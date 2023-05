Il mercato degli NFT si ravviva, arriva la collezione Fast & Furious di Mattel

Mattel, l’iconico produttore di giocattoli, ha deciso di lanciare una nuova collezione di NFT (non fungible tokens) basati sulla serie di film di successo “Fast & Furious”.

Questi token unici saranno venduti al prezzo di 20 dollari per pacchetto e saranno ospitati sulla blockchain Flow. La collezione Hot Wheels NFT Garage x Fast & Furious includerà le auto dei film della popolare serie d’azione, tra cui la Dodge Charger del personaggio Dominic Toretto, la Camaro del personaggio Brian O’Conner e la Honda S2000 di Suki (interpretata da Devon Aoki, sorella del magnate degli NFT Steve Aoki) in “2 Fast 2 Furious”.

Ricordiamo che gli NFT sono token crypto unici legati a contenuti digitali e fisici, che fungono da certificati digitali di proprietà, autenticità o appartenenza. Ogni NFT è unico nel suo genere, garantendo l’originalità e l’esclusività del collezionabile digitale. Questo nuovo progetto rappresenta la continuazione dell’impegno di Mattel nel mondo degli NFT, dopo il lancio della collezione Boss Beauties x Barbie.

Inoltre, con il nuovo progetto Fast & Furious, Mattel offre a chi decide di acquistare i nuovi NFT, la possibilità di possedere una versione fisica in scala delle auto della collezione se riescono a completare l’intera serie, colmando così il divario tra il mondo tangibile e digitale.

Mattel si è recentemente unita a OnChain Studios per lanciare la collezione Cryptoys, basata sulla saga di Star Wars, in occasione della celebrazione dell’11 maggio, data non ufficiale della festa di Star Wars.

La blockchain Flow ospita anche altre famose collezioni di NFT, tra cui UFC Strike NFT di Dapper Labs, NFL All Day e NBA Top Shot.

Puoi comprare NFT, compresi i nuovi NFT della Collezione di Fast & Furious di Mattel, nei migliori exchange autorizzati ad operare nel mercato italiano delle criptovalute. Uno di questi è Binance, che ti permette anche di registrare un conto demo per provare gli strumenti di trading gratis e senza rischiare i tuoi soldi.

Clicca qui per visitare la piattaforma ufficiale di Binance, dove potrai aprire un account gratuitamente e senza alcun costo fisso. Inoltre fare la registrazione è molto semplice e richiede solo pochi minuti.

