I 6 migliori titoli del settore automotive e mobilità del 2023

Investire nel settore automotive/mobilità rappresenta un’opzione molto interessante per diversificare il proprio portafoglio, soprattutto se esso è focalizzato sull’azionario. Il problema è nella scelta delle quotate su cui speculare. Il comporto automotive, infatti, è caratterizzato dalla presenza di molti players e anche la concorrenza tra gli stessi è spesso molto forte. Inoltre variano anche anche le strategie che perseguono le varie case automobilistiche. Di conseguenza la fase di analisi diventa fondamentale.

Cosa è il settore automotive

Tanto per iniziare spieghiamo in sintesi cosa sia il settore dell’automotive. Molto spesso si tende a fare un ragionamento di questo tipo: automotive è il comparto automobilistico e quindi le varie case che si occupano di progettare, costruire e vendere auto. La realtà è però più complessa perchè il settore automotive include tantissimi componenti spesso diversi tra loro:

costruttori di veicoli

fornitori di componenti

concessionarie e rivenditori

assistenza e manutenzione

tecnologia

I primi 4 sono i classici sotto-settori del comparto automotive. L’ultimo, quello della tecnologia, si è sviluppato più recentemente. Oggi ci sono aziende che si concentrano sulla ricerca e lo sviluppo di tecnologie automobilistiche avanzate, come veicoli elettrici, veicoli autonomi, connettività, sistemi di sicurezza avanzati e molto altro ancora.

Proprio il peso della tecnologia, è una delle variabili più tenute in considerazione per valutare le azioni del settore automotive.

Quali sono le migliori azioni del settore automotive nel 2023

A selezionare le migliori azioni del comparto automotive sono stati gli analisti britannici di Barclays. Gli esperti hanno scelto 6 titoli che potrebbero performare bene. Si tratta di nomi molto noti in tutto il mondo (potenza del brand):

Ford Motors

General Motors

Adient

Aptiv

Dana Inc

Visteon

Tutte e 6 queste quotate hanno lo stesso minimo comun denominatore: sono quotate a Wall Street. Del resto è noto il peso degli Stati Uniti sul mercato automobilistico globale.

Vediamo quindi nel dettaglio:

Ford Motors

Il colosso automotive pubblicherà tra poco i conti trimestrali. Gli analisti di attendono un aumento della guidance per il 2023 grazie ad un contesto industriale che sembra essere migliore del previsto. Nella loro nota gli esperti evidenziano che l’attuale guidance per l’Ebit 2023 è pari a 9-11 miliardi di dollari, ma può essere alzata fino a 10-12 miliardi di dollari, con un midpt che è in linea con le stime riviste per il 2023, anche se in anticipo rispetto al consensus di 10,2 miliardi di dollari.

General Motors

Recentemente General Motors ha dichiarato che le revisioni negative dei volumi del secondo trimestre sono state molto leggere e adesso il GMNA è previsto a +9 per cento rispetto alle previsioni di aprile che erano pari a +11 per cento. In merito alla prossima pubblicazione della trimestrale Barclays ha deciso di anticipare il consensus sull’EPS del secondo trimestre. Adesso le stime sono per un EPS di 2,07 dollari nettamente superiore al consensus di 1,75 dollari. Possibile, per finire, un ulteriore aumento della guidance che, tra l’altro, era stata già rivista al rialzo durante la presentazione dei conti del primo trimestre 2023.

Adient

Adient è una delle principali società al mondo nel settore dei componenti automobilistici e dei sedili per veicoli. La società è specializzata nella progettazione, nello sviluppo, nella produzione e nella fornitura di sedili automobilistici per vetture di passeggeri, veicoli commerciali leggeri e veicoli commerciali pesanti. Secondo gli analisti di Barclays, la quotata potrebbe battere le attese del mercato e ciò potrebbe servire come base per un aumento della guidance per il 2023. Ad oggi Barlays ipotizza un forte rialzo che è sostenuto soprattutto dalla previsione di ricavi più alti delle stime.

