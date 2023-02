I 6 migliori modi per usare gli NFT e guadagnare (spiegati in modo semplice)

Sei interessato a comprare NFT e vorresti sapere quali sono gli utilizzi più diffusi dei Non Fungible Token? L’interesse attorno al mercato dei beni non fungibili è in costante aumento. In molti ritengono che gli NFT possano essere usati al massimo come oggetti da collezione sia nell’ambito delle criptovalute (crypto NFT) che nel settore artistico (arte NFT). L’utilizzo in questi due ambiti è certamente il più famoso tuttavia, in realtò, i Non Fungible Token, possono avere tantissimi altri utilizzi alcuni dei quali sono noti solo agli addetti ai lavori e non alla massa degli investitori potenzialmente interessati.

In questo articolo riveleremo come gli esperti riescono ad utilizzare fino in fondo le potenzialità degli NFT in modo tale da trarne guadagno. Ti possiamo dire subito che noi siamo riusciti ad individuare ben 6 diversi modi per utilizzare i Non Fungible Token.

Gli analizzeremo uno per uno dimostrando in questo modo perchè comprare NFT può essere un'interessante alternativa di investimento.

Quali sono gli usi degli NFT: premessa

Come abbiamo già accennato in precedenza, per molti investitori alle prime armi, i campi attuali di utilizzo degli NFT sono limitati e spesso potenziali. Ora, a parte che questo, come dimostreremo tra poco non è affatto vero, tuttavia se anche gli NFT avessero un campo di applicazione circoscritto all’arte e alle crypto, tuttavia vi invitiamo a considerare che prima della rivoluzione NFT, anche il solo pensiero di creare asset digitali preziosi (a causa della rarità) era inimmaginabile. Figuriamoci pensare che questi asset digitali unici potessero essere addirittura protetti da contraffazioni di ogni tipo.

Per dirla in breve i Non Fungible Token hanno cambiato per sempre la concezione stessa di oggetto digitale raro. E’ ovvio che gli immediati campi di applicazione siano stati l’arte e le criptovalute. Tuttavia, soprattutto nell’ultimo anno, gli NFT iniziano ad essere usati anche nel settore immobiliare e in quello della logistica facendo leva su quello che è il loro punto di forza ovvero la capacità di rivelare l’autenticità del bene.

Nessuno mette in discussione che la storia degli NFT sia solo all’inizio e che saranno i prossimi anni a dire quanto chi oggi ha iniziato ad investire in Non Fungible Token ci abbia visto giusto. Tuttavia, alla luce delle quelle che sono le attuali premesse, è molto probabile che, anche nei prossimi mesi, verranno messi a punto altri modi per sfruttare al meglio le potenzialità dei beni non fungibili. Di una cosa siamo però certi già oggi: qualsiasi altro utilizzo del futuro farà sempre leva sulla straordinaria capacità degli NFT di tutelare ed esaltare l’unicità degli oggetti da collezione.

Come si possono usare gli NFT: la lista degli utilizzi

Ad oggi sono 6 gli utilizzi degli NFT riconosciuti. Niente male per settore comunque giovane. Ecco quali sono questi usi che si possono fare con i Non Fungible Token:

arte

finanza

collezionismo

gaming

musica

logistica

Nei prossimi paragrafi spiegheremo ogni singolo utilizzo. Se però sei un novello dell’argomento ti consigliamo di leggere prima la nostra guida completa su cosa sono e come funzionano gli NFT. Questo report è alla base di tutto.

NFT Arte

L’applicazione degli NFT nel settore artistico è, assieme all’ambito crypto, la più nota. In effetti i token non fungibili hanno avuto un merito storico: risolvere i problemi connessi al concetto di scarsità nell’arte digitale. Per decenni, le grafiche artistiche virtuali sono state esposte al rischio di essere copiate. Anche nella realtà si copia (e si è sempre copiato) tuttavia le opere artistiche reali hanno da sempre un grande alleato dalla loro parte: la possibilità di autenticazione.

Ebbene con gli NFT, ora anche le operare d’arte digitali possono essere autentificate o per meglio dire è possibile verificare digitalmente l’autenticità delle stesse e quindi proteggerle.

Si arriva, quindi, a quello che può essere ritenuto lo snodo fondamentale: nel caso degli NFT non riguarda l’oggetto artistico ma la capacità di dimostrare la proprietà dello stesso.

Ecco perchè l’uso degli NFT nell’arte è destinato a crescere sempre di più.

