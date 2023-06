Freedom24: arrivano i piani di investimento a lungo termine: ecco gli interessi previsti

Arrivano grandi novità dal broker Freedom24 che, ancora una volta, ha confermato di essere molto attento a quelle che sono le esigenze degli investitori. E se in questa fase dei mercati, l’appeal sugli asset più speculativi resta molto contenuto a causa della politica FED sui tassi di interesse, ecco che Freedom24 rilancia con i piani di investimento di lungo termine.

Come noto a chi già conosce questo broker (spesso citato nel nostro sito), Freedom24 già propone un Conto di Risparmio D grazie al quale è possibile ottenere un interesse del 2,5% (3% in caso di conto in dollari) semplicemente depositando soldi sul proprio account e con la garanzia della massima libertà (non ci sono vincoli, il calcolo dell’interesse è giornaliero ed inoltre è possibile prelevare in ogni momento).

Da pochi giorni accanto al Conto D ci sono anche i piani di investimento di più lungo termine grazie ai quali è possibile ottenere un interesse fino al 5,8% sui depositi in dollari e fino al 3,6% su quelli in euro. Si tratta di uno strumento sicuro e conveniente grazie al quale è possibile generare rendimento da interessi. Tassi simili sono decisamente più alti rispetto ai rendimenti sui depositi che sono attualmente offerti dalla maggior parte delle banche e degli intermediari europei.

Vediamo allora quali sono le più importanti caratteristiche del nuovo strumento di investimento proposto da Freedom24 grazie al quale è possibile generare reddito passivo.

Cosa sono i piani di investimento a lungo termine di Freedom24

Iniziamo con l’evidenziare che Freedom24 propone due tipi diversi di piani di risparmio: uno è Giornaliero e l’altro a Lungo termine. La novità riguarda quest’ultimo.

Il piano a lungo termine offre tassi di interesse più elevati, con depositi a termine fisso (si può scegliere tra 3,6 e 12 mesi). Alla scadenza del piano il cliente riceverà il capitale depositato e in più gli interessi maturati. E’ possibile prevelare anticipatamente il deposito iniziale senza alcuna penale ma in questo caso gli interessi si perdono. Diciamo che il piano di lungo termine lanciato da Freedom24 si configura come una sorta di conto deposito vincolato (ma con vincoli che al massimo arrivano ad un anno, non oltre).

Mentre la somma minima per attivare il piano è di 1000 euro, non sono presenti vincoli sull’ammontare massimo. Anzi effettuando depositi superiori a 100.000 euro (o dollari) è anche possibile avere un bonus dello 0,5%.

Come effettuare un deposito nei piani di investimento di Freedom24

Visto che il prodotto sembra essere davvero interessante, vediamo come può essere attivato in modo semplice.

Partiamo dalle premesse. Nel momento in cui avviene l’apertura di un conto di investimento con Freedom24 (qui il sito ufficiale), il sistema in automatico procede anche con l’apertura di un conto di risparmio che garantisce una maturazione giornaliera degli interessi (2,5 per cento su quelli in euro e 3 per cento su quelli in dollari).

Mentre il conto di investimento principale permette di investire in borsa comprando azioni, obbligazioni e ETF, quello di risparmio è semplicemente uno strumento a reddito fisso.

Da entrambi conti (quindi sia da quello di investimento che da quello di risparmio) è possibile alimentare il piano di investimento.

La procedura da seguire varia a seconda della modalità operativa prescelta.

Se si opera tramite l’app mobile di Freedom24 (qui la pagina ufficiale) è necessario andare sul menu principale, cliccare su ordine non commerciale (qui non finalizzato all’investimento) e quindi su collocamento di denaro a lungo termine (è questa la denominazione precisa del nuovo strumento). A questo punto va effettuata la scelta della valuta (Euro e in questo caso l’interesse massimo che si può avere è del 3,6 per cento; oppure Dollari e in tal caso come interesse massimo si sale al 5,8 per cento) e della durata del piano (le opzioni sono 3,6 e 12 mesi). Una volta impostati questi filtri si può procedere con l’analisi dei rendimenti offerti (sono indicati nella tabella in basso).

Viceversa se si opera tramite sito internet Freedom24.com (qui la pagina ufficiale) è necessario andare all’area membri e quindi scegliere nella sezione Contanti la voce Posizionamento di denaro a lungo termine. Anche in questo caso vanno poi scelte le valute e il termine temporale del piano. Dopo aver proceduto con una verifica dei rendimenti attuali, si può procedere con la conferma dell’ordine. Il piano scelto è quindi attivato.

Quali sono gli interessi del piano di investimento Freedom24

Come abbiamo detto in precedenza, il piano a lungo termine di Freedom24 offre un interesse fino al 3,6% sulle somme in euro e al 5,8% su quelle in dollari.

In entrambi i casi si tratta dell’estremo massimo che è possibile ottenere scegliendo il piano a più lunga durata ossia quello annuale e aggiungendo anche il bonus dello 0,5% che scatta sui depositi superiori a 100mila euro/dollari.

Nella tabella in basso sono riportati gli interessi per tutte durate (3, 6 e 12 mesi) sui depositi effettuati con valuta Euro

Durata/Importo Sotto ai 100mila euro Oltre i 100mila euro 3 mesi 2,832% 3,115% 6 mesi 3,147% 3,462% 12 mesi 3,304% 3,634% Tabella piano di investimento Freedom24 in Euro

Come detto in precedenza l’interesse che viene riconosciuto sale se il deposito è effettuato in Dollari. Ecco quindi il dettaglio.

Durata/Importo Sotto ai 100mila euro Oltre i 100mila euro 3 mesi 4,556% 5,012% 6 mesi 5,062% 5,568% 12 mesi 5,315% 5,846% Tabella piano di investimento Freedom24 in Dollari

Gli interessi riportati in tabella sono dinamici essendo agganciati al LIBOR. Di conseguenza possono variare, tuttavia l’interesse in vigore al momento della sottoscrizione del piano di investimento resta fisso fino alla fine. Questo rappresenta un grande vantaggio in termini di sicurezza.

Ma cosa è il LIBOR? Approfondiamo questo punto nell’ultimo paragrafo.

Come funziona il tasso LIBOR

LIBOR è un acronimo che sta per London Interbank Offered Rate ed è il tasso di riferimento utilizzato per le transazioni finanziarie a livello internazionale. È stato calcolato dalla British Bankers’ Association (BBA) fino al 2014 e successivamente dalla Intercontinental Exchange (ICE).

Fu introdotto per la prima volta negli anni Ottanta come un tasso di interesse di mercato applicato dalle principali banche internazionali sui prestiti a breve termine non garantiti in valuta estera. Attualmente il LIBOR è calcolato diversi periodi di maturità, come ad esempio il LIBOR a 3 mesi, il LIBOR a 6 mesi, 9 mesi, etc. A prescindere dalla durata, il LIBOR viene utilizzato come riferimento per la determinazione del tasso variabile su mutui, prestiti commerciali, derivati ​​e altri contratti finanziari. Concretamente, grazie al LIBOR è possibile determinare il tassi di interesse che i mutuatari pagano, inoltre funge da punto di riferimento per le aspettative sui tassi di interesse.





