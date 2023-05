Prezzo Oro: fin dove può salire con riunione FED di oggi 3 maggio 2023?

L’appuntamento clou dell’agenda macro di oggi è sicuramente la riunione FED con le decisioni sui tassi di riferimento in primo piano. La domanda che ci poniamo in questo articolo è molto semplice: la quotazione dell’oro subirà delle variazioni significative a causa di questo evento oppure tutto è destinato a restare immutato? Cosa attendersi e quale è il quadro che si prospetta?

Partiamo dai valori attuali. Come si può vedere dal grafico in basso, la quotazione oro è salita ad oltre 2000 dollari l’oncia, in rafforzamento rispetto al trend delle settimane precedenti.

Il rimbalzo è scattato lo scorso venerdì 28 aprile ed è stato ispirato dal calo dei rendimenti dei Treasury ma anche dal ritorno delle tensioni sulle banche americane. C’è infatti una certa simultaneità tra l’accelerazione del metallo giallo e il tracollo delle azioni First Republic con la banca che è stata salvata dal fallimento solo grazie all’intervento di JP Morgan.

Ad ogni modo, tralasciando questi aspetti, ciò che è importante evidenziare è che l’hype sull’oro è tornato a crescere per il motivo più vecchio del mondo: la necessità di puntare sui beni rifugio in una base particolarmente avversa per i mercati.

Ricordiamo che il massimo annuo è stato raggiunto dall’oro verso metà aprile. In quella circostanza le quotazioni subirono un’impennata arrivando a 2.048,71 dollari. Anche in quella circostanza quanto avvenne non fu frutto di casualità ma la conseguenza dell’insorgere della crisi bancaria.

In questo contesto la riunione della FED in programma oggi diventa uno snodo fondamentale. A seconda di quelle che sono le decisioni che il braccio operativo della banca centrale Usa adotterà, infatti, non è da escludere che possa mutare il sentiment sul metallo giallo.

Indipendentemente dall’esito una cosa è certa: chi è alla ricerca di asset su cui investire in questa settimana, non può non avere un occhio di riguardo verso il metallo giallo. Tra l’altro per speculare sul prezzo del gold non è necessario acquistare lingotti fisici perchè in realtà si può speculare al rialzo e al ribasso attraverso uno strumento derivato come i CFD che riflette l’andamento del sottostante.

Tutti i migliori broker CFD consentono di speculare sul gold. Noi però suggeriamo di usare una piattaforma come quella di eToro (qui la recensione completa). Questo per un motivo molto semplice: la maggior parte dei broker richiede un deposito minimo molto alto per iniziare mentre con eToro bastano solo 50 dollari e in più la demo per imparare a fare pratica è sempre gratis.

–REGISTRATI SU ETORO PER AVERE SUBITO LA DEMO GRATIS>>

Prezzo oro e riunione FED oggi 3 maggio 2023: le indicazioni

Dal punto di vista dell’analisi tecnica, le prospettive di breve termine sull’oro sembrerebbero prospettare un ribasso. Noi però sappiamo che l’analisi tecnica non esaurisce tutto il raggio di osservazione e valutazione su XAU/USD. Anche l’analisi fondamentale ha una certa importanza e quindi non c’è da meravigliarsi se i traders più attenti stiano attendendo la pubblicazione dei principali dati macroeconomici Usa. Tra questi dati, oltre al rapporto sull’occupazione di aprile, ci sono anche le decisioni di politica monetaria del Fomc FED.

La banca centrale Usa alzerà il costo del denaro di 25 punti base portandolo in un range compreso tra 5%-5,25%. Su questo punto non ci sono dubbi.

E allora proprio assumendo questa prospettiva, FxStreet ritiene che se il presidente del FOMC Jerome Powell, nel corso della sua conferenza stampa, dovesse affermare che la FED a pronta a sospendere il rialzo dei tassi per procedere con una rivalutazione della situazione economica, allora ci potrebbe essere un immediato rialzo del prezzo dell’oro.

Al tempo stesso, però, non è neppure da escludere che Powell possa invece optare per la linea dura e che quindi lo stop al trend di aumento del costo del denaro possa non esserci. Nel caso in cui dovesse prevalere questa ipotesi, per il gold si verrebbe a creare uno scenario del tutto opposto e quindi ribassista. Insomma tutte le strade sono aperte e questo può anche significare alta volatilità che può essere sfruttata optando per strumenti innovativi come ad esempio il copy trading eToro grazie al quale è possibile copiare dai traders più bravi che investono sull’oro.

–COPIA I MIGLIORI TRADERS SULL’ORO CON IL COPY TRADING ETORO (DEMO GRATIS)>>

E sempre a proposito di stime, secondo Forex.com non è da escludere che il prezzo dell’oro per tutto il mese di maggio possa avere dei problemi a tenere i livelli attuali nel caso in la FED dovesse decidere di tenere alti i tassi. Viceversa il gold avrebbe più appeal nel caso in cui anche dalla prossima minute FEd dovessero emergere segnali su un cambio di direzione del FOMC nell’ambito della prossima politica monetaria.

Forse ti può anche interessare — Prezzo oro previsioni 2023: con recessione sarà rally fino a 3000$? Ecco come investire

Seguici su Telegram Rimani aggiornato con guide e iniziative esclusive per gli iscritti!