Aptiv

Aptiv è un’azienda leader nel settore dell’automotive che si concentra sull’offerta di soluzioni avanzate nel campo della mobilità elettrica, dell’automazione dei veicoli e della connettività. Fondata nel 1994 come divisione di componenti elettronici di General Motors, nel 1999 l’azienda è diventata indipendente

Anche per Aptiv, Barclays prevede un incremento della guidance sul 2023. Allo stesso tempo, però, gli analisti preferiscono restare più conservativi anche per non deludere gli investitori. La quotata ha già detto che procederà ad una rivalutazione della guida 2023 prima del secondo semestre poichè è quasi certo che ci sarà un aumento degli utili del secondo trimestre.

Dana Inc.

Quinto titolo automotive che Barclays inserisce tra i migliori è Dana Inc. Si tratta di una realtà specializzata nella produzione di tecnologie di propulsione tra cui assi, trasmissioni, sistemi di trazione integrale e componenti correlati. L’azienda fornisce soluzioni per veicoli leggeri, veicoli commerciali, veicoli fuoristrada e altre applicazioni specializzate.

Secondo il report degli analisti, nel caso in cui il secondo trimestre dovesse essere migliore, ci potrebbe essere un miglioramento della guidance per il 2023. Le attuali stime dell’Ebitda per l’anno corrente sono pari a 829 milioni di dollari e si collocano nella metà superiore dell’attuale guidance societaria che è compresa tra i 750 e 850 milioni di dollari ma anche oltre gli 811 milioni di dollari del consenso.

Visteon

E per finire c’è Visteon che, non a caso occupa l’ultimo posto della classifica di Barclays. Si tratta di una società globale specializzata nella progettazione, nello sviluppo e nella fornitura di soluzioni elettroniche e tecnologiche per il settore automobilistico. Fondata nel 2000 come spin-off della divisione Automotive Systems di Ford Motor Company, oggi è realtà autonoma.

Secondo gli analisti la guidance della società è ancora modestamente inferiore rispetto a S&P Global.

Perchè investire proprio ora nel settore automotive e come fare

Perchè mai Barclays ha deciso proprio adesso di stilare una lista delle migliori azioni del settore automotive? La tempistica non è stata casuale. Nelle prossime settimane, infatti, i titoli che abbiamo elencato nella lista pubblicheranno i conti trimestrali. Chi è solito comprare azioni sa perfettamente quale sia il peso delle trimestrali sull’andamento del titolo interessato.

Come abbiamo spesso ripetuto in occasione di eventi analoghi, una trimestrale rappresenta un potente market mover per il titolo. Se i conti dovessero essere migliori delle attese ci potrebbe essere un incremento delle quotazioni, viceversa in caso di risultati peggiori delle stime, è più plausibile che ci possa essere un ritracciamento.

La domanda quindi diventa: si può speculare in entrambe le direzioni ossia al rialzo e al ribasso? Sicuramente non con l’acquisto tradizionale di azioni fisiche. Lo si può fare operando con il trading di CFD.

Negoziando CFD sulle azioni, si possono infatti assumere posizioni long (rialziste) o short (ribassiste). Se si prevede che il prezzo di un’azione aumenterà, si può aprire una posizione long, mentre se si prevede che il prezzo diminuirà, si può aprire una posizione short. Al momento della chiusura del trade, la differenza di valore dell’azione rappresenta il profitto/perdita.

Tra i migliori broker CFD presenti oggi sul mercato c'è FP Markets

Per effettuare operazioni di trading sulle azioni, sono disponibili diverse piattaforme come la IRESS, una piattaforma che opera tramite Direct Market Access (DMA) CFD su azioni, consentendo l'accesso a oltre 10.000 azioni CFD provenienti da diverse borse internazionali e la rinomata piattaforma MetaTrader 5, una versione avanzata della MT4.

Inoltre è possibile utilizzare un conto demo gratuito per esercitarsi senza correre il rischio di perdere soldi veri.

