In questa pagina Borsainside pubblica il grafico con la quotazione del piombo in tempo reale per libra. I prezzi sono espressi in dollari americani.

Nel grafico sulla destra potete consultare l’andamento del prezzo del piombo a Londra negli ultimi cinque anni.

Il piombo è un metallo tenero, denso, duttile e malleabile, altamente velenoso, di colore bianco azzurrognolo appena tagliato e grigio scuro appena esposto all’aria. Prossimo alla temperatura di fusione assume un colore lucido. Il suo nome deriva dal latino plumbum, che vuol dire nero mentre il suo simbolo è Pb. Il piombo trova numerosi impieghi nella produzione di batterie per autotrazione, nell’edilizia e nella produzione di proiettili per armi da fuoco mentre allo stato liquido viene usato come refrigerante nei reattori nucleari. Il piombo, inoltre, è un componente del peltro e di leghe metalliche usate per la saldatura. Fino agli anni ottanta era un componente della benzina, usato come additivo per aumentarne il numero di ottano, ma poi è stato abbandonato a causa della sua elevata tossicità.

L’esposizione eccessiva a questo metallo, infatti, può danneggiare il sistema nervoso, specialmente nei bambini, e causare malattie del cervello e del sangue.

Il piombo, già noto al tempo degli egizi, è piuttosto raro allo stato nativo, esso si trova con più facilità insieme allo zinco, all’argento e al rame. Secondo le stime della USGS (United States Geological Survey) sinora ne abbiamo estratto oltre l’80%, ecco perché la maggior parte del metallo, circa l’80%, si ottiene oggi grazie al riciclaggio.

La produzione mondiale di piombo è in costante aumento. Tra i maggiori produttori figurano l’Australia, la Cina, gli USA, il Perù, il Canada, il Messico, la Svezia, il Marocco, il Sud Africa e la Corea del Nord. Australia, Cina e Stati Uniti producono oltre la metà del piombo estratto nel mondo.

Stando alle ultime stime, e sulla base di quello che è il consumo medio annuo di piombo, ci vorranno 42 anni per far sì che le scorte si esauriscano. Le società leader nella produzione del piombo a livello mondiale sono Xstrata, BHP Billiton, KGHM Polska Miedz, Teck Resources e Volcan Compania Minera. Il prezzo del piombo ha raggiunto un record storico al London Metal Exchange (LME) nell’ottobre del 2007 a 3.890 dollari a tonnellata.

Quotazione piombo, grafico in tempo reale

Il piombo non è solo un importante elemento indispensabile per la produzione di molti prodotti di cui non si può fare praticamente a meno. Il piombo è anche un asset su cui investire. Come è possibile investire sulla quotazione petrolio allo stesso modo è possibile anche investire sul piombo. C’è ovviamente una differenza di notorietà tra i due asset. Il piombi fa parte di quel gruppo di materie prime meno presenti nei portafogli di investimento. Ovvviamente per investire sulla quotazione del piombo è necessario partire dal grafico in tempo reale. Fino a prima dell’avvento di internet, avere a disposizione un grafico real time sulla quotazioen piombo non era certamente alla portata di tutti. No vi erano, infatti, i grafici sulla quotazione oro (giusto per fare un esempio), figurarsi quelli sul piombo. Oggi, comunque questo problema non c’è più.

Se vuoi consultare un grafico real time sulla quotazione piombo, non hai che l’imbarazzo della scelta. Su internet i siti di finanza che mettono a disposizione questo strumento sono tanti. Ovviamente anche Borsainside ti fornisce il grafico in tempo reale sul prezzo del piombo.

Prezzo piombo, quotazione piombo oggi live

Conoscere la quotazione piombo oggi live è il punto di partenza per qualsiasi strategia di investimento. Come puoi vedere dal grafico in tempo reale, il prezzo del piombo non regala fiammate storiche oramai da anni. Nonostante non siano mancati i momenti caratterizzati da forti oscillazioni, come nel lontano 2017 quando le quotazioni del piombo arrivarono a oltre 3500 dollari al chilogrammo, le quotazioni del Pb oggi si muovono attorno ai 2100-2200 dollari. Dalla quotazione oggi live puoi poi passare allo storico. Solo per restare nel breve periodo, il prezzo del piombo ha raggiunto nelle ultime 52 settimane un minimo a 2073 dollari e un massimo (stesso intervallo di tempo) a 2683 dollari.

