Eurizon verso l’acquisto del 70% di GSA, leader della prevenzione incendi

Acquisto strategico per Eurizon, che rileva la maggior parte delle quote di GSA

Eurizon si sta dirigendo verso l’acquisto del 70% di Gruppo Servizi Associati (GSA), il leader nazionale nella prevenzione degli incendi. L’operazione – per la quale sono state raggiunte delle valutazioni puntuali – avverrà mediante i fondi di investimento alternativo, Eurizon Ite e Eurizon Ite Eltif: istituiti lo scorso anno da Pramerica e confluiti poi in Eurizon Capital sgr, i due fondi rappresentano una strategia di investimento diretto nel settore infrastrutturale, qualificatesi con lo status compatibile con la disciplina dei Pir alternativi e, dunque, utili per usufruire dei benefici fiscali che sono previsti dal legislatore.

Attraverso tale operazione i due fondi Eurizon completano la prima acquisizione rilevando il controllo di GSA da Armonia e da Alessandro Pedone, amministratore delegato di GSA, una realtà in decisa espansione a livello italiano e internazionale, divenendo un punto di riferimento nella prevenzione in strutture ad alto rischio di incendio come gallerie, stazioni, porti, cantieri navali, ospedali.

Secondo quanto rammentava il quotidiano Italia Oggi, la transazione ha un enterprise value di circa 250 milioni di euro, con i fondi Eurizon Ite che andranno a rilevare la maggioranza, e con Armonia e Alessandro Pedano che reinvestiranno in GSA, con quote rispettivamente pari al 12% e al 18%. Una parte residuale del capitale sarà invece destinato al management della società.

A finanziare l’operazione un medium term loan da 150 milioni di euro a sei anni, garantito da un pool di banche in cui, naturalmente, c’è anche Intesa Sanpaolo, oltre a Bnl, Banco Bpm, Credit Agricole, Muzinich e Unicredit.