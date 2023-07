Nvidia Corp NVDA: azioni in crescita grazie al successo dell’IA

L’azienda Nvidia Corp NVDA è diventata un nome sempre più familiare per gli investitori, attirando l’attenzione grazie alla sua posizione di primo piano nel campo dell’intelligenza artificiale (IA).

Nel frattempo, Microsoft Corp MSFT e Alphabet Inc GOOG hanno pubblicato risultati trimestrali positivi, segnalando l’importanza crescente dell’IA nell’industria tecnologica.

Microsoft ha riportato risultati eccezionali nel quarto trimestre con un fatturato di 56,2 miliardi di dollari, un aumento dell’8% rispetto all’anno precedente, superando le stime degli analisti che erano di 55,47 miliardi di dollari. L’utile per azione è stato di 2,69 dollari, battendo le stime di 2,55 dollari. L’azienda ha attribuito questo successo al suo focus sulla transizione verso la nuova piattaforma di intelligenza artificiale.

Cosa sta succedendo alle azioni Alphabet e Nvidia?

Anche Alphabet ha ottenuto ottimi risultati, riportando un aumento del 7% nel fatturato del secondo trimestre rispetto all’anno precedente, raggiungendo la cifra notevole di 74,604 miliardi di dollari, superando le stime degli analisti di 65,42 miliardi di dollari. L’utile per azione è stato di 1,44 dollari, superando le stime di 1,20 dollari per azione. Alphabet ha sottolineato come l’intelligenza artificiale stia guidando la prossima evoluzione della ricerca e migliorando i suoi servizi.

In un interessante sviluppo nel campo dell’IA, Nvidia e OpenAI sembrano essere pronti a collaborare per creare un potente modello di intelligenza artificiale che utilizzi milioni di GPU.

Nvidia ha già fornito circa 20.000 delle sue nuovissime GPU per l’intelligenza artificiale a OpenAI, e questa partnership potrebbe espandersi ulteriormente nei prossimi mesi. Con il modello GPT-4 di ChatGPT, Nvidia e OpenAI hanno dimostrato il potenziale dell’IA con diverse migliaia di GPU.

Secondo Wang Xiaochuan, il fondatore del motore di ricerca cinese Sogou, ChatGPT sta già lavorando su un modello di calcolo AI ancora più avanzato, che potrebbe collegare tra loro ben 10 milioni di GPU AI. Mentre al momento Nvidia ha la capacità di produrre solo un milione di GPU AI, sta già collaborando con Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd TSM per aumentare la produzione e soddisfare la crescente domanda.

Grazie alla sua leadership nel settore, Nvidia è stata già acclamata dagli analisti come il principale beneficiario del boom dell’IA generativa. Le sue GPU Hopper e Grace hanno contribuito a rafforzare la posizione dell’azienda nel campo dell’IA e delle tecnologie correlate.

Nonostante i risultati positivi e il riconoscimento dell’importanza dell’IA, le azioni NVDA hanno avuto un leggero calo dello 0,82% a 453,06 dollari nell’ultimo controllo di mercoledì. Tuttavia, data la tendenza in continua crescita del settore dell’IA e la collaborazione in corso tra Nvidia e OpenAI, gli investitori potrebbero presto rivedere il loro giudizio sull’andamento delle azioni dell’azienda.

Possiamo quindi notare che Nvidia Corp NVDA continua a distinguersi nel campo dell’intelligenza artificiale, mentre Microsoft Corp e Alphabet Inc riconoscono l’importanza sempre crescente dell’IA nel loro successo aziendale.

La collaborazione tra Nvidia e OpenAI per un modello di IA su larga scala potrebbe portare a nuove e innovative applicazioni dell’IA nel prossimo futuro. Gli investitori sono attenti a questa dinamica situazione, poiché l’IA continua a plasmare e trasformare l’industria tecnologica.

