Trade.com: recensione, opinioni e conto demo

Trade.com è un broker regolamentato che offre diversi vantaggi che meritano di essere presi in considerazione. Li abbiamo evidenziati nella recensione.

Trade.com è un broker affidabile e autorizzato a operare in Italia grazie alle licenze ottenute. Il broker è gestito dalla società Trade Capital Markets, con sede a Cipro e regolamentata da CySEC (numero di licenza 227/14). Il broker è anche autorizzato dalla Consob a operare in Italia, la società è infatti iscritta all’elenco dell’autorità italiana di vigilanza sui mercati al numero 3949. Infine ha ottenuto la regolamentazione dalla FSCA, ovvero l’autorità del Sudafrica.

Puoi raggiungere il sito ufficiale di Trade.com cliccando qui, ma ti consigliamo prima di leggere la nostra recensione per avere una panoramica generale più completa. Se invece sei impaziente ti comprendiamo, dato che si tratta di un ottimo broker!

Trade.com accesso

L’accesso a Trade.com è possibile da diversi device, dal computer, dallo smartphone e dal tablet. Per effettuare il primo accesso a Trade.com è necessario fare la registrazione, che puoi fare da qui:

Una volta giunto sul sito clicca su Apri Account, compila il form che ti si presenta e segui le istruzioni. Non temere, non devi inserire troppi dati personali, ma solo quelli strettamente necessari per aprire un conto su Trade.com a norma di legge.

Appena terminato attendi l’email di conferma e dopo sarai pronto a fare trading online!

Trade.com Consob e CySEC: broker sicuro

Trade.com è un broker autorizzato a operare nell’Unione Europea grazie alla licenza della CySEC, l’autorità di vigilanza di Cipro sui mercati finanziari. Per la normativa comunitaria il broker è quindi autorizzato a offrire servizi di trading in tutta l’UE, Italia compresa.

La Consob recepisce l’autorizzazione della CYSEC e iscrive il broker nell’elenco delle società straniere che operano in Italia. Per l’esattezza Trade.com nell’elenco è al numero 3949.

Trade.com possiamo considerarlo un broker sicuro, infatti per ottenere queste licenze è necessario seguire rigidi standard ed essere sotto la supervisione costante dell’ente di regolamentazione.

Inoltre le opinioni su Trade.com sono generalmente buone da parte di tutti i trader iscritti! Questi pareri non sono affatto secondari ed è bene prenderli in considerazione! Se anche tu hai qualcosa da dire su Trade.com lascia un commento qui sotto, aiuteresti altre persone nella loro scelta del broker!

Strumenti su Trade.com

Puoi fare trading con Trade.com su un gran numero di asset finanziari, secondo i numeri del broker sono più di 2.100. Lo strumento finanziario utilizzato da Trade.com sono i CFD, in questa maniera non avrai il possesso dell’asset negoziato, ma investirai solo sui rialzi o i ribassi del prezzo dell’asset.

La gamma di mercati disponibili su Trade.com è molto ampia, per l’esattezza potrai fare trading su:

Forex

Criptovalute

Obbligazioni

Materie Prime

Indici

Azioni

ETF.

Gli spread sono competitivi e partono dai 0,4 pip per gli asset più liquidi. I costi non sono generalmente alti e molti sono circoscritti alle classiche spese per i CFD, come il finanziamento overnight se mantieni la posizione aperta la notte.

Ricordati che la valuta con cui opera Trade.com è il dollaro americano (USD), dunque se, come normale che sia, depositi in euro, il broker effettuerà il cambio di valuta e ci saranno delle commissioni proprio per la conversione della valuta.

Trade.com non applica commissioni su prelievi e depositi, ma se entri in uno stato di inattività per più di 90 giorni il broker preleverà 25$ ogni mese.

Trade.com deposito minimo

Il deposito minimo su Trade.com è di 100€, ma se utilizzi le sterline diventano 100£ e se usi i dollari sono 100$. Nel nostro caso possiamo affermare che l’importo minimo per iniziare a fare trading su Trade.com è 100€.

Puoi depositare i fondi con diverse modalità, fra queste ci sono le carte di credito o altre carte abilitate ai pagamenti online, il bonifico bancario, ma anche diversi sistemi di pagamento elettronico come PayPal.

Entro un giorno lavorativo i soldi dovrebbero accreditarsi sul tuo conto, molto potrebbero però dipendere dalla tua banca nel caso del bonifico bancario. Ricordati che Trade.com accetta solo depositi da conti verificati. Assicurati quindi che il broker abbia verificato il tuo account.

Trade.com demo

Se vuoi iniziare a fare trading su Trade.com, ma non sei ancora certo della scelta del broker, sappi che puoi iniziare con un conto demo gratuito e quindi non dovrai effettuare alcun deposito!

Puoi aprire un conto demo direttamente dal sito di Trade.com, che puoi raggiungere da questo link:

Il conto demo ti porta a conoscere tutti gli aspetti della piattaforma del broker e tutti gli asset disponibili. Per te subito 10.000$ virtuali da investire senza rischio dove vuoi!

Trade.com app

Puoi fare trading con Trade.com attraverso diversi dispositivi, come già anticipato. Parliamo di computer, smartphone e tablet.

Per raggiungere la piattaforma di trading via mobile hai bisogno di scaricare l’app Trade.com, che è gratuita e facilmente raggiungibile da Google Play Store o dall’App Store, a seconda del tuo dispositivo.

Sul computer puoi fare trading su Trade.com con la piattaforma WebTrader del broker, ma anche con la MetaTrader 4, una delle più famose e apprezzate al mondo per via della sua semplicità d’uso e i molti strumenti di trading disponibili.

Al termine della nostra recensione possiamo dare pareri positivi su Trade.com. Si tratta di un broker affidabile, senza commissioni per depositare e prelevare, fatto non indifferente e non unico nel parorama dei broker online, anche fra i più seri.

Le opinioni su Trade.com comuni portano il broker a collocarsi fra i migliori intermediari in Europa e negli ultimi anni si sta facendo conoscere positivamente anche in Italia.

Come già anticipato se vuoi lasciare un commento qui sotto e raccontare la tua esperienza su Trade.com ti esortiamo a farlo per aiutare altri trader a conoscere le potenzialità ed eventuali difetti del broker.