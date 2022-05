Twitter, gli azionisti fanno causa a Musk e alla società

Gli azionisti di Twitter stanno facendo causa a Elon Musk e a Twitter stessa per la gestione del processo di acquisizione ancora in corso da parte del CEO di Tesla, che ha contribuito a far oscillare vistosamente il prezzo delle azioni della società.

Ricordiamo che Musk ha rivelato il possesso di una partecipazione significativa in Twitter il 4 aprile, e 10 giorni dopo ha proposto un’acquisizione della società per 44 miliardi di dollari, 54,20 dollari per azione. Per finanziare l’operazione ha venduto e dato in pegno una parte delle sue partecipazioni in Tesla come garanzia per i prestiti.

Dopo l’offerta di Musk, il prezzo delle azioni di Twitter è sceso di oltre il 12%, mentre quello di Tesla è sceso di circa il 28% nell’ambito di un ampio sell-off dei titoli tecnologici. Le azioni Tesla sono scese di oltre il 40% alla fine delle contrattazioni di ieri, da quando Musk ha rivelato la sua partecipazione in Twitter.

Ora, in una proposta di class action depositata mercoledì, gli azionisti di Twitter sostengono che Musk abbia violato le leggi societarie della California su diversi fronti, e che in tal modo abbia commesso una manipolazione di mercato.

In una delle potenziali violazioni, gli azionisti sostengono che Musk abbia tratto vantaggio finanziario ritardando le informazioni richieste sulla sua partecipazione in Twitter e nascondendo temporaneamente il suo progetto, all’inizio di aprile, di diventare membro del consiglio di amministrazione del social network.

Nella denuncia si legge inoltre che Musk ha acquistato azioni di Twitter mentre era a conoscenza di informazioni privilegiate sull’azienda grazie a conversazioni private con membri del consiglio di amministrazione e dirigenti, tra cui l’ex CEO Jack Dorsey, amico di lunga data di Musk, e il co-CEO di Silver Lake Egon Durban, membro del consiglio di amministrazione di Twitter la cui azienda aveva precedentemente investito in SolarCity prima che Tesla la acquisisse.

