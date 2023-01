Azioni Microsoft? Annunciato oggi nuovo maxi investimento su ChatGPT

Microsoft ha annunciato un importante investimento su ChatGPT anche se, per il momento, la società statunitense si è rifiutata di fornire un importo specifico di tale impiego. Considerato però che a inizio mese Semafor aveva riferito che Microsoft era in trattativa per investire fino a 10 miliardi di dollari, è lecito immaginare che la cifra non si discosti di tanto da tale auspicio.

L’accordo segna peraltro la terza fase della partnership tra le due aziende, dopo i precedenti investimenti di Microsoft nel 2019 e nel 2021. Evidentemente, Microsoft è fermamente convinta che la rinnovata partnership con OpenAI (la società che fa capo al software ChatGPT) accelererà le scoperte nel campo dell’IA e aiuterà entrambe le aziende a commercializzare tecnologie avanzate nel prossimo futuro.

“Abbiamo creato la nostra partnership con OpenAI con l’ambizione comune di far progredire in modo responsabile la ricerca sull’IA all’avanguardia e di democratizzare l’IA come nuova piattaforma tecnologica“, ha dichiarato Satya Nadella, CEO di Microsoft, in un post sul blog aziendale. Ricordiamo infatti che OpenAI lavora a stretto contatto con Azure, il servizio cloud di Microsoft. Nel luglio 2019, Microsoft ha sostenuto OpenAI con 1 miliardo di dollari e l’investimento ha reso Microsoft il fornitore “esclusivo” di servizi di cloud computing per OpenAI. Lunedì Microsoft ha dichiarato che Azure continuerà a essere il fornitore esclusivo di OpenAI.

Ad oggi OpenAI è considerato dai ricercatori di IA come uno dei tre migliori laboratori di IA al mondo e ha sviluppato un software di IA in grado di battere gli esseri umani in videogiochi come Dota 2. Tuttavia, la sua popolarità è schizzata alle stelle soprattutto dopo aver visto all’opera il suo generatore di testi AI GPT-3 e per il suo generatore di immagini AI Dall-E.

La tecnologia di OpenAI ha attirato anche l’attenzione dei dirigenti di Google, che in una recente riunione hanno affermato che, sebbene la società di Mountain View disponga di capacità di intelligenza artificiale simili, la sua reputazione potrebbe risentirne se non si muoverà con la giusta tempestività nella tecnologia delle chat di intelligenza artificiale.

Tra i fondatori di OpenAI figurano Sam Altman, l’amministratore delegato di Tesla e SpaceX Elon Musk, Greg Brockman, Ilya Sutskever, Wojciech Zaremba e John Schulman. Musk si è dimesso dal consiglio di amministrazione nel febbraio 2018.

Investire in azioni Microsoft con Trade Republic

Se ritieni che l’investimento di Microsoft in OpenAI darà un nuovo impulso alle quotazioni della società di Redmond, allora probabilmente conviene valutare l’acquisto di azioni del Big Americano, comprare azioni Microsoft utilizzando la piattaforma di trading di un broker regolamentato e professionale come Trade Republic.

Del perché Trade Republic sia sicuramente uno degli operatori da tenere in considerazione nel momento in cui si avvicina a tali transazioni, non ci sono dubbi: si tratta di un vero e proprio numero uno per semplicità e praticità di azione. Se poi vuoi saperne di più, ti consigliamo di leggere questa nostra recensione di Trade Republic.

Se invece vuoi passare all’azione e comprare oggi azioni Microsoft, allora non esitare oltre: apri gratuitamente un conto di trading su Trade Republic con il link che trovi qui sotto!

>>> Clicca qui per aprire gratis un conto di trading con Trade Republic <<<

Seguici su Telegram Rimani aggiornato con guide e iniziative esclusive per gli iscritti!