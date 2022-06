Un portafoglio azionario sottovalutato per il 2022: 7 idee di investimento con potenziale di rialzo fino al 135%!

Con il mercato azionario globale che fluttua in continuazione a causa dell’attuale crisi geopolitica, Maxim Manturov, Head of Investment Advice di Freedom Finance Europe, ha individuato sette titoli sottovalutati che gli investitori potrebbero prendere in considerazione nell’ambito della diversificazione dei loro portafogli di mercato.

Se il tuo obiettivo in ambito finanziario è quello di generare rendimenti superiori al mercato, allora ci saranno compromessi e alcuni rischi di cui dovrai farti carico. Un portafoglio dovrebbe essere basato sulla combinazione di varie asset class, dai titoli azionari con dividendo, fondamentali per generare un reddito stabile, fino ai titoli sottovalutati che però presentano un alto potenziale di guadagno.

Le azioni sottovalutate sono titoli il cui valore reale, secondo le relazioni degli esperti finanziari, è superiore al valore di mercato. Si tratta di quelle quotate che, oggettivamente, dovrebbero valere di più. Ha quindi senso per gli investitori che hanno come obiettivo la raccolta di capitali, aggiungere azioni di alcune di queste società ai rispettivi portafogli di investimento.

Un portafoglio di azioni di società sottovalutate

Investire in azioni di società sottovalutate comporta l’assunzione di rischi. Per gli investitori che hanno un approccio prudente è sufficiente aggiungere queste attività al loro portafoglio. Invece coloro che si attendono rendimenti più alti rispetto alla media possono costruire un portafoglio di crescita aggressivo. Proprio in quest’ottica, l’analista di Freedom Finance ha selezionato 7 società le cui azioni sono attualmente sottovalutate.

Azioni Advanced Micro Devices (AMD)

Lo scorso 14 febbraio 2022, AMD ha reso noto l’avvenuto completamento dell’acquisizione di Xilinx. L’operazione potrebbe incrementare i guadagni dell’azienda e il flusso di cassa. Una seconda acquisizione è avvenuta il 4 aprile 2022, quando AMD aveva assunto il controllo di Pensando. Questo secondo deal accelererà la presenza di AMD nel segmento di mercato delle applicazioni cloud, enterprise e periferiche.

Ci sono anche ulteriori acquisizioni in ballo che potrebbero guidare la crescita dei ricavi di AMD. Lato operativo, è probabile che gli investitori stiano sottovalutando le entrate e il potenziale di profitto di AMD. I possibili lanci nuovi prodotti durante il 2022 potrebbero incrementare la base dei clienti, aumentando il valore delle azioni AMD.

Azioni Astra Space (ASTR)

Astra Space è una compagnia spaziale statunitense privata. Nel novembre 2021, il suo razzo Astra 0007 è decollato da Kodiak e ha raggiunto l’orbita. Il mercato ha festeggiato il successo conseguito con un aumento del 42 per cento del prezzo delle azioni. Alla luce di tale precedente si può immaginare quale potrebbe essere l’impatto di lanci futuri.

La notizia incoraggiante è che Astra Space ha molti lanci previsti per il 2022 e il suo management prevede di passare dalla fase di “test” a quella di “commercializzazione”. Le entrate dovrebbero aumentare entro la fine dell’anno. Astra Space ha una posizione di cassa netta che, stando alle stime, potrebbe durare altri 2 anni. Ciò rende il titolo molto attraente agli occhi degli investitori.

Azioni Moderna (MRNA)

Si può affermare che la pandemia di covid19 sia in via di esaurimento anche se il futuro è difficile da prevedere. Moderna ritiene che il virus si stia muovendo verso una fase endemica e che l’umanità dovrà semplicemente conviverci. Ad ogni modo qualsiasi tipo di sviluppo della situazione epidemica, richiederà l’utilizzo di vaccini. In quest’ottica Moderna prevede ordini significativi per Spikevax sia nel 2022 che nel 2023.

Attualmente Moderna ha un totale di 44 programmi in lavorazione. Il più importante di questi è quello relativo ad un vaccino antinfluenzale e un vaccino contro l’HIV. Gli sviluppi positivi saranno alla base dell’apprezzamento dei titoli.

Azioni GitLab (GTLB)

La piattaforma GitLab si sta occupando della scrittura del codice di cui l’IT ha bisogno per creare la prossima generazione di applicazioni leader. Si tratta di un software di fondamentale importanza la cui applicazione non potrà che crescere nonostante un mercato fortemente condizionato dall’inflazione. Il mercato DevOps, in cui opera GitLab, ha un valore di circa 40 miliardi di dollari!

Azioni Rivian Automotive (RIVN)

Nel corso del primo trimestre 2022, Rivian ha prodotto qualcosa come 2553 veicoli elettrici. La società prevede di incrementare la produzione entro la fine dell’anno. Grazie alla partnership siglata con Amazon, Rivian si è aggiudicata un vantaggio competitivo non di poco conto. L’accordo, infatti, garantisce un flusso di cassa costante e incrementa la fiducia nel brand.

Attualmente le azioni Rivian sono scambiate a una valutazione bassa che è pari ad appena 5 volte le vendite future del portafoglio ordini. Di conseguenza il solo ostacolo al successo dell’azienda Usa è rappresentato dalle note difficoltà nella catena di approvvigionamento.

Azioni Sibanye Stillwater Limited (SBSW)

Coloro che desiderano proteggersi dalla volatilità delle valute, potrebbero guardare al platino. A causa della debolezza del mercato automotive (bassa domanda e bassa offerta), il prezzo del platino è praticamente ai livelli del 2016. Tuttavia non è da escludere che le minacce all’export della Russia o il ritorno di una buona domanda, possano mettere fine all’attuale surplus.

Attualmente le azioni Sibanye presentano una valutazione estremamente bassa rispetto al mercato e ai peer. Il dividend yield (rendimento) di Sibanye è però dell’8 per cento e la società ha dalla sua anche una forte posizione di cassa e buoni livelli di indebitamento. Tutti elementi che potrebbero sostenere un adeguamento dei prezzi al reale valore.

Azioni WeWork (WE)

WeWork, dal punto di vista finanziario, è quello che si definisce una realtà sovraestesa. In passato, infatti, WE ha preferito dare priorità alla crescita rispetto alla redditività e alla stabilità. Risultato di questa politica industriale è che WeWork è arrivata ad un passo del collasso. Tuttavia la società ha un prodotto interessante che si è rivelato molto resistente le periodo post-pandemia.

Attualmente la capitalizzazione di mercato è pari a 4,4 miliardi di dollari e presenta un buon potenziale di upside. Se la società dovesse riuscire a raggiungere un utilizzo maggiore del 90 per cento, allora ci sarebbero le condizioni per un aumento, anche consistente, dei prezzi.

Come investire in azioni sottovalutate

Le azioni sottovalutate rappresentano un’occasione per guadagnare molto di più rispetto alla media dei guadagni ottenibili investendo in stocks. Tuttavia, investire in azioni sottovalutate comporta anche un rischio alto, ed è per questo che è necessario proteggersi dalle perdite diversificando. Soprattutto è fondamentale studiare per comprendere meglio le caratteristiche dei diversi settori e il loro impatto sulle aziende.

Buon trading!