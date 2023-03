Azioni Tripadvisor hanno potenziale di crescita del 40,5%. Scopri come comprarle

Tutti conoscono il sito Tripadvisor ma non tutti sanno che esistono anche le azioni Tripadvisor che sono normalmente quotate in borsa. La fama del titolo Tripadvisor non può neppure essere paragonata a quella dei grandi gruppi tech (Amazon, Meta, Alphabet, etc.). Forse per questo motivo la notorietà delle azioni Tripadvisor è quasi di nicchia. Tutto questo è un peccato perchè stando alle ultime previsioni (ne parleremo tra poco) il titolo ha un potenziale di crescita di oltre il 40 per cento! Niente male per una piattaforma che è considerata la migliore del settore viaggi.

Questa guida si articola in due blocchi. Nella prima parte proveremo ad inquadrare il segmento di mercato in cui opera Tripadvisor passando poi ad esaminare lo stato di salute della quotata e le sue prospettive. Nella seconda parte spiegheremo invece come comprare azioni Tripadvisor e al tempo stesso poter guadagnare il 2,5% sulle somme depositate in Euro e non investite. Avete letto proprio bene: parleremo dell’unico broker che non solo consente di comprare azioni di tutto il mondo (sono milioni i titoli disponibili) ma che permette anche di ottenere interessi sulla liquidità non investita. Il nome lo possiamo già anticipare: Freedom24. Ne avete sentito parlare? In effetti Freedom24 ha una certa fama anche in Italia visto che per i primi 30 giorni di attività non prevede l’applicazione di commissioni.

Perchè Tripadvisor è un’idea di investimento? I punti caldi

Per capire perchè abbiamo deciso di analizzare le azioni Tripadvisor è sufficiente considerare quello che è il contesto di riferimento del settore. La ripresa dell’industria del turismo supportata senza dubbio dalla decisione della Cina di rimuovere le restrizioni anti-covid, aiuterà Tripadvisor a crescere. Il promettente segmento Viator sarà da sostegno ai risultati dell’azienda. Inoltre l’alto livello di stabilità finanziaria che caratterizza Tripadvisor permetterà all’azienda di investire sulla crescita nel corso del 2023.

Azioni Tripadvisor: breve carta di identità dell’azienda

Fondamentalmente Tripadvisor è un’agenda di viaggi online che gestisce un portafoglio di marchi attivi in vari settori complementari. L’attività di Tripadvisor è divisa in tre segmenti principali:

Tripadvisor core: piattaforma online per i viaggiatori. Permette agli utenti di generare e condividere contenuti su luoghi e attività interessanti attraverso valutazioni e recensioni. Due numeri bastano per intuire il potenziale dell’attività core: a fine 2022 sul sito di Tripadvisor erano presenti oltre 1 miliardo di recensioni su quasi 8 milioni di luoghi in tutto il mondo.

Viator: si tratta di un’agenzia di viaggi online che permette ai clienti di prenotare esperienze in luoghi memorabili

The Fork: piattaforma di ricerca e prenotazione online per oltre 55mila ristoranti in oltre 12 paesi. Su The Fork ci sono oltre 20 milioni di recensioni. Una delle più importanti leve di The Fork è la presenza di sconti per chi prenota nei ristoranti attraverso l’app

I 2 punti di forza delle azioni Tripadvisor

I fattori catalizzatori di The Fork sono essenzialmente due:

la ripresa del settore viaggi

il potenziale di Viator

Concentriamo l’analisi sulle due questioni.

Per quello che riguarda la ripartenza del settore viaggi, non è un mistero che il comporto sia stato tra i più penalizzati dai lockdown anti-covid. Il danno è stato così importante che, pur in un contesto macro caratterizzato da profondi problemi come è quello del 2022, c’è stato un rialzo dei viaggi internazionali di ben il 172 per cento solo nel periodo compreso tra gennaio e luglio. Tuttavia, anche con tassi di crescita così alti, il settore non è stato ancora in grado di recuperare i livelli del 2019. Secondo l’Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite, il volume totale dei viaggi internazionali del 2022 ha raggiunto il 63 per cento dei livelli del 2019. Nel 2023 non è da escludere che ci possa essere una ripresa fino al 95 pe cento dei livelli 2019 (pre emergenza covid).

