Investire nel settore dei viaggi: il 2023 è il momento giusto?

Il World Travel & Tourism Council afferma che il settore globale dei viaggi e del turismo non si riprenderà completamente quest’anno, ma ci andrà vicino. L’ente prevede infatti che il settore raggiungerà i 9,5 trilioni di dollari nel 2023, solo il 5% in meno del suo contributo al prodotto interno lordo nel 2019.

Insomma, dopo un brusco calo nel 2020, il settore dei viaggi globale è cresciuto di quasi il 25% su base annua nel 2021, seguito da un ulteriore aumento del 22% nel 2022, secondo il rapporto annuale del WTTC, realizzato in collaborazione con Oxford Economics. Secondo il rapporto, la ripresa globale avverrà nel 2024, alimentata dal lento ma costante ritorno dei turisti cinesi. Da lì in poi, il settore continuerà a crescere.

Sempre secondo la ricerca, entro la fine del 2022 i livelli di turismo in 34 Paesi – su 185 analizzati – sono tornati ai livelli precedenti alla pandemia in termini di contributo al PIL. “Tra i Paesi in testa ci sono gli Stati Uniti e la Repubblica Dominicana“, ha dichiarato ancora Simpson, sottolineando che la ricerca prevede che almeno altri 50 Paesi raggiungeranno questo obiettivo, o saranno entro il 95% di esso, entro la fine di quest’anno.

“La nostra ricerca sull’impatto economico prevede che il Nord America e l’America Latina torneranno ai livelli pre-pandemia entro la fine del 2023“, ha dichiarato. “Prevediamo che l’Europa, il Medio Oriente, l’Africa e l’Asia-Pacifico si riprenderanno nel 2024 e infine i Caraibi dovrebbero riprendersi entro il 2025”.

Previsioni 2023 sul settore dei viaggi

Momento giusto per investire nel settore dei viaggi – BorsaInside

Ma in questo contesto, la ripresa non significa che il numero di viaggi sia lo stesso rispetto a prima della pandemia, poiché l’inflazione e l’aumento dei costi di viaggio hanno reso più costoso spostarsi. Ancora, se nel 2019 334 milioni di persone hanno lavorato nel settore dei viaggi – un massimo storico, secondo il rapporto, nel 2020 si sono persi circa 70 milioni di posti di lavoro, seguiti da una ripresa di 11 milioni di posti di lavoro nel 2021 e di 21,6 milioni nel 2022. Entro il 2033, il WTTC prevede che il settore dei viaggi impiegherà circa 430 milioni di persone in tutto il mondo, pari a quasi il 12% della forza lavoro globale.

Anche se l’aumento delle tariffe aeree e alberghiere limiterà fortemente i viaggi nel 2023, e le interruzioni nei viaggi, le turbolenze geopolitiche e le pratiche di sostenibilità aziendale avranno un peso, l’analisi ritiene che diversi fattori giocheranno un ruolo ancora più favorevole a supporto della ripresa.

In particolare, il report mostra che, sebbene la disponibilità a viaggiare vari in tutto il mondo, l’intenzione generale è in crescita, sostenuta dalla domanda in Corea del Sud e in Europa occidentale. I viaggi nelle grandi città sono in ripresa, poiché le preoccupazioni per il Covid-19 non stanno influenzando materialmente i comportamenti di viaggio. Tuttavia, le persistenti esitazioni nei confronti del Covid non sono scomparse per tutti, soprattutto in Asia.

Forse ti può anche interessare — Azioni Tripadvisor hanno potenziale di crescita del 40,5%. Scopri come comprarle

Secondo un rapporto pubblicato giovedì dalla società di ricerche di mercato Milieu Insight, per esempio, circa il 30% degli intervistati nelle Filippine dichiara di essere molto preoccupato per la sicurezza del Covid, il dato più alto del sud-est asiatico.

Seguici su Telegram Rimani aggiornato con guide e iniziative esclusive per gli iscritti!