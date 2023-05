Sotheby’s Metaverse si espande. La società lancia il nuovo Marketplace NFT secondario

Quando Sotheby’s entra in gioco nel mondo di Web3, l’attenzione è alta. La casa d’aste ha facilitato alcune delle vendite storiche più importanti dell’esistenza del mondo degli NFT. Tra le più importanti c’è l’asta da $17 milioni di Pak con l’azienda nell’aprile del 2021 e la prima della serie Natively Digital della casa d’aste nel giugno dello stesso anno.

Natively Digital ha visto Quantum di Jennifer e Kevin McCoy, il primo NFT mai creato, venduto per oltre un milione di dollari. Riconoscendo l’importanza del movimento Web3 nel mondo dell’arte, l’azienda ha lanciato Sotheby’s Metaverse nell’ottobre del 2021 e non ha mai guardato indietro.

Il nuovo Marketplace secondario di Sotheby’s Metaverse presenterà una selezione a rotazione di opere di artisti selezionate dagli specialisti di arte digitale di Sotheby’s. I primi 13 artisti ad essere inclusi nel lancio della piattaforma sono Tyler Hobbs, Claire Silver, XCOPY, Diana Sinclair, IX Shells, Sarah Zucker, Refik Anadol, Sofia Crespo, Sam Spratt, Pindar van Arman, Osinachi, Hackatao e Sebastião Salgado.

Sotheby’s Metaverse sta cercando di stabilirsi come la piattaforma di riferimento per l’arte digitale nel mercato secondario, per questo motivo si sta impegnando a gestire il tema delle royalty degli artisti in modo attento. La casa d’aste ha dichiarato di voler rispettare le royalty degli artisti sulla sua piattaforma secondaria tramite smart contracts del mercato e in conformità con il tasso di royalty on-chain dichiarato dagli artisti stessi.

Le royalty hanno giocato un ruolo importante nella costruzione della community di crypto-art nel corso degli anni e hanno rappresentato uno dei principali motivi di attrazione per gli artisti che cercano di guadagnare un reddito sostenibile dal loro lavoro.

In risposta alle piattaforme come OpenSea e Blur, che hanno ridotto l’applicazione delle royalty negli ultimi mesi, sempre più creativi hanno iniziato a chiedere la creazione di mercati indipendenti e guidati dagli artisti, che si concentrano sulla protezione dei loro interessi.

“L’impegno di Sotheby’s nel rispettare le royalty degli artisti arriva in un momento di dibattito più ampio sulla questione delle royalty all’interno della comunità NFT e segnala l’etica dell’azienda incentrata sugli artisti, come una delle uniche grandi piattaforme NFT impegnate nelle royalty per la rivendita degli artisti”, ha dichiarato la nota stampa sulla politica della società.

Il futuro di Sotheby’s nel mondo digitale dell’arte

Sotheby’s, la casa d’aste di fama internazionale, sta espandendo la sua presenza nel mondo dell’arte digitale. Oltre al lancio di una piattaforma di mercato secondario, la società sta collaborando con il noto collezionista d’arte digitale Cozomo de’ Medici per inaugurare una nuova galleria d’arte digitale su Oncyber, una piattaforma di gallerie d’arte basata su Web3.

La nuova galleria digitale esporrà selezioni di opere d’arte dalla gamma del marketplace secondario di Sotheby’s. Inoltre, grazie alla collaborazione con Cozomo de’ Medici, una delle sale della galleria digitale sarà curata da questo importante collezionista, il quale selezionerà personalmente alcune opere dalla sua famosa collezione. Questa nuova iniziativa digitale di Sotheby’s si preannuncia quindi come una grande occasione per gli appassionati d’arte digitale di tutto il mondo.

Tuttavia, il lancio della nuova piattaforma digitale di Sotheby’s giunge in un momento di difficoltà per il mercato degli NFT, il settore in cui si concentra gran parte delle attività della casa d’aste.

Inoltre, l’azienda ha dovuto affrontare polemiche sul tema della diversità di genere nell’arte digitale, come dimostra la controversia scaturita dalla mancanza di artiste donne nell’ultima mostra Natively Digital. Tuttavia, la società ha saputo gestire la situazione, correggendo prontamente il tiro e lanciando una mostra più inclusiva.

Il futuro di Sotheby’s nel mondo dell’arte digitale rimane quindi incerto, ma grazie alle nuove iniziative che la società sta intraprendendo, potrebbe essere in grado di rafforzare la propria posizione nel settore e di rimanere competitiva in un mercato sempre più sfidante.

Puoi comprare NFT sulle migliori piattaforme exchange autorizzate in Italia come Binance. Puoi anche sfruttare il conto demo per iniziare a conoscere le varie funzioni per il trading online disponibili.

Il crypto exchange di cui puoi fidarti, su Binance puoi Comprare e scambiare oltre 350 crypto. Scopri anche Binance Earn: l’hub unico di Binance dove puoi trovare riunite tutte le tue possibilità di guadagno disponibili per te e per le criptovalute che detieni. Grandi alternative se sei un HODLer.

Iscriviti subito per creare il tuo wallet gratuitamente! >>

Seguici su Telegram Rimani aggiornato con guide e iniziative esclusive per gli iscritti!