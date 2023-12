Investire con i PAC per combattere la volatilità dei mercati

I piani di accumulo possono costituire uno degli strumenti più utili per poter fronteggiare la crisi da coronavirus, senza perdere il piacere di investire nei mercati più promettenti.

Ad affermarlo non siamo solo noi – che periodicamente torniamo sull’argomento per poter sottolineare i vantaggi di questo approccio consapevole all’impiego dei propri mezzi – quanto anche diversi analisti che hanno approfittato del particolare scenario nel quale stiamo operando per poter invitare i propri utenti a non dimenticarsi dell’esistenza di tali piani.

Ultimo, in ordine di tempo, è stato Stefan Scheurer (Allianz Global Investors), che ha suggerito l’uso dei PAC per poterne sfruttare i benefici in contesti volatili come quelli odierni.

Come funzionano i piani di accumulo capitale (PAC)

Il funzionamento dei PAC è tale da consentire l’investimento in contesti volatili, avvantaggiandosi dell’effetto del prezzo medio di carico in un orizzonte temporale più esteso. Una condizione che permette all’investitore di mettersi al riparo dalle potenziali sfavorevoli oscillazioni dei prezzi, e che garantisce un accumulo sostenibile nel tempo.

Ma che cosa significa ‘sfruttare l’effetto del prezzo medio di carico’?

La risposta è semplice, ed è lo stesso Scheurer che l’ha spiegato correttamente in una breve nota. Investire sfruttando tale effetto significa poter effettuare acquisti costanti nel tempo in un contesto in cui le quotazioni evidenziano elevate oscillazioni. Dunque, con il PAC è possibile acquistare maggiori quantità dell’asset quando i prezzi sono bassi e minori quantità quando le quotazioni sono alte, con l’effetto che il prezzo medio d’acquisto ne risulterà favorevole.

In altri termini, investire 500 euro al mese su uno stesso asset significa poter entrare ripetutamente sul mercato, mettendosi al riparo dal rischio di effettuare un unico ingresso nel momento “sbagliato” (ovvero quando, ex post, ci si rende conto che il prezzo di acquisto era storicamente elevato rispetto alla serie).

Non solo. Come ci rammenta lo stesso analista, il metodo di investimento mediante piani di accumulo impedisce di agire sull’onda delle emozioni, mediante un processo di investimento più rigoroso.

Perché conviene investire in PAC nel 2023?

A questo punto è utile soffermarsi sul perché conviene investire in PAC oggi. Per comprenderlo possiamo iniziare col ricordare che negli ultimi anni, in particolare dall’esplosione della pandemia COVID-19 la volatilità è notevolmente cresciuta, e tuttora si respira un clima di grande incertezza con scenari geopolitici che non possiamo che definire preoccupanti.

I cambiamenti in atto sembrano profondi, e potrebbero presentarci domani degli equilibri globali completamente diversi da quelli che abbiamo imparato a conoscere dall’ultimo dopoguerra.

Da una parte abbiamo il consolidamento dell’alleanza economica del BRICS, con la sua espansione ad altri Paesi e il costante rafforzarsi del suo ruolo sulla scena globale. Dall’altra abbiamo l’acuirsi di un conflitto armato, per ora circoscritto ad alcuni focolai più o meno isolati, che però vede contrapposto in realtà l’intero blocco Occidentale al blocco Orientale, con USA-UE da una parte e Cina-Russia dall’altra. Ci sono quindi tutti gli elementi per pensare che questa crisi avrà una risoluzione solamente sul lungo termine.

Proprio in questo scenario può diventare molto importante investire approfittando delle forti correzioni di mercato, facendo in modo che la volatilità, da nemico, diventi alleato.

Evidentemente, anche in questo contesto occorrerà investire sui PAC avendo bene in mente la sua variabile fondamentale: il tempo.

Il tempo di investimento nel PAC dovrà essere valutato sia in termini di inizio, sia in termini di durata. Solamente in questo modo (cioè, stabilendo quando iniziare e per quanto tempo tenere le posizioni) sarà infatti possibile risolvere efficacemente il problema del market timing attraverso i piani di accumulo del capitale, e trasformando il PAC in una vera e propria opportunità.

Evidentemente, ciascun investitore non potrà che individuare tali dati sulla base di una propria personale valutazione, in linea con la strategia già maturata.