Insomma il settore cresce ed è destinato a crescere ancora. A livello di area geografica, un occhio di riguardo dovrebbe essere dato alla regione dell’Asia Pacifico dove il livello del turismo internazionale è ancora del 77 per cento più basso rispetto a quello pre-covid. Ciò significa che c’è maggiore spazio di crescita rispetto ad altre aree geografiche.

La graduale eliminazione delle restrizioni anti-covid in Cina sarà un altro catalizzatore. Tra l’altro a partire dal primo marzo 2023 Hong Kong ha anche annullato il regime delle mascherine che era in vigore da 2 anni e mezzo. Secondo la China Tourism Academy ci dovrebbe essere nel 2023 un ritorno dei viaggi interni al Paese attorno al 76 per cento del livello del 2019. Questo rialzo significherebbe un rally del 73 per cento su base annua.

Spostandoci dall’Asia agli Usa, gli analisti prevedono un andamento positivo del settore viaggi negli States grazie anche alla forza del dollaro rispetto alle altre valute.

Senza scendere ulteriormente nel dettaglio possiamo dire che quella in atto può essere considerata come una ripresa incompleta del settore. Ebbene nonostante questo limite, Tripadvisor è riuscita a guadagnare 1,5 miliardi di dollari vale a dire il 96 per cento di quanto guadagnato nel 2019. Nel solo quarto trimestre, la società ha superato del 6 per cento i guadagni del quarto trimestre 2019.

Questo sta a significare che Triadvisor si sta riprendendo più velocemente del settore e ha il potenziale di fare meglio del comparto nell’anno in corso. Ecco perchè comprare azioni Tripadvisor oggi può essere considerata una buona scelta di investimento. E non dimentichiamo che con Freedom24 le azioni si possono acquistare senza commissioni per i primi 30 giorni dell’apertura del conto.

Il secondo catalizzatore delle azioni Tripadvisor è il trend di crescita di Viator. Il servizio di prenotazione nel corso del 2022 ha registrato un aumento delle entrate del 168 per cento su base annua. Grazie a questa performance oggi Viator contribuisce per un terzo alle entrate di Tripadvisor. Allo stesso tempo il valore lordo della prenotazione ha segnato una crescita del 95 per cento su base annua.

Nel corso della presentazione dei conti del terzo trimestre 2022, il management di Tripadvisor ha evidenziato come, nonostante l’attuale momento del mercato, Viator è pronta a cogliere eventuali opportunità.

Secondo gli analisti questo annuncio potrebbe essere il segnale di una sorta di sub-IPO di Viator con obiettivo quello di vendere sul mercato una quota della controllata. La società ha quindi aggiunto di aver già presentato una bozza di IPO alla SEC. Questo è avvenuto nel 2022. Come noto, però, a causa delle avverse condizioni di mercato non se ne è fatto nulla. La speranza è che possano esserci dei passi in avanti nel nuovo anno. Tutto dipenderà dall’andamento delle borse e dal sentiment. E se anche nel 2023 non ci dovesse essere alcuna IPO di Viator? Secondo gli analisti questo non sarebbe un problema poichè Viator continuerà ad impattare positivamente sui risultati finanziari di Tripadvisor.

L’impressione è che il segmento Viator possa avere un grande potenziale per aggiungere ulteriore valore all’attività di Tripadvisor incrementando il prezzo delle azioni anche nel corso del 2023.

Una notizia incoraggiante che può essere sfruttata per impostare strategie rialziste sul titolo a partire dai prezzi attuali.

Con Freedom24 c’è la possibilità di usare tanti strumenti di analisi per meglio definire la propria strategia sulle azioni Tripadvisor. E inoltre non va dimenticato che Freedom24 è il solo broker presente in Europa che permette di investire sul prezzo delle IPO. Questo è un valore aggiunto.

Tripadvisor come è andato l’esercizio 2022: i conti

Ed ecco uno spaccato sui conti dei Tripadvisor nel 2022 che è sicuramente utile per pesare la quotata. Le entrare sono cresciute da 0,9 miliardi a 1,49 miliardi. L’utile operativo è passato da -131 milioni di dollari a 101 milioni di dollari. Scendendo nel conto economico, il margine operativo è cresciuto dal -14,5 per cento a 6,8 per cento. Buona anche la performance dell’utile netto che è passato da -148 milioni di dollari a 20 milioni di dollari.

