Trading online oro: quale è il giusto range?

Il prezzo dell’oro oggi si muove attorno ai 1810 dollari l’oncia, in leggero ribasso rispetto alla seduta di ieri. Il mese di maggio si era aperto con il gold a 1890 dollari l’oncia e quindi, nel giro di due settimane, il valore dell’oro ha perso oltre 80 dollari l’oncia. In realtà, però, l’andamento ribassista del gold, come si può vedere dal grafico in basso, era già iniziato ad aprile.

Un dato su tutti ci aiuta a comprendere la curva seguita dal prezzo dell’oro nell’ultimo mese: il 19 aprile scorso, il gold prezzava a 1977 dollari l’oncia, quasi 100 dollari in più rispetto ai prezzi attuali.

Insomma, senza scendere ulteriormente nello specifico, possiamo evidenziare come, a dispetto delle stime e nonostante la crisi geopolitica in atto, il prezzo dell’oro non sia più cresciuto come nei mesi precedenti. Tale dinamica potrebbe indurre a pensare che il gold non stia più svolgendo come si deve la sua natura di bene rifugio.

Vero è che l’oro continua ad essere di fatto ai massimi degli ultimi 20 anni ma, ultimamente, gli investitori hanno sempre maggiori dubbi sull’effettiva capacità del gold di proteggere dai rischi politici ed economici. In questo contesto il range trading dei future sull’oro potrebbero essere dilatati da 50 dollari l’oncia a 70 dollari l’oncia.

Analizzando il grafico è possibile evidenziare come il prezzo dell’oro sia salito ai massimi a 2.000 dollari dopo due settimane dall’invasione dell’Ucraina. La giornata clou è stata l’8 marzo quando i prezzi sono arrivati ai massimi da 19 mesi a quota 2.079 dollari. In quest’area, i valori sono rimasti per appena 5 giorni. Successivamente è iniziata una rapida discesa che ha riportato il prezzo dell’oro a 1.900 dollari già tre settimane dopo il picco. L’altalena non è però finita qui poichè il 18 aprile le quotazioni sono salite a 2000 dollari prima dell’ultima sterzata, quella che ha portato il metallo giallo alle attuali valutazioni.

Dal punto di vista operativo, tutte queste oscillazioni che il gold ha messo a segno possono essere cavalcate per fare trading al rialzo o al ribasso. Lo strumento che consigliamo per tradare oro sono i CFD (Contratti per Differenza).

Range trading oro: fino a che punto impatta la volatilità

Che l’oro sia un asset caratterizzato da forte volatilità non ci sono dubbi, tuttavia, come messo in evidenza dall’esperto di strategie Christopher Vecchio, i più recenti eventi che hanno caratterizzato i mercati non hanno impattato più di tanto sia sui long che sugli short. Per l’analista, soprattutto nelle ultime settimane, i prezzi dell’oro non sono stati capaci di sostenere una richiesta significativa.

E allora, alla luce di questa situazione, quali sono le prospettive di breve termine per il gold? L’idea dell’analista è che il valore dell’oro sia destinato a calare nelle prossime settimane anche perchè sono gli stessi indicatori di slancio settimanali ad essere diretti verso giù.

Cosa significa tutto questo? Se per tantissimi investitori l’oro è ritenuto un bene rifugio contro il dollaro, in realtà sta mostrando di non esserlo affatto. A far saltare quelle che potevano essere considerate delle tradizioni consolidate è stata la Federal Reserve.

Scegliendo di procedere con aumenti dei tassi ripetuti e consistenti nel tentativo di contrastare il boom dell’inflazione, la FED ha reso il dollaro Usa il principale porto sicuro per gli investitori. L’aspetto più assurdo è che il Biglietto Verde oggi viene addirittura percepito come un rifugio quasi migliore del bene rifugio per eccellenza, l’oro.

