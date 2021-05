Anima, ad aprile 2021 raccolta netta da risparmio gestito + 322 mln euro: titolo cresce in Borsa

Buon andamento della raccolta da gestito per Anima. Il titolo della holding cresce in Borsa in apertura di negoziazioni.

Il gruppo Anima ha appena diramato un comunicato stampa nel quale sottolinea come la raccolta netta di risparmio gestito, con esclusione delle deleghe assicurative di Ramo I, nel mese di aprile sia stata positiva per 322 milioni di euro.

Nello stesso comunicato la società informa che le masse gestite complessive nel gruppo sono pari a oltre 194 miliardi di euro, in incremento di 17 miliardi di euro rispetto a quanto conseguito nello stesso mese dell’anno precedente.

Soddisfazione per i risultati conseguiti è stata espressa da Alessandro Melzi d’Eril, amministratore delegato di Anima Holding, che ha sottolineato come il mese di aprile abbia confermato le proprie aspettative di ripresa nel segmento retail, con miglioramento generalizzato di tutti i principali canali distributivi.

Nella nota il top manager della compagnia ha anche sottolineato il buon andamento della domanda di soluzioni assicurative e di prodotti gestiti da Anima in delega, contabilizzati in bilancio come attivi istituzionali ma pur sempre indirizzati, in ultima analisi, alla clientela retail.

Si attendono, in questi giorni, anche i risultati di raccolta da risparmio gestito da parte delle altre principali sgr operanti sul mercato italiano, al fine di verificare se le positive aspettative sull’incremento delle masse e della raccolta ottenute da Anima siano solamente la spia di un buon andamento complessivo di tutto il mercato.

Nei minuti successivi alla pubblicazione dei risultati di risparmio gestito di Anima, i titoli di Anima Holding in Borsa Italiana sono in incremento dell’1,69% a 0,071 euro, in recupero dopo le flessioni riscontrate negli ultimi giorni.