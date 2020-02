Perchè il trading CFD è migliore del trading tradizionale?

© Shutterstock

Le differenze tra il trading tradizionale e il trading attraverso i CFD: dai costi al fattore tempo, rischi e vantaggi dei Contratti per Differenza

C'è una domanda che spesso gli investitori si pongono quando sono dinanzi alla scelta del modo con cui investire i loro soldi: è meglio fare trading in modo tradizionale oppure attraverso i Contratti per Differenza? La questione non è di poco conto visto che tra i due tipi di trading esistono molte differenze a partire dai costi ma senza dimenticare il livello di rischio e i vantaggi.

Il trading tradizionale altro non è che una evoluzione rispetto al consueto acquisto diretto di asset. Ammettiamo che il tuo interesse vada verso le azioni. Per anni investire in titoli azionari ha significato solo una cosa: comprare e vendere azioni. L'attività di compravendita viene esercitata attraverso la mediazione di una banca che opera con un suo consulente. Il trading tradizionale nasce e si sviluppa proprio in questo ambito ossia rappresenta una evoluzione della compravendita tradizionale di azioni ovvero quella che pochi investitori abbienti un tempo facevano in borsa scendendo in campo direttamente. Oggi non è più possibile pensare che un investitore possa contrattare in borsa i suoi ordini poichè tutto si svolge telematicamente.

Nel trading online tradizionale, il consulente è diventato una figura determinante poichè è lui a filtrare le scelte dell'investitore. Ovviamente tutto questo non avviene a costo zero. La gestione del tuo portafoglio di investimento da parte del consulente della tua banca ha un costo che rientra nel capitolo delle commissioni.

Nel trading attraverso i CFD invece non ci sono figura di mediazione. Se tu ad effettuare le scelte e ovviamente ad assumerti le responsabilità di queste scelte. L'assenza della figura del consulente è la prima grande differenza tra il trading tradizionale, evoluzione telematica della compravendita di azioni, e il trading attraverso i CFD.

Con il CFD Trading non si comprano azioni

Insisto sulle azioni perchè il ricorso al titolo azionario come esempio semplifica di molto il discorso. Nel trading online tradizionale, l'acquisto di azioni avviene per via telematica e questa può essere considerata una normale evoluzione dell'acquisto di titoli allo sportello della tua banca. A prescindere dall'evoluzione tecnologica, fare trading in modo tradizionale significa comprare azioni online.

Viceversa nel trading attraverso i CFD non c'è alcun acquisto di azioni nè in borsa (come avveniva decenni fa), nè allo sportello della banca (come avviene anche oggi), nè online. E' la base stessa del trading di CFD ad essere differente perchè con i Contratti per Differenza non avviene alcun acquisto di azioni. Per farla breve se fai trading di CFD ammettiamo sulle azioni Intesa Sanpaolo, non diventerai azionista della banca di Messina, sbocco invece inevitabile nel caso in cui tu compri azioni online oppure allo sportello.

I Contratti per Differenza si configurano come uno strumento di investimento che ti consente di trarre profitto dalle oscillazioni di prezzo delle azioni in modo indiretto ossia attraverso uno strumento derivato. Pur essendo altra cosa rispetto alle azioni, i CFD riproducono alla perfezione quello che è l'andamento dell'asset sottostante.

Trading tradizionale VS trading di CFD differenze

Una delle più importanti differenze tra il trading online e il trading di CFD riguarda i costi. In una scala decrescente, comprare azioni allo sportello in modo diretto ha un costo più alto del trading tradizionale ma quest'ultimo, a sua volta, costa di più del CFD Trading.

Attenzione perchè i costi che devi sostenere nel trading tradizionale aumentano ancora di più nel caso in cui l'operazione in borsa ha un controvalore basso. Nel CFD trading, invece, i costi sono più contenuti almeno per quello che riguarda questo aspetto.

Nel trading di CFD, inoltre, la convenienza cresce con l'aumentare dei volumi di acquisto e di vendita. Come ti sarei reso conto informandoti sui migliori broker Forex e CFD, sono spesso presenti sconti e riduzione in considerazione dell'ammontare dei volumi tradati.

Comprare azioni o fare trading attraverso i CFD?

