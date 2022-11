Piattaforme trading: su Plus500 arriva +Insights, ecco a cosa serve

Su questo sito siamo soliti seguire le novità che arrivano dalle migliori piattaforme trading. Oggi vi vogliamo parlare di una nuova funzionalità molto interessante che è stata introdotta dal broker Plus500 (leggi qui la nostra recensione ufficiale).

Il celebre gruppo fintech multi-asset globale che gestisce piattaforme di trading basate su tecnologia proprietaria ha annunciato che, a partire da oggi, il nuovo strumento analitico +Insights, sarà disponibile sulla piattaforma OTC. La nuova innovazione di prodotto assicurerà un’ulteriore ottimizzazione della customer experience best-in-class di Plus500.

Ma come funziona +Insights di Plus500 e quali sono le sue caratteristiche più importanti? In pratica il nuovo strumento big data è stato lanciato per fornire ai clienti di Plus500 (qui il link per creare un account demo gratuito) la possibilità di accedere alle tendenze storiche e in tempo reale.

Il lancio di ‘+Insights’ può essere considerato come la più recente innovazione all’interno della lunga tradizione di Plus500 tesa allo sviluppo di prodotti. +Insights è stato sviluppato dal broker sulla base del feedback dei suoi clienti. Il lancio del nuovo strumento analitico è la dimostrazione della costante attenzione di Plus500 verso i clienti e la soddisfazione delle loro esigenze.

Utilizzando big data aggregati e anonimi, che si basano sui principali andamenti storici e in tempo reale della community di trading, i clienti di Plus500 saranno ora in grado di visualizzare dati puntuali e informazioni chiave inedite che possono rivelarsi molto utili nelle attività quotidiane di trading.

Le informazioni vengono segmentate alla luce della chiave selezionata dei filtri personalizzabili scelti. Queste informazioni includono una serie di classificazioni degli strumenti

finanziari come ad esempio:

“Top 10”,

“più seguiti e più visti”,

“più scambiati, acquistati e venduti”

“più alto profitto/perdita di posizione”.

Apri un conto demo Plus500 e scopri tutte le funzionalità del broker>>>clicca qui

In merito all’importante novità David Zruia, Chief Executive Officer di Plus500, ha affermato che il lancio di ‘+Insights’ può essere considerato come il più recente passo avanti nell’ambito della strategia del broker mirata a sostenere la posizione di Plus500 come gruppo fintech globale multi-asset. Il manager ha quindi aggiunto: “I nostri team di specialisti hanno sviluppato un potente motore in grado di analizzare milioni di dati in tempo reale e di aggregarli per aiutare i clienti a prendere decisioni di trading più informate. In questo modo, ‘+Insights’ si propone di rivoluzionare l’approccio dei nostri clienti al trading”.

Seguici su Telegram Rimani aggiornato con guide e iniziative esclusive per gli iscritti!