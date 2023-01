Dove Comprare NFT e Come Investire

Negli ultimi anni il business degli NFT è esploso in maniera vibrante, permettendo a tutti gli investitori che si sono mossi con la necessaria consapevolezza di ottenere profitti molto interessanti.

Ma è troppo tardi per entrare in questo mercato?

La risposta è, naturalmente, no. È ancora un buon momento per investire in NFT e, probabilmente, sarà così ancora per un po’ di tempo, considerato che il mercato è ancora agli inizi della sua fase espansiva.

Se però non hai proprio idea di come investire in NFT e dove comprare NFT, e temi di cadere preda di fregature e truffe, non preoccuparti: nelle prossime righe ti guideremo passo dopo passo all’individuazione delle migliori piattaforme dove comprare NFT e vedremo insieme come investire in questi asset.

Come investire in NFT?

Se sei capitato su queste righe è perché, molto probabilmente, ti stai domandando che cosa siano gli NFT e come possa investire in essi.

Anche se le introduzioni troppo articolate non ci piacciono (peraltro, abbiamo dedicato un focus proprio a comprendere cosa sono gli NFT!), a beneficio dei neofiti di questo settore ci piace ricordare che i token non fungibili (NFT) sono un nuovo tipo di classe di asset che ha acquisito una forte popolarità negli ultimi anni. Si tratta di beni digitali che possono essere acquistati, venduti e scambiati sulle reti blockchain. Sono oggetti unici, con proprietà distinte, e sempre più investitori ne sono stati attratti per il loro potenziale di rendimento elevato.

Attenzione, però. Il fatto che siano scambiabili sulla blockchain non li rende certamente equiparabili alle criptovalute come Bitcoin o Ethereum: a differenza dei token criptovalutari come BTC o ETH, che sono fungibili (cioè, ogni unità è intercambiabile), gli NFT sono non fungibili, e ognuno è unico.

Perché devi investire in NFT

Capito che gli NFT sono beni non fungibili che possono attribuire la proprietà di un bene distinto e unico, si può anche cercare aggiungere un ulteriore tassello a questa piccola guida: gli NFT rappresentano un modo nuovo ed entusiasmante di investire in beni digitali. Ma perché?

Nel prossimo elenco abbiamo cercato di riassumere alcuni dei vantaggi dell’investimento in NFT:

sono sempre unici: ogni NFT è disponibile in quantità limitata, il che può potenzialmente aumentarne il valore nel tempo

possono essere conservati in modo sicuro e recuperati facilmente, rendendoli così ideali per gli investitori che desiderano conservare le proprie attività a scopo di investimento a lungo termine

possono essere venduti o scambiati facilmente, come vedremo nei prossimi paragrafi, attraverso piattaforme specializzate. Questa flessibilità li rende interessanti per gli investitori che vogliono monetizzare rapidamente il loro investimento o che vogliono scambiare i loro NFT con altri asset.

Dove investire in NFT

Abbiamo compreso che cosa sono gli NFT e perché potrebbe essere molto conveniente investire una parte del proprio patrimonio in essi. Ma dove investire in NFT? Dove puoi comprare i token non fungibili?

In primo luogo, sappi che quando si tratta di investire in NFT, ci sono alcune cose da tenere a mente. Innanzitutto, devi assicurarti di investire in un NFT che sia stato verificato da una fonte affidabile: ci sono molte truffe in giro, quindi bisogna fare attenzione!

Una volta trovata una fonte affidabile per il tuo investimento in NFT, crea un conto con un wallet digitale che supporti gli NFT. Puoi farlo attraverso fornitori terzi come MetaMask o Trust Wallet, oppure procedendo all’attivazione di conti all’interno di piattaforme specializzate come Binance o Crypto.com, di cui parleremo tra breve. Una volta configurato il wallet digitale, e trovato un exchange che supporti gli NFT, devi depositare i fondi sul tuo conto: puoi usare la valuta fiat o la criptovaluta, a seconda delle tue preferenze.

Fatto ciò, sarai finalmente in grado di acquistare gli NFT: assicurati di fare delle ricerche apposite prima di acquistare un NFT, poiché i prezzi possono subire notevoli fluttuazioni. Inoltre, tieni presente che alcune piattaforme applicano commissioni per l’acquisto e la vendita di NFT, di cui dovresti essere perfettamente consapevole prima di effettuare il tuo shopping!

Le migliori piattaforme per comprare e vendere NFT

Passiamo dunque alla parte operativa. Ovvero, quali sono le migliori piattaforme per comprare e vendere NFT?

A nostro giudizio, due ottime piattaforme per la compravendita dei token non fungibili sono Binance e Crypto.com che, con i loro ampi servizi, ti permetteranno anche di usufruire di tante ulteriori funzionalità, come ad esempio quelle di exchange di criptovaluta, staking, e così via.

Se non sai di cosa stiamo parlando, non disperare. Ti rimandiamo però ad approfondire il tema con la nostra recensione di Binance e con la nostra recensione di Crypto.com.

Ciò premesso, sappi che sia Binance che Crypto.com hanno un funzionamento molto simile per permettere ai loro utenti di effettuare del trading di NFT.

Quello che devi fare è, pertanto:

registrarti sul sito ufficiale di Binance o sul sito ufficiale di Crypto.com

completare la procedura di identificazione KYC e depositare i fondi sul tuo nuovo account

accedere alla piattaforma dedicata per la compravendita di NFT

scegliere il token non fungibile che preferisci e confermare l’acquisto!

Sappi che entrambi gli operatori sono qualificati, regolamentati e professionali. Si tratta pertanto di due scelte che mettiamo sullo stesso piano e che ci sentiamo di supportare e di consigliare ai nostri lettori.

Binance, in particolar modo, è uno degli exchange più noti e apprezzati del mondo. Un vero e proprio colosso nell’ecosistema criptovalutario, che non mancherà di deliziarti con le tantissime opportunità che concede ai propri utenti.

Se vuoi saperne di più, abbiamo anche realizzato una recente guida che ti svela come comprare NFT su Binance, passo dopo passo.

Crypto.com è invece la piattaforma leader al mondo sulle criptovalute, con oltre 70 milioni di utenti in tutto il Pianeta. La sua piattaforma NFT è sorprendentemente ricca e completa e siamo certi che troverai in essa le migliori opportunità di profitto che potresti desiderare.

Se poi dovessi avere l’imbarazzo della scelta, ti ricordiamo che l’apertura di un conto in entrambi gli operatori è gratuita, così come gratuita è l’estinzione dello stesso. Perché allora non provarli insieme per decidere da solo quale sia il migliore?