NFT nella finanza

In pochi lo sanno ma gli NFT hanno un’importanza crescente anche nel mondo della finanza. In particolare i Non Fungible Token svolgono un ruolo sempre più fondamentale nella finanza decentralizzata DeFi. Gli esempi sono tantissimi già oggi e saranno sempre di più. Eccone due che possono essere molto indicativi sul processo:

JustLiquidity presenta un modello di staking NFT grazie al quale è possibile mettere in stake una coppia di token in una pool per un certo periodo di tempo e quindi ricevere NFT per poi accedere a una pool successiva. Praticamente il bene non fungibile rappresenta una sorta di biglietto d’ingresso che sarà poi distrutto dopo che si partecipa alla nuova pool.

presenta un modello di staking NFT grazie al quale è possibile mettere in stake una coppia di token in una pool per un certo periodo di tempo e quindi ricevere NFT per poi accedere a una pool successiva. Praticamente il bene non fungibile rappresenta una sorta di biglietto d’ingresso che sarà poi distrutto dopo che si partecipa alla nuova pool. BakerySwap: presenta combo NFT legate al cibo grazie alle quali è possibile offrire staking ai loro possessori. Chi contribuisce a BAKE, riceverà un NFT combo. Gli utenti speculano sulle combo vendondole sul mercato secondario oppure le usano per lo staking.

Questi due esempi aiutano a capire quanto ampie siano le potenzialità degli NFT nella finanza decentralizzata.

NFT nel collezionismo

Gli NFT hanno un vastissimo utilizzo nel mondo del collezionismo. Nell’ultimo anno tantissimi brand famosi e personaggi celebri (pensiamo ad esempio ai calciatori) hanno lanciato collezioni digitali che hanno avuto un successo strepitoso. Gli NFT da collezione sono tra gli asset in assoluto più scambiati sui marketplace di NFT.

Alcuni soggetti interessati si potrebbero chiedere dove finiscono gli NFT arte e dove iniziano quelli da collezione. In realtà, tra i due ambiti, non c’è un confine preciso. Un Non Fungible Token può essere sia un oggetto d’arte che un bene da collezione.

Una curiosità per meglio comprendere la potenzialità del settore: il primo tweet di Jack Dorsey può essere ritenuto un grande esempio di NFT da collezione! All’epoca Dorsey decise di vendere questo NFT utilizzando Valuables, una piattaforma che tokenizza i tweet. In tanti fecero la loro offerta e altrettanti avanzarono delle controfferte. Nel momento in cui Dorsey accettò una proposta, il tweet fu coniato sulla blockchain e a questo punto fu creato un NFT unico con il proprio autografo.

Dove si possono trovare i migliori NFT da collezionismo? L’argomento è trattato nella nostra guida sulle migliori piattaforme per comprare NFT.

NFT nel gaming

A proposito di utilizzi nuovi degli NFT, ultimamente i beni non fungibili sono diventati protagonisti anche del settore gaming. In questo comparto la richiesta di oggetti unici che si possono scambiare e comprare è sempre più forte. In base alla rarità dell’NFT viene determinato il suo prezzo.

Del resto le micro-transazioni e i classici acquisti in-game hanno dato vita ad un’industria dal valore immenso che può essere usata come trampolino di lancio degli NFT.

Per loro struttura i token per videogiochi sono il perfetto punto di sintesi tra arte, collezionabilità e utilità. A prescindere dal loro aspetto, molti NFT che si trovano nel gaming sono apprezzati soprattutto per la loro utilità. Ad esempio in Axie ogni animale presenta una serie di abilità che possono essere usate per combattere. Queste abilità hanno un impatto che sul valore dell’animale al momento dello scambi.

Molti degli NFT usati nel gaming sono venduti dalle stesse società produttrici di videogiochi. Tuttavia possono anche essere scambiati e venduti su marketplace esterni.

NFT nella musica

Un altro settore dove gli NFT riusciranno sicuramente ad avere un crescente successo è quello della musica. Il meccanismo è sempre il solito dei beni artistici solo che invece di collegare un’immagine viene collegato un brano musicale.

Il rapporto tra NFT e musica presenta però dei problemi a partire dalla definizione di una quota equa delle royalty a favore dei musicisti. Per aggirare questo ostacolo ci potrebbero essere due strade: creare delle piattaforme di streaming basate sulla blockchain oppure monitorare le royalty tramite blockchain. Le potenzialità degli NFT applicate alla musica sono infinite tuttavia considerando il ruolo di monopolio detenuto da Amazon Music e Youtube per i servizi streaming, è difficile ipotizzare che i piccoli rogetti della blockchain possano avere spazio.

