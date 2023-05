Warren Buffett ha parlato: cosa ha detto e perché non è una buona notizia…

Warren Buffett, le cui decisioni di investimento sono spesso considerate un barometro della salute economica degli Stati Uniti per via della gamma di aziende che possiede, ha detto qualcosa che non fa dormire sonni tranquilli agli investitori.

L’Oracolo di Omaha ritiene infatti che il periodo straordinario di spese eccessive, grazie agli stimoli della pandemia Covid, sia finito, e che ora molte delle sue aziende si trovino di fronte a un accumulo di scorte di cui dovranno liberarsi con le vendite.

“È un clima diverso da quello di sei mesi fa. E molti dei nostri manager sono rimasti sorpresi“, ha detto Buffett sabato scorso. “Alcuni di loro avevano troppe scorte in ordine, e poi all’improvviso sono state consegnate, e la gente non era nello stesso stato d’animo di prima. Ora cominceremo a fare vendite quando prima non ce n’era bisogno“.

Ricordiamo che l’azienda di Buffett, Berkshire, possiede un gruppo eterogeneo di società controllate, da Borsheims Fine Jewelry e Brooks Running, società di abbigliamento sportivo, a Duracell, See’s Candies, Dairy Queen, Fruit of the Loom e Nebraska Furniture Mart. Gli investitori guardano sempre a Buffett per le sue intuizioni economiche, poiché il suo gruppo di aziende è strettamente legata alla spesa generale e alla domanda complessiva. Inoltre, la sua proprietà della BNSF Railway, che gli consente di avere un’ampia visione delle merci trasportate in tutto il Paese, e le sue importanti operazioni nel settore dell’energia, che possono anch’esse fornire indizi sul livello dell’attività economica.

Ciò premesso, il noto investitore ha dichiarato che le sue aziende hanno vissuto un periodo “estremo” in cui i consumatori hanno fatto spese folli, il che ha portato molti manager delle sue filiali a sovrastimare la domanda di alcuni prodotti. “Si trattava solo di consegnare i prodotti. La gente comprava e non aspettava i saldi. Se non si riusciva a vendere una cosa, se ne metteva un’altra in coda“, ha dichiarato Buffett.

“Nell’economia generale, il feedback che riceviamo è che, direi, forse la maggior parte delle nostre aziende registrerà quest’anno utili inferiori a quelli dell’anno scorso“, ha dichiarato. Tuttavia, Buffett ritiene che la Berkshire sia ben posizionata in termini di reddito da investimenti, poiché i tassi di interesse più elevati stanno facendo guadagnare al conglomerato un rendimento sostanziale. Alla fine del primo trimestre, Berkshire possedeva circa 130 miliardi di dollari in contanti e buoni del Tesoro.

Nonostante il difficile contesto macroeconomico, la Berkshire si è comportata bene finora, con un aumento degli utili operativi del 12,6% nel primo trimestre e una prestazione particolarmente incoraggiante che è stata trainata soprattutto dalla ripresa delle attività assicurative del conglomerato. Anche gli utili complessivi sono aumentati notevolmente grazie ai guadagni del portafoglio azionario, guidati da Apple.

Seguici su Telegram Rimani aggiornato con guide e iniziative esclusive per gli iscritti!