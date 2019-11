Pattern stagionali nel trading azionario: cosa sono e come sfruttarli

© Shutterstock

Una piccola guida per capire come riuscire a sfruttare la stagionalità nel trading attraverso i pattern

Tempo fa un nostro lettore ha chiesto se è possibile sfruttare la stagionalità nel trading e, in caso affermativo, quali sono i migliori strumenti per riuscire a farlo. La domanda non mi ha sorpreso più di tanto: come tutto quello che riguarda la sfera umana, anche il mercato è caratterizzato da una sua stagionalità. Ovviamente non basta prendere atto di questa caratteristica per riuscire a tradurla in profitto. E' necessario, infatti, individuare quali siano gli strumenti più idonei per intercettare la stagionalità e quindi usarla a proprio vantaggio.

L'argomento di questo post è, appunto, la stagionalità nel trading e i metodi per interpretarla. Poichè quando si parla di mercati, il riferimento è troppo vasto, allora sorge immediatamente la necessità di circoscrivere il discorso. La stagionalità cui farò riferimento in questa giuda è quella del mercato azionario.

Correggo quindi la domanda iniziale con un più specifico: come conoscere e sfruttare la stagionalità del mercato azionario.

Stagionalità nel trading: non solo lungo termine

Parlare di stagionalità nel trading induce subito a pensare a lungo termine. E' una questione di logica (apparentemente). Poichè i cicli possono essere isolati solo sul lungo termine allora ecco che la stagionalità può essere sfruttata solo per il trading di lungo periodo. Ovviamente tutto questo è vero ma, contrariamente a quello che si può pensare, anche se operi nel breve termine puoi sfruttare cicli e stagionalità.

La questione della stagionalità del mercato azionario deve interessati anche se hai un approccio esclusivamente speculativo su un titolo. Quindi non solo se sei un trader a lungo termine ma anche se operi sul breve termine puoi sfruttare la stagionalità per trarre profitto.

Pattern stagionali sui mercati azionari

Sono alcuni studi ad aver accertato che la maggior parte del denaro sul mercato azionario viene prodotta nell'intervallo di tempo tra l'1 novembre e il 30 aprile. Viceversa nell'intervallo di tempo tra l'1 maggio e il 31 ottobre, genera poco denaro. Il primo periodo viene solitamente definito inverno azionario mentre il secondo periodo è l'estate. Questa contrapposizione interno/estate ha davvero senso o invece, come affermano alcuni traders più scettici, è solo frutto della fantasia e di una leggenda?

Sul mercato azionario americano tutti conoscono la contrapposizione tra l'estate e l'inverno e la maggior parte dei traders crede fortemente al fatto che, in virtà del discorso sulla stagionalità l'estate vada evitata.

Del resto tutte le azioni umane hanno una ciclicità e una stagionalità e nel periodo estivo tutto tende allentarsi, compreso il mercato azionario.

Quella che secondo alcuni è solo una leggenda, ossia la contrapposizione tra inverno e estate, ha trovato conferma in uno studio statistico che è stato redatto da due professori dell’Università di Massey.

Tale studio è stato poi riportato in due articoli titolati: Indicatore Halloween: Ovunque e sempre e Le stagionali mensili sono reali? Una prospettiva su tre secoli. L'analisi è stata condotta su 108 paesi passando in osservazione ben 319 anni. La vastità del campione usato per condurre lo studio è garanzia di massima accuratezza.

Lo studio ha dimostrato come la contrapposizione tra estate e inverno non sia una leggenda dei traders ma sia la realtà. Morale dell'analisi: la stagionalità del mercato azionario è un fatto reale.

Nell'elenco seguente sono riportati i rendimenti medi che il mercato azionario ha registrato mese dopo mese:

Gennaio: 0,69





Febbraio: 0,09





Marzo: -0,03





Aprile: 0,49





Maggio: 0,02





Giugno: -0,12





Luglio: -0,31





Agosto: 0,44





Settembre: -0,49





Ottobre: -0,5





Novembre: 0,35





Dicembre: 0,81

Nell'elenco seguente invece sono riportati i rendimenti medi che il mercato azionario ha registrato nelle due macro stagioni:

Inverno: 2,45





Estate: 0,96

Come puoi vedere da solo la stagionalità nel trading esiste perchè tra i rendimenti dell'inverno e quelli dell'estate c'è una differenza di ben 3,38.

Analizzando i rendimenti relativi ad ogni singolo mese puoi avere tanti altri pattern stagionali da usare per impostare la tua strategia operativa.

Se vuoi investire in borsa attraverso il CFD Trading considera che, per il criterio della stagionalità, gennaio e febbraio sono i mesi più redditizi dell’anno. Viceversa i mesi di settembre e ottobre sono invece i peggiori.

Ti invito a notare come la prova che la stagionalità sul mercato azionario esiste è rappresentata dal fatto che l’inverno è più redditizio dell'estate. Attenzione perchè questo è un pattern ossia una tendenza e quindi non puoi mai dare per scontato che ogni estate sarà migliore dell'inverno. Nei 316 anni esaminati dalla citata ricerca, sicuramente ci saranno stati momenti in cui la tendenza non è stata valida. Insomma i valori anomali rispetto alla regola della stagionalità esistono ma i pattern stagionali possono dire tanto e ti possono offrire un valido aiuto nella definizione della tua strategia trading.

Se vuoi testare i pattern stagionali sulla tua startegia trading, puoi aprire un conto demo e investire in azioni attraverso i CFD. La demo ti offre la possibilità di operare senza correre il rischio di perdere denaro reale. Per tale motivo questo strumento può esserti di sicuro aiuto per imparare a conoscere e quindi usare a tuo vantaggio, la marginalità del trading.

Alla luce di quanto fin qui detto, come possono tornare utili le indicazioni in merito alla stagionalità del mercato azionario. Se sei solito investire al rialzo, ossia scommettere su un apprezzamento dei titoli che detieni in portafoglio, allora potresti fare trading in tutti quei mesi che sono caratterizzati da un rendimento medio più alto.

Per scegliere i mesi in cui fare trading sulle azioni attraverso i CFD ti basta guardare l'elenco che ho riportato sopra. I mesi che garantiscono il rendimento medio più alto sono dicembre, aprile e gennaio.

Se invece sei un investitore che scommenti al ribasso (e, in tal caso, ti ricordo che il CFD Trading è uno dei pochi investimenti che ti permette di guadagnare anche con il calo del prezzo dell'asset) allora i mesi ideali per fare trading sono luglio, settembre e ottobre.

Questa è la regola generale sui pattern stagionali. Come ho già detto in precedenza si tratta di una tendenza e non di un postulato. Certamente però conoscere la stagionalità del trading sulle azioni è utile per definire una strategie operativa più complessa. Quello che voglio dire è che conoscendo come funzionano e come sfruttare i pattern stagionali avrai una marcia in più per operare.