i numeri a parlare. Già nel quarto trimestre 2024 Palantir era arrivata a 343 milioni di dollari di contratti governativi registrando un forte balzo su base annua. Tutto lascia intendere che il trend sia destinato a proseguire e questo per un motivo molto semplice: il governo Usa apprezzata tantissimo gli strumenti di intelligenza artificiale applicati al settore difesa di cui Palantir è uno dei più importanti fornitori.

Oggi Palantir grazie ad un modello di business molto agile, è arrivata addirittura a competere con colossi del settore del calibro di Lockheed Martin e Northrop Grumman.

Due cose da sapere prima di comprare azioni Palantir

Chi ha comprato azioni Palantir nelle fasi di ritracciamento del titolo, si sta ora godendo il suo profitto. E tutti gli altri? Tanti trader non credendo possibile che, in pieno sell-off della borsa Usa, un titolo non solo potesse muoversi in controtendenza ma addirittura potesse arrivare a mettere a segno un balzo di oltre il 50 per cento da inizio anno, hanno preferito lasciar scorrere.

Chi ha adottato questo approccio ora si sta chiudendo se sia oramai troppo tardi per entrare su questa quotata. Assodato che le prestazioni passate non sono mai garanzia di quelle future, il titolo Palantir presenta un multiplo tra i più alti in assoluto del settore. Questo è un fattore da considerare prima di andarsi a posizionare. C’è poi la questione della volatilità. Quella generale relativa a tutti gli indici della borsa Usa resta molto alta ma il punto è che anche quelle esclusiva delle azioni Palantir è in aumento proprio perchè molti trader e fondi speculativi sono stati attratti dal rally del 50 per cento messo a segno da inizio anno.

Lo scenario più plausibile è che la volatilità sia destinata a restare molto alta anche nelle prossime settimane. Ciò potrebbe rendere interessante piuttosto che l’acquisto di azioni reali, il trading attraverso i CFD.