In fin dei conti il successo o l’insuccesso degli NFT in ambito musicale dipenderà solo da quella che sarà la posizione delle case discografiche. Se le etichette sosterranno gli NFT, allora gli spazi di crescita saranno immensi. In caso di contrasto, invece, è difficile immaginare un futuro per il non fungibile in ambito musicale.

NFT nella logistica

Cosa centrano gli NFT nella logistica? A prima vista niente ma in realtà tantissimo e ora spiegheremo perchè. Grazie all’immutabilità e alla trasparenza, caratteristiche proprie di tutti gli NFT, le informazioni della supply chain restano autentiche e affidabili. Beni come il cibo, le materie prime e tutto quello che pè deperibile richiedono informazioni precise su luoghi e tempi di stoccaggio.

Si può utilizzare un NFT per il tracciamento di un prodotto inserendo al suo interno metadati sulle origini ma anche sul percorso e sulla posizione in magazzino.

Le modalità di implementazione degli NFT nella catena delle logistica sono infinite. Grazie alle informazioni immagazzinate nei beni non fungibili, è possibile sapere tutto di un oggetto fino all’arrivo al rivenditore finale. Siamo italiani e allora pensiamo alle implementazioni degli NFT in tutto quello che riguarda la tutela del made in Italy. Teoricamente le possibilità di sviluppo sono infinite ma praticamente diventa tutto più complesso poichè sarebbe necessario che in ogni fase della catena logistica venga usata la stessa infrastruttura. Il problema è che nella logistica ci sono tanti attori coinvolti e ognuno di loro usa una rete sua. Questo limite spiega perchè, realmente, gli NFT nella logistica sono ancora allo stato embrionale. Francamente la presenta di più reti sembra essere, almeno ad ora, un problema insormontabile.

Sfruttare gli usi degli NFT per investire

Concludiamo questa guida sugli utilizzi degli NFT con una puntualizzazione. Due anni fa, gli utilizzi degli NFT era molto limitati. Oggi i beni non fungibile sono entrati in settori inimmaginabili. Tutto questo lascia ipotizzare che nei prossimi anni sviluppo e quindi popolarità degli NFT siano destinati a crescere ancora di più. Molte applicazione degli NFT sono allo stato potenziale a hanno bisogno di tempo per svilupparsi concretamente. Non è da escludere che tante idee, alla fine, dimostrino di essere inattuabili. Ma altre saranno perfezionate, riviste e migliorate diventano sempre più popolari.

A prescindere dai casi specifici, il punto da tenere in considerazione è essenzialmente uno: gli NFT sono fatti per crescere poichè capaci di dare una risposta ad un problema da tempo pressante: la valorizzazione del concetto di scarsità.

Come sfruttare questa tendenza? Il nostro sito è soprattutto di impronta finanziaria e quindi, il discorso sugli utilizzi degli NFT ci interessa nelle misura in cui può essere usato per investire su questo tipo particolare di asset.

Nei precedenti paragrafi abbiamo già fatto riferimento ad una piattaforma che, dal nostro punto di vista, è tra le più complete per investire in NFT: Binance. Si tratta del primo exchange al mondo per volumi di scambi. In questa guida abbiamo spiegato come comprare NFT con Binance in pochi passaggi. Rimandiamo alla lettura del post per i dettagli operativi e le istruzioni. Ricordiamo solo che aprendo un account gratuito con Binance (qui il sito ufficiale) è possibile accedere a tantissimi servizi che riguardano non solo gli NFT ma anche le criptovalute.

Domanda (scontata): ci sono alternative a Binance? La risposta è affermativa. Una altrettanto valida piattaforma per comprare NFT è Crypto.com. Anche in questo caso si tratta di un exchange che tuttavia presenta anche tante altre funzionalità aggiuntive. I vari strumenti messi a disposizione da Crypto.com per sfruttare fino in fondo la potenzialità delle criptovalute si possono usare a partire da una comoda App.

Per quello che riguarda gli NFT Crypto.com presenta un vero e proprio marketplace dove poter scegliere e comprare i migliori token non fungibili. L’acquisto può essere effettuato mediante il sistema delle aste a tempo oppure in modo diretto ad un prezzo pre-fissato.