Il flusso di cassa operativo è aumentato da 180 milioni di dollari a 400 milioni grazie all’aumento della redditività mentre il flusso di cassa libero è passato da 54 milioni a 344 milioni.

In termini di multipli di trading Tripadvisor sta sottoperformando i competitors principali su tutti gli indicatori ad eccezione di EV/EBITDA e P/E.

Il Forward PE della società è attualmente valutato a 15,87x e gli esperti prevedono una diminuzione del livello PE entro la fine del 2023.

Rating azioni Tripadvisor

Conoscere il parere degli analisti sulle azioni Tripadvisor può essere molto utile per capire che aria tira sul titolo. Stando ai dati di Refinitiv, da inizio anno ad oggi, TripAdvisor Inc. ha registrato 14 raccomandazioni così ripartite:

2 Strong Buy

3 Buy

5 Hold

2 Sell 2

2 Strong sell

Il target price medio è pari a 26,43 dollari. Considerando quelli che sono i prezzi attuali di Tripadvisor, il potenziale di upside delle azioni è del 40,51 per cento! Stiamo quindi parlando di un titolo che ha un margine di crescita molto ampio.

Ecco perchè le azioni Tripadvisor possono rappresentare un’occasione per investire.

Ovviamente nessun investimento è esente da rischi nel senso che, quanto abbiamo fin qui detto, potrebbe valore solo in teorica scontrandosi poi una realtà dei fatti diversa. Se vogliamo parlare di rischi con cui Tripadvisor potrebbe fare i conti, il riferimento è a tre variabili:

incertezza economica : essendo la situazione incerta, un eventuale sviluppo macro negativo potrebbe rallentare il tasso di crescita della quotata

: essendo la situazione incerta, un eventuale sviluppo macro negativo potrebbe rallentare il tasso di crescita della quotata incognita covid : in caso di nuova epidemia di covid e di ritorno delle restrizioni in Cina, anche la crescita di Tripadvisor potrebbe subire un rallentamento

: in caso di nuova epidemia di covid e di ritorno delle restrizioni in Cina, anche la crescita di Tripadvisor potrebbe subire un rallentamento venir meno dell’IPO di Viator: se la situazione dei mercati dovesse essere avversa nel 2023, allora i piani per l’IPO di Viator potrebbero essere abbandonati. Come però abbiamo già detto in precedenza, anche se dovessero essere abbandonati, Viator avrebbe comunque un impatto positivo sui conti finanziari di Tripadvisor.

Come comprare azioni Tripadvisor con Freedom24

Le azioni Tripadvisor sono disponibili su molte piattaforme trading. Tra i migliori broker c’è Freedom24 (qui la nostra recensione completa). Si tratta di un broker non solo affidabile ma anche prestigioso visto che la holding di riferimento è addirittura quotata sul Nasdaq.

Freedom24 è specializzato in azioni, ETF e opzioni sulle azioni Usa. Punto di forza del broker è la possibilità di investire senza commissioni per i primi 30 giorni dell’apertura del conto. Proprio la fase di registrazione è molto semplice da eseguire. Si tratta di andare sul sito ufficiale del broker, registrarsi inserendo una mail e una password, cliccare su Acconsento al Trattamento dei Dati Personali e attendere la ricezione di una mail. Da lì poi vanno inserite le informazioni personali e bisogna quindi attendere il via libera da parte del team di controllo.

Una volta eseguita questa operazione è possibile iniziare ad investire. Sul terminale web vanno cercate le azioni Tripadvisor e quindi compilato l’ordine di trading.

Rispetto agli altri broker che sono presenti sul mercati, Freedom24 presenta almeno due particolarità:

la possibilità di ricevere una remunerazione sulla liquidità non investita grazie al Conto di Risparmio D

la possibilità di investire in azioni al prezzo IPO

Inoltre sul sito del broker è anche possibile trovare tantissime analisi e consigli di investimento che possono essere molto utili.

Gli investimenti in titoli e altri strumenti finanziari comportano sempre il rischio di perdita del capitale. L’investimento in un’IPO può comportare ulteriori restrizioni. Le previsioni o le performance passate non sono garanzia di risultati futuri.