Cosa influisce sul prezzo del piombo

Le oscillazioni del prezzo del piombo non sono causali. Ci sono dei fattori che influscono sul prezzo di questo asset. Per prevedere quale potrà essere il valore del piombo in futuro, devi appunto monitorare questi fattori. Ad influire sul prezzo del piombo (influire e non determinare in quando il rapporto non è esclusivo) è principalmente l’accordo tra compratori e venditori e quello che è l’andamento della disponibilità futura del prodotto. Il prezzo del piombo è fissato di comune accordo tra i produttori o i venditori intermediari e gli utilizzatori o gli acquirenti intermedi. Questi prezzi normalmente non sono pubblici ma ci sono alcuni organismi che rendono note delle forchette di prezzi contrattuali sulla base delle osservazioni. Al di là di tali fattori di tipo tecnico, ad influire più di tutto sull’andamento del prezzo del piombo è il livello di produzione delle case automobilistiche. Essendo il piombo impegnato nell’industria automotive, più l’industria dell’auto aumenta, più il prezzo del pimbo sale.

Come investire sul piombo oggi

Per guadagnare sul piombo, il metodo più facile e immediato è quello di dedicarsi all’acquisto e vendita di piombo usato. Per il piombo vale lo stesso discorso fatto con il rame. La raccolta di piombo usato e la successiva rivendita a società autorizzate, determina un guadagno. Il prezzo riconosciuto in questo caso è quello definibile delle quotazioni real time. In questo paragrafo, però, io voglio parlare di come investire sul piombo oggi senza il possesso fisico. Si tratta, in parole povere, di investire sull’andamento del prezzo del piombo o comunque di un asset che lo riproduce.

Le strade più note per investire sul prezzo del piombo sono i futures e gli ETF. I futures, di qualsiasi tipo essi siano, riproducono quello che è il prezzo del piombo e sono, come nel caso del petrolio, dei contratti su futuro. Anche gli ETF sono strumenti derivati che inglobano più di un asset tra cui appunto il piombo. Accanto ai futures sul piombo, c’è poi un modo indiretto per investire. Si tratta di scommettere sull’andamento delle società quotate in borsa che sono in qualsiasi modo coinvolte nel ciclo produttivo del piombo minerario. Tra le aziende più importanti (colossi) che ti consentono di investire sul piombo ci sono: Glencore Xstrata PLC. (Svizzera), BHP Billiton Ltd. (Australia) e Vedanta Resources PLC. (Londra).

Investire sul piombo con il CFD Trading

Per investire sul piombo attraverso il trading di CFD dovrai aprire una posizione rialzista o ribassista sulla quotazione del piombo che ovviamente monitonerai attraverso i grafici. Non comprerai piombo reale ma un asset che rispecchia l’andamento del piombo stesso. Il tuo profitto dipenderà dalla differenza tra il prezzo di apertura e il prezzo di chiusura della posizione. Stesso discorso per quello che riguarda le perdite.

Il meccanismo di funzionamento del trading di CFD è semplice purchè decidi di affidarti a broker affidabili e sicuri. Purtroppo, vista la non eccellente diffusione del trading sul piombo, i broker che consentono di investire sul piombo con i CFD sono pochi. La maggior parte dei broker, infatti, include tra le materie prima disponibili per investire, solo quelle più note e diffuse tra le quale non c’è il piombo.

Trading CFD eToro

Pochè trovare un broker che consenta di fare trading di CFD sul piombo non è facile mi limito a darti delle dritte. Tra gli intermediari che presentano le offerte più variegate per quello che riguarda le materie prime disponibili per il trading di CFD c’è eToro. Questo broker ti mette a disposizione un ambiente di lavoro completo e personalizzabile. Tra le caratteristiche più importanti dell’offerta di eToro ci sono:

Basse commissioni di apertura

Piattaforma multi-funzionale e personalizzabile

Deposito minimo iniziale: 100 euro

Quantificazione del numero dei traders che hanno posizioni aperte sull’asset

Funzione Copy Trader per investire semplimente copiando le mosse dei traders eToro più bravi

