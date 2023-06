Previsioni Oro: prima un quadro tecnico debole ma poi spazio per rally

Ecco le previsioni di breve termine sul prezzo dell’oro con riferimento alla situazione in atto il 21 giugno.

Le pressioni di vendita continuano a condizionare i prezzi del future sull’oro quotato sul Comex. Dopo il ribasso registrato nella giornata di ieri, anche oggi il gold è alle prese con una flessione che ha comportato lo scivolamento dei prezzi fino a 1927 dollari l’oncia.

C’è da dire che la situazione in atto non stupisce più di tanto i trader e questo perchè, dal punto di vista tecnico, è oramai dallo scorso 26 giugno che i prezzi dell’oro sono inseriti in un intervallo di oscillazione laterale con variazioni di tendenza frequenti e spesso improvvise. La stabilizzazione in atto è da inquadrare nel più generale movimento ribassista che è partito dai massimi raggiunti il 4 maggio scorso, a quota 2085,4 dollari.

Sulla base di questa situazione ci si può attendere una ulteriore flessione almeno per l’Ottava in corso. Nei prossimi giorni, quindi, la quotazione oro potrebbe calare ancora.

Ciò rappresenta un segnale molto preciso per chi sta attendendo il momento giusto per comprare oro a prezzi più bassi rispetto al passato. Questi ultimi potrebbero attendere che le quotazioni calino ancora prima del loro rialzo. Oppure, in alternativa, possono anche fare short trading puntando così a trarre profitto dalla nuova flessione.

In entrambi i casi si può operare con i CFD Oro avendo l’accortezza di usare solo broker affidabili. Un esempio è eToro che ha il vantaggio di offrire la comoda demo gratuita grazie alla quale potersi esercitare a fare trading con I CFD senza correre il rischio di avere perdite vere.

–DEMO GRATIS ETORO: CLICCA QUI PER PRENDERLA>>

La situazione tecnica più probabile

Dal punto di vista tecnico, se come detto lo scenario più plausibile è quello che vede il prezzo dell’oro fare i conti ancora con alcune sedute dominate dai venditori, allora un target può essere posto a quota 1914 dollari l’oncia. Il fatto che le quotazioni si possano spingere così in basso è motivato dal raggiungimento, avvenuto proprio oggi, del target intermedio a quota 1930 dollari l’oncia. Se questo obiettivo è stato centrato, allora non è da escludere che ci possa essere anche ulteriore discesa da qui ai prossimi giorni.

La situazione tecnica di breve termine è abbastanza definita e a questo punto potrebbe essere smentita solo se oggi stesso le quotazioni del gold dovessero chiudere a 1969 dollari. La semplice visione del grafico gold in tempo reale ci induce ad essere alquanto scettici su questa eventualità.

Previsioni Oro: allarghiamo il frame temporale

Allarghiamo il frame temporale al medio termine anche per consolare chi attendeva un rialzo dell’oro già in questi giorni.

Secondo Bloomberg Intelligence, il rallentamento dell’economia nel secondo semestre dell’anno potrebbe determinare un crollo del mercato azionario e di conseguenza portare il prezzo dell’oro fino a 3000 dollari l’oncia. Non si tratta di una view inedita visto che alcune previsioni oro 2023 avevano già messo a fuoco questo target.

Per Mike McGlone, stratega macro senior di Bloomberg Intelligence, sia l’accumulo di oro da parte delle banche centrali che la possibilità di un rallentamento dell’economia globale potrebbero creare il contesto ideale per una fiammata del gold. In effetti se davvero il prezzo dell’oro dovesse salire per la fine dell’anno a 3000 dollari, ci sarebbe un balzo di 1000 dollari/oncia rispetto alle valutazioni attuali.

L’acquisto di oro da parte delle banche centrali, ha aggiunto l’analista, ha fato sostegno al prezzo dell’oro, bilanciando gli afflussi negativi degli ETF sull’oro. Nel momento in cui il mercato azionario farà i conti con perdite significative, non ci saranno più ostacoli al rialzo del gold.

Come detto in precedenza tutti i migliori broker CFD consentono di fare trading sull’oro. Il nostro suggerimento è di usare eToro (qui la recensione), un broker che consente di operare a partire da un deposito minimo di soli 50 dollari. Inoltre con eToro è anche possibile fare copy trading e quindi copiare le strategie dei traders migliori sul gold.

–REGISTRATI GRATIS SU ETORO PER FARE CFD TRADING SUL’ORO>>

Seguici su Telegram Rimani aggiornato con guide e iniziative esclusive per gli iscritti!