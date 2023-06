Mostra NFT In/Visible per dare visibilità a persone di colore sfruttando l’intelligenza artificiale

Nel corso degli anni, gli abitanti del metaverso hanno imparato ad immaginare il Web3 come un luogo in cui gli artisti di ogni credo e colore possono fiorire. Sebbene la diversità e l’inclusione siano ideali per cui l’industria delle blockchain si impegna, i creatori sottorappresentati spesso rimangono invisibili, senza sostegno e senza essere celebrati.

Questo problema non è limitato solo alle blockchain, poiché le industrie dell’arte e della tecnologia sono da tempo uno spazio in cui le minoranze subiscono ingiustizie. Ma cosa accade nell’era dell’intelligenza artificiale? Purtroppo, questi strumenti di intelligenza artificiale senza corpo che il Web3 ha abbracciato portano con sé i propri pregiudizi algoritmici sessisti, abilisti e razzisti (come risultato dei loro set di addestramento progettati da esseri umani).

È possibile che questi strumenti possano alla fine servire meglio queste popolazioni che, stando agli aneddoti, sono state trascurate? Per rispondere a questa domanda, la piattaforma di arte digitale Feral File e l’artista/curatrice Linda Dounia Rebeiz hanno unito le forze per lanciare una rivoluzionaria mostra NFT intitolata “In/Visible”.

Composta da opere di 10 artisti neri, la mostra, che ha aperto proprio in questi giorni, cerca di unire il mondo nascente del crypto-art alle narrazioni profondamente personali per sfidare i confini della visibilità.

Aumentare la visibilità attraverso AI

Presentando opere di artisti di spicco del Web3 come Adaeze Okaro, Serwah Attafuah, Jah, Dounia Rebeiz e altri, In/Visible offre un commento suggestivo sulle limitazioni degli strumenti di intelligenza artificiale nell’intendere le vite degli artisti e delle persone di colore.

Scrivendo sulla mostra nel suo commento di curatrice, Dounia Rebeiz affronta il paradosso nell’uso dell’intelligenza artificiale, uno strumento con limiti intrinseci nell’intendere i suoi utenti umani, per raccontare le loro storie. Sostiene che la concezione dell’intelligenza artificiale della realtà che riguarda le persone di origine africana è spesso frammentata e può riflettere i pregiudizi dei suoi creatori.

Citando le sue stesse conversazioni con ChatGPT 4, Dounia Rebeiz rivela il desiderio dell’intelligenza artificiale “di catturare l’essenza del cuore umano” mentre riconosce i suoi limiti nel comprendere veramente le esperienze umane, in particolare quelle delle comunità marginalizzate. Sottolinea la necessità che le “mani umane che ingegnerizzano la sua coscienza” siano consapevoli dei loro pregiudizi, poiché influenzano le sue creazioni, e chiede una distribuzione equa dei “mezzi per essere conosciuti e visti”.

Il titolo della mostra stesso riflette le esperienze di Dounia Rebeiz con l’intelligenza artificiale e parla della dicotomia della visibilità affrontata dalle persone nere. “Qualsiasi persona di colore che usa l’intelligenza artificiale oggi può testimoniare con fiducia che in realtà non la conosce, che la sua concezione della loro realtà è un’immagine frammentaria, forse persino violenta”, ha detto Dounia Rebeiz.

Nonostante queste sfide, gli artisti presenti nella mostra sono “audacemente visibili”. Utilizzano l’intelligenza artificiale, uno strumento che riconosce le sue lacune di comprensione, per narrare le loro storie.

Attraverso il suo innovativo utilizzo di NFT e intelligenza artificiale, In/Visible offre una esplorazione audace e sfumata della visibilità nell’era digitale. Rafforza la necessità di inclusività nello sviluppo tecnologico e incoraggia una comprensione più profonda delle diverse realtà che definiscono la nostra esperienza umana.

Mentre gli NFT continuano a mantenere la popolarità mainstream per il loro potenziale, In/Visible mette in evidenza il loro potere di interrompere le narrazioni tradizionali e attirare l’attenzione sulle voci spesso relegare ai margini. Pertanto, la mostra è più di una semplice esposizione artistica; è un appello all’azione per immaginare come vediamo e rappresentiamo il mondo che ci circonda nel paesaggio digitale.

