Trimestrali Usa: i settori dove cercare titoli da comprare

La prossima settimana avrà inizio la stagione delle trimestrali Usa. L’evento è molto atteso sia dagli analisti che dai traders. Questi ultimi, in particolare, possono sfruttare la pubblicazione dei conti per fare trading sui titoli interessanti sia prima della diffusione dei risultati (trading sulle previsioni del consensus) che nelle fasi successive.

Come sempre avviene in vista dell’inizio della stagione delle trimestrali, si rincorrono report di ogni tipo. Le banche d’affari, infatti, sono solite pubblicare analisi sulle quotate da comprare prima della pubblicazione delle trimestrali o sui settori che potrebbero registrare le performance migliori. Tutte queste informazioni sono utilissime per chi è intenzionato ad investire sfruttando la stagione delle trimestrali.

Trimestrali Usa: ecco quali sono i settori da comprare

Inutile girarci attorno: tra recessione, inflazione e rialzi corposi dei tassi FED, quella che inizierà tra una settimana non sarà certamente una delle migliori stagioni di trimestrali. Stando alle anticipazioni della vigilia, a livello settoriale, solo 6 degli 11 settori dovrebbero riportare una crescita degli utili. A registrare però performance davvero interessanti (e per le quali vale la pena impostare strategie trading) dovrebbero essere solo in 3 ossia:

settore energetico

settore industriale

settore dei materiali

Per completezza riportiamo anche i 3 settori (dei 5 in calo) che invece dovrebbero registrare il ribasso più ampio degli utili:

settore finanziario (banche d’affari)

utenze

beni di consumo voluttari

Nei prossimi paragrafi vedremo, all’interno dei settori più promettenti, quali sono le quotate che potrebbero registrare i migliori aumenti di utili e ricavi.

Migliori azioni settore energetico

Per quello che riguarda il comparto energetico, è prevista nel secondo trimestre 2022, una crescita a doppia cifra sia dei ricavi che dell’EPS (+44,9 per cento per i primi e + 217 per cento per la seconda voce). Stando alle anticipazioni, le quotate che, all’interno di questo comporto, dovrebbero registrare le trimestrali più brillanti sono:

ExxonMobil

Chevron

Valero Energy

Marathon Petroleum

Molto importante, in particolare, dovrebbe essere il contributo delle prime due quotate. Si parla addirittura di crescita a tre cifre dei profitti e a due cifre delle vendite.

Migliori azioni settore industriale

Il secondo settore che dovrebbe fare molto bene nella stagione delle trimestrali Usa è quello industriale. I rialzi in questo caso sono più contenuti con una crescita dell’EPS del 27 per cento e dei ricavi del 12 per cento.

Le quotate che, nell’ambito del comporto industriale, dovrebbero fare meglio sono:

Delta Air Lines

United Airlines Holdings

Southwest Airlines

Notato nulla? Si tratta di tre quotate che appartengono tutte al sotto-settore del trasporto aereo.

Tra le tre quotate United dovrebbe registrare un incremento del 118 per cento dei ricavi a 12 miliardi di dollari.

Migliori azioni settore materiali

Infine, tra i settori da comprare prima dell’inizio della stagione delle trimestrali Usa c’è quello dei materiali. Non serve essere degli esperti di finanza per capire che sarà il rally delle quotazioni delle materie prime a spingere la crescita di profitti e ricavi.

All’interno di questo comparto, le quotate da guardare con maggior favore sono:

Albemarle: prevista una crescita degli utili del 225 su base annua

Nucor: il suo EPS nel secondo trimestre dovrebbe essere pari a 8,01 dollari.

Flavors

Newmont

Ball Corporation