Il timing è uno dei vantaggi del trading di CFD rispetto alla compravendita di azionia allo sportello. Nel mondo degli investimenti il fattore tempo è uno degli elementi decisivi. Grazie al CFD Trading puoi aprire e chiduere le tue posizioni con un semplice click sul tuo cellulare. Basta fare login e puoi operare in tenpo reale. Questo è un vantaggio che perdi se scegli di comprare azioni allo sportello della tua banca.

Per sua stessa natura il trading attraverso i CFD è rapido e veloce. Gli ordini inviati vengono subito eseguiti e questo è un vantaggio visto che i tempi di gestione vengono accorciati e quindi hai più possibilità di trarre profitto dalle tante occasioni che la finanza può offrirti.

CFD Trading cosa sapere prima di iniziare

Ti ho dato buoni motivi per preferire il trading di CFD al trading tradizionale. Se vuoi provare ad operare con i Contratti per Differenza non devi far altro che immettere il tuo ordine di acquisto.

Prima di iniziare ad operare ti consiglio sempre di affinare le tue conoscenze teoriche. A tal rigurado la guida su Come diventare trader può essere considerata un buon punto di partenza. Tanit altri contenuti molto interessanti su questo argomento ci sono su BorsaInside come la guida su Come iniziare da zero a fare trading online.

Dopo aver approfondito questi aspetti puoi passare alla parte più pratica e comprare CFD trading dell'azione X se pensi che le quotazioni di quell'azione saliranno o vendere CFD se invece pensi che il valore di quell'azione scenderà.

Come nel trading tradizionale, anche nel CFD Trading le previsioni errate significano perdita. Per questo motivo deve essere molto consapevole prima di investire e tenere in debita considerazione i market mover.

Questo teoricamente. Dal punto di vista pratico, un aiuto può arrivare dal conto demo ossia dalla possibilità che molti broker ti riconscono di operare in modalità virtuale per evitare di perdere denaro reale in caso di errori. Se vuoi conoscere più da vicino l'importanza di questo strumento leggi la guusa su come funziona il conto demo.

Perchè CFD trading conviene più del trading tradizionale

Il CFD Trading è più agevole rispetto ai mercati tradizionali per almeno 4 ragioni: utlizzo di piattaforme molto evolute, meccanismo della leva finanziaria, strumenti di budget e contract rollever.

Piattaforme di trading: per quanto riguarda questo punto, i migliori broker oggi offrono numerose piattaforme di trading, ciascuna delle quali presenta caratteristiche più adatte a questo o a quel tipo di investitore. Ci sono piattaforme per il trading manuale e per quello automatico. Grazie al conto demo puoi scegliere quella che per te è la migliore piattaforma.

Trading con leva: solo il trading di CFD ti permette di usare la leva finanziaria per operare. La leva è una delle grandi differenze tra il CFD e il trading tradizionale. Grazie alla leva puoi ampliare i tuoi profitti ma puoi anche rimediare una perdita. Rischi a parte la presenza del meccanismo della leva è uno dei grandi vantaggi del CFD trading rispetto al trading tradizionale. Per imparare ad usare in modo corretto questo strumento, ti consiglio di leggere le ultime novità sulla leva finanziaria trading e di inziare ad operare sempre in modalità demo per evitare di perdere soldi reali.

CFD Contract Rollover: tutti i Contratti per Differenza sono basati su un accordo che ne definisce i tassi e le spese. Ogni contratto di CFD ha una data di scadenza alla quale verrà poi sostituito da un nuovo contratto. I migliori broker CFD applicano il rollover del contratto nel weekend in modo tale da non darti disturbo. Questo è uno dei motivi per cui il CFD Trading è più agevole del trading tradizionale.

CFD trading budget: come ti ho detto in precedenza nel trading di CFD non ci sono tante voci di costo che invece sono uno dei capisaldi dal trading tradizionale (a partire dalle spese di commissione). Inoltre molti broker, come Avatrade, addebitano gli spread solo per le posizioni aperte. Ti ricordo che tecnicamente lo spread altro non è che la differenza tra il prezzo di vendita e acquisto di un asset. Quando calcoli il costo per una posizione concretamente dovrai moltiplicare lo spread per la dimensione di quella posizione. Otterrai così lo spread addebitato per la posizione. Gli spread risentono della liquidità di mercato e quindi maggiore è la liquidità e più alto sarà lo spread.

I 4 elementi citati sono altrettanti vantaggi del CFD Trading rispetto al trading tradizionale.