Azioni Amazon: nel 2022 bruciato un quarto del valore, ora si può comprare “a sconto”

Il 2022 di Amazon rappresenta la sintesi perfetta della crisi dei titoli tech. Da inizio anno ad oggi, il colosso dell’e-commerce ha preso ben un quarto del suo valore. Nella seduta odierna di Wall Street (fortemente condizionata in negativo dal nuovo aumento aumento dell’inflazione negli Stati Uniti), il prezzo delle azioni Amazon (grafico in basso) evidenzia un ribasso del 5,44 per cento sotto i 110 dollari.

Per avere un’idea della forte contrazione registrata dal titolo, è sufficiente considerare che un anno fa come adesso i prezzi erano superiori a 170 dollari.

A causa del deprezzamento evidenziato negli ultimi sei mesi, il titolo Amazon oggi è disponibile a sconto per chi, da tempo, vorrebbe magari inserirlo nel suo portafoglio ma è stato bloccato dai prezzi troppo alti. Oggi, invece, il prezzo delle azioni Amazon è più accessibile e inoltre, su questa come su tante altre quotate, è che possibile fare trading online senza commissioni grazie alla proposta del broker eToro (scoprila andando sul sito ufficiale).

Teoricamente la strategia di comprare quando i prezzi sono bassi è sempre conveniente ma, più praticamente, è necessario verificare che ci siano le condizioni per un rialzo. La domanda da porsi è quindi molto semplice: oggi Amazon vale un quarto in meno rispetto ad inizio anno, quali probabilità ci sono che possa esserci un recupero?

Tanto per iniziare è bene evidenziare che, grafici alla mano, il sell-off che ha affondato Amazon sembrerebbe aver raggiunto il suo picco massimo da aprile quando il titolo affondò a causa di un report sugli utili peggiore delle attese. Ricordiamo che la trimestrale di Amazon evidenziò vendite in rialzo di appena 7 per cento nel primo trimestre 2022 contro il 44 per cento del primo trimestre 2021. Il dato innervosì gli investitori anche perchè si trattava della crescita in assoluto più blanda dal crollo delle dot-com del 2001. Quanto avvenne ad aprile 2022 può essere considerato il momento peggiore del 2022 di Amazon. In altre parole, il peggio dovrebbe essere passato…

Altro fattore che induce ad essere ottimisti è il giudizio degli analisti. Secondo un sondaggio condotto da Investing.com tra 56 analisti, ben 51 suggeriscono di comprare azioni Amazon (sfruttando i prezzi bassi) e solo 1 è per il sell. Interessante anche il target price medio fissato da questi 56 analisti che implica un potenziale di upside del 102 per cento.

Secondo BMO Capital Markets, Amazon riuscirà a trainare il passaggio all’e-commerce e ai servizi cloud aziendali. Secondo questi analisti, è possibile che la sovra-capacità a costo fisso venga assorbita dal periodo delle vacanze.

Azioni Amazon occasione di acquisto sul calo?

Anche gli esperti di Citi sono recentemente interventi sulle prospettive di Amazon. Secondo gli analisti della banca d’affari, Amazon fa parte della lista dei titoli oversold ossia di quelle quotate che sono delle buone occasioni di acquisto sul calo. In questa short list ci sono anche altri nomi di peso di Wall Street come Meta Platforms e Applied Materials. Anche su queste quotate è possibile fare trading online senza commissioni usando il broker eToro (vai sul sito ufficiale).