Negli Stati Uniti 4 luglio significa Independence Day. Si tratta di una festività federale che in quanto tale comporta anche la chiusura della borsa di Wall Street. Ogni anno, a meno che la ricorrenza dell’Indipendenza non ricada di sabato o di domenica, la borsa americana resta chiusa in occasione dell’Independence Day. Così è sempre avvenuto e così sarà anche in futuro. La chiusura per festività del mercato azionario Usa è quindi scontata anche perchè il 4 luglio è sempre cerchiato di rosso nel calendario annuale di Wall Street comunicato alla fine di ogni anno per quello successivo.

Lasciando perdere il significato del 4 luglio per gli americani, cosa comporta il fatto che oggi la borsa Usa sia chiusa per festività? Quali sono le implicazioni dirette e quali quelle indirette dello stop alle contrattazioni del mercato azionario Usa? E per finire, visto che la borsa di Wall Street resta chiusa per l’Independence Day, dove si può investire in alternativa?

Tutte questi sono gli interrogativi che l’investitore medio si sta ponendo da questa mattina. Nei prossimi paragrafi proveremo a dare una risposta a tutto.

Quali sono gli effetti della chiusura per festività della borsa di Wall Street?

L’implicazione più diretta e immediata della chiusura di Wall Street per la festività del 4 luglio riguarda le azioni americane e gli indici azionari Usa. Se la borsa oggi festeggia l’Independence Day, allora non sarà possibile comprare azioni americane ma non sarà neppure possibile fare trading online sugli indici Usa. Essendo il mercato chiuso non sarà quindi possibile speculare su questi asset. Attenzione perchè ciò non significa che non sia possibile posizionarsi su azioni e indici Usa. In realtà gli ordini possono essere anche inviati solo che verranno poi attenuati nel momento in cui il mercato sarà aperto, quindi domani.

Preparare gli ordini per iniziare a fare subito trading al momento del ritorno agli scambi di Wall Street è un’opzione che dovrebbero considerare soprattutto coloro in quali hanno una certa dimestichezza con gli strumenti di trading. Pei i trader principianti, invece, operare in questo modo può significare esporsi ad un certo livello di rischio. Per loro la migliore strada da seguire è quella di investire su mercati alternativi a Wall Street. Ma di questo parleremo dopo.

Altro effetto diretto dovuto alla chiusura per festività di Wall Street è che l’agenda macro Usa sarà praticamente vuota. Di solito, come si può vedere anche dal nostro calendario macroeconomico giornaliero, iniziano ad essere diffusi un’ora prima dell’apertura della borsa Usa (ovviamente se previsti) offrendo così spunti per posizionarsi in vista dell’opening bell.

Fino ad ora abbiamo fatto il punto sulle conseguenze dirette della chiusura per festività della borsa Usa. Accanto a queste ci sono poi anche quelle indirette. Wall Street è la più importante borsa del mondo ed è quindi ovvio che se resta chiusa, non possono non esserci dei contraccolpi a livello globale. Di norma il mercato azionario più esposto ad ogni chiusura per festività della borsa Usa è quello europeo.

Tutte le borse del Vecchio Continente nella seconda parte della loro seduta sono sempre condizionate dall’andamento del mercato Usa. Del resto nel pomeriggio in Europa non ci sono market mover diretti e quindi, per avere degli spunti, si fa riferimento agli Stati Uniti. Con la borsa Usa chiusa per festività tali spunti non ci possono essere di conseguenza il volume degli scambi in Europa, a meno che non ci siano forti catalizzatori domestici, tende ad essere contenuto.

In conclusione un effetto indiretto della chiusura della borsa Usa per la festa del 4 luglio è il molto probabile raffreddamento delle borse europee, compresa quella di Milano.

Proprio perchè la chiusura per festività di Wall Street tende a condizionare anche gli altri mercati azionari, allora l’alternativa migliore da sempre potrebbe essere quella di cambiare del tutto ambito.

Dove investire con la chiusura per festività della borsa Usa (4 luglio)?

L’Independence Day è una festività prettamente americana (per intendersi non è una festa come il Natale che si celebra in tutto il mondo). Ciò implica che le altre borse mondiali siano del tutto operative. Si può quindi fare trading sugli indici europei o su quelli asiatici. Nel caso dell’Europa c’è però da tenere conto del limite che abbiamo indicato nel precedente paragrafo ossia del fatto che quando Wall Street è chiusa per festività, le borse europee tendono ad essere più fredde.

Quello che molti trader preferiscono fare quanto la borsa Usa è chiusa è cambiare del tutto mercato. In tanti ripiegano sul forex (il cambio Euro Dollaro è il più liquido al mondo e offre sempre interessanti occasioni di ingresso) oppure fanno trading sulle commodity (nel segmento delle materie prime a brillare in questo periodo è soprattutto la quotazione petrolio). Una ulteriore alternativa può essere rappresentata dalle criptovalute che, attualmente, sembrano essere più dinamiche del solito.

Forex, materie prime, crypto ma anche azioni quotate su altre borse sono mercati del tutto diversi tra loro. Questo però non è un problema perchè possono essere negoziati dalla stessa piattaforma scegliendo, ad esempio, eToro o Fineco.

eToro: è un broker con una delle più vaste proposte di asset su cui investire. Con eToro si può fare trading con i CFD al rialzo e al ribasso operando a leva. In più il broker offre anche il copy trading, uno strumento che consente di replicare le strategie dei trader più bravi.

Fineco: è la la banca con la migliore piattaforma trading in Italia e offre una vasta selezione di CFD su mercati molti diversi tra loro oltre alla possibilità di comprare azioni reali.

