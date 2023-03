Binance NFT include rete Polygon nel marketplace. Cosa implica?

Parliamo di Binance NFT ossia la divisione dei Non Fungible Token del noto exchange di criptovalute. La novità è che la rete Polygon è ora compresa tra le blockchain che sono supportate all’interno del marketplace di Binance. Grazie a questo passaggio, l’ecosistema NFT all’interno della community di Binance è ora ulteriormente aumentato dimostrando la volontà dell’exchange di offrire ai suoi clienti servizi sempre più avanzati e diversificati (chi conoscesse poco Binance può tranquillamente fare riferimento alla nostra recensione).

Ma cosa significa concretamente inclusione della rete Polygon nel marketplace NFT di Binance? In pratica, grazie a questo passaggio, gli utenti del marketplace ora possono negoziare NFT su varie blockchain come ad esempio Ethereum, BNB Smart Chain e Polygon usando semplicemente il proprio account Binance.

Non è un caso se nel dara l’annuncio dell’importante novità, lo staff di Binance abbia specificato che grazie all’aggiunta del supporto per Polygon sul Marketplace NFT di #Binance, sarà ora possibile acquistare, vendere, depositare e ritirare NFT tramite la rete Polygon.

Il passo necessario per sfruttare questa straordinaria possibilità è ovviamente la registrazione a Binance che, lo ricordiamo, è completamente gratuita.

Va però specificato che, nonostante l’importante annuncio, Binance continua ad avere un approccio molto rigoroso alle sue inserzioni NFT. Infatti (e questo può piacere di meno agli investitori) non tutte le collezioni NFT sono attualmente disponibili.

Attualmente sono solo le collezioni ERC-721 NFT selezionate sulla rete Polygon ad essere disponibili sul Marketplace NFT di Binance.

Tra l’altro lo scorso 19 gennaio, Binance ha rivisto in senso stringente le sue regole sulle quotazioni degli NFT rendendo noto che avrebbe eliminato dalla sua offerta tutti gli NFT che presentano un volume di scambi giornaliero più basso di 1000 dollari. Allo stesso tempo l’exchange aveva anche limitato il numero degli NFT che ogni artista può scambiare ogni giorno. L’exchange, per finire, aveva anche rese noto che, in futuro, ci sarebbero sempre stati aggiornamenti periodici delle quotazioni degli NFT con invito al delisting per tutti quegli asset che non sono in linea con i requisiti dell’exchange.

Binance punta sull’intelligenza artificiale?

In più di una occasione su questo sito abbiamo fatto riferimento all’intelligenza artificiale (ad esempio in questo articolo sono indicate le 5 migliori azioni per investire sull’intelligenza artificiale). Ebbene come si pone Binance dinanzi a questo dossier?

Lo scorso 2 marzo, il CEO dell’exchange Changpeng Zhao, aveva reso noto che il suo generatore di NFT basato sull’AI, noto come Bicasso era riuscito a lanciare e coniare oltre 10000 NFT in solo 2 ore e mezza.

Il successo è stato innegabile ma il CEO di Binance è stato criticato per la mossa. Solo un giorno dopo il lancio, infatti, vincitore dell’hackathon di BNB Chain ha rivolto accuse di plagio a Binance accusando l’exchange di aver copiato il suo Chatcasso. Ovviamente Binance ha respinto le accuse affermando che sia l’universo degli NFT che l’intelligenza artificiale fanno parte del patrimonio di tutti. La faccenda ha praticamente creato un pericoloso precedente. Infatti c’è chi scommette che anche eventuali altri esperimenti dello stesso tipo che l’exchange potrebbe fare in futuro, avrebbero lo stesso esito. Staremo a vedere.

Binance Card 2023: arriva un regalo di benvenuto

Sempre restando in tema di novità, Binance Card ha annunciato una nuova promozione grazie alla quale tutti gli utenti idonei potranno ricevere un Crypto Box da 0,5 BUSD a 5 BUSD ogni qualvolta effettueranno determinate operazioni. La promozione è valida fino alla fine di marzo. Durante tutto questo periodo gli utenti avranno diritto a ricevere una Crypto Box ogni volta che completano determinate azioni con le loro Binance Card. Tra queste azioni che vengono premiate ci sono anche l’ordine della propria Binance Card e la realizzazione della prima operazione con la Binance Card ricevuta.

Alla promozione si accede anche quando si condivide il link della promozione con un amico e questi richiede con successo una Binance Card (in tal caso è fissato dall’exchange un limite di 10 reinvii).

Per la cronaca il totale della promo ammonta a 76.000 BUSD e verrà distribuito alla luce dell’ordine di arrivo su base First Come First Serve.

