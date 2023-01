Swap Forex Trading: come funziona e vantaggi pratici

Tutti i traders avranno certamente sentito nel corso della loro esperienza parole come swap o currency swap. Cosa si intende con questi termini e quale è la loro funzione nel Forex Trading? Per rispondere a questi interrogativi non dovrai far altro che leggere i prossimi paragrafi. Questa guida, infatti, è interamente dedicata allo Swap nel Forex. Mettiti quindi comodo e impare a sfruttare i vantaggi degli Swap in modo pratico e senza esitazioni. Trattandosi di un argomento di trading online ti consiglio, prima di affrontare la lettura della guida, di dare una ripassata alle tue conoscenze base leggendo (o ri-leggendo) la nostra guida su come fare trading online da zero.

Eventualemente puoi accompagnare questo ripasso anche con la pratica attivando un conto demo gratuito con uno dei migliori broker Forex e CFD come ad esempio eToro (leggi qui la recensione completa). Perchè eToro? Perchè la piattaforma di social trading è una delle poche che ti mette a disposizione ben 100 mila euro per fare pratica.

–PROVA IL CFD TRADING CON LA DEMO ETORO DA 100MILA EURO VIRTUALI>>

Currency swap cosa è?

Cosa si intende in finanza con currency swap? Rispondere a questa domanda, molto generale, è indispensabile per avere le basi poter poi affrontare il discorso relativo agli swap nel Forex Trading. Currency swap è una parola inglese che in italiano può essere tradotta con swap incrociato. Tecnicamente si tratta di un contratto legale tra due parti diverse avente ad oggetto lo scambio di due valute in un momento successivo. Attenzione perchè se il passaggio avviene dopo, il tasso di cambio è invece prederminato ed è proprio questa la caratteristica di questi contratti.

Solitamente le banche operano come intermediari in un accordo di Swap ma, in alcuni casi, possono anche essere controparti negli scambi di valuta.

Swap nel Forex Trading Online

Avendo ben chiaro cosa si intende con il termine Swap Currency, è possibile ora affrontare l’argomento relativo agli swap nel Forex Trading Online. Poichè il concetto è legato al mondo delle valute, prima di leggere questo paragrafo dai un ripasso alle tue conoscenze su come fare Forex Trading e differenze con CFD.

Nel Forex uno swap è definito come l’interesse di rollover che potrai guadagnare (o anche perdere) per aver mantenuto posizioni aperte durante la notte. Se invece l’apertura e la chiusura di una posizione avviene nel corso dello stesso giorno, allora lo swap non viene considerato.

Nel Forex Trading, la commissione di swap è legata ai tassi di interesse relativi alle valute del cross e alla tipologia di posizionamento che può essere short (ribassista) o long (rialzista).

Nel Forex ci sono valute che per tradizione sono ad alto rendimento (e questo è il caso del dollaro australiano e del dollaro neozelandese e poi ci sono valute a basso rendimento come Euro e Yen Giapponese.

Tecnicamente nel momento in cui compri una valuta ad alto rendimento contro una valuta a basso rendimento, potrai guadagnare interessi di swap positivi.

Per esercitarti ad usare gli swap nel Forex Trading puoi usare il conto demo gratuito che broker autorizzati come Avatrade (leggi qui la recensione completa) ti offrono.

Demo gratuita Avatrade con 100.000 euro>>> clicca qui

Sicurezza al primo posto: fai trading sul Forex con la garanzia di sei autorità di regolamentazione

Tantissimi asset disponibili: valute principali, secondarie e esotiche

Zero spese nascoste nel trading sul Forex

Commissioni basse: nel Forex Trading Avatrade applica solo lo spread

Posizioni lunghe e posizioni corte per guadagnare con il ribasso del cross

Trading sul Forex 24 ore su 24, 5 giorni su 7 con servizio assistenza non stop h24 e in 14 lingue.

In generale gli swap si configurano come una copertura contro le fluttuazioni che caratterizzano il forex.

Lo swap nel Forex Trading c’è sempre?

C’è un modo per evitare lo swap nel Forex? La domanda non è retorica perchè se è vero che il Forex ha insito lo swap nella sua stessa struttura, va comunque tenuto conto che ci sono particolari tipi di account che non prevedono lo swap. E’ questo il caso del conto trading islamico. Per l’islam, infatti, l’interesse (in qualsiasi forma) è immorale e quindi, per poter permettere agli utenti islamici di fare comunque trading Forex, molti broker hanno creato dei conti islamici che non prevedono swap nel Forex. Un esempio di broker che fornisce il conto islamico è Avatrade (qui il sito ufficiale).

Tassi competitivi per lo swap Forex con FP Markets

Nel paragrafi precedenti, parlando di swap Forex, abbiamo fatto riferimento a due broker: Avatrade e eToro. In realtà c’è anche una terza alternativa di cui parleremo adesso: FP Markets (qui trovi la recensione completa). Citiamo questo broker perchè esso offre i tassi più competitivi del settore consentendo al trader di tenere aperte le sue posizioni anche durante la notte senza preoccuparsi degli effetti del costo overnight e dei costi di rollover sui guadagni maturati.

Per conoscere l’ammontare del costo di rollever è sufficiente usare la calcolatrice degli swap sul Forex presente sia su MetaTrader 4 che su MetaTrade5. Il procedimento operativo è molto semplice. Una volta scelto lo strumento finanziario su cui si intende aprire una posizione notturna, il trader dovrà semplicemente specificare la valuta e quindi scegliere le dimensioni dell’operazione. A questo basterà pigiare su calcola e sarà possibile vedere a video il costo di rollover.

Ma FP Markets va oltre mettendo a disposizione la sua innovativa calcolatrice FX grazie alla quale è possibile calcolare tutti i parametri più importanti delle singole operazioni. In particolare sarà possibile quantificare il valore del PIP, la dimensione del contratto, il margine e il potenziale guadagno di ogni strumento di trading e ovviamente i tassi di swap sul forex. Insomma sono tantissime le informazioni che si possono ottenere usando la calcolatrice FX di FP Markets.

–APRI UN CONTO FP MARKETS E SCOPRI I TASSI COMPETITIVI PER LO SWAP FX>>

I tassi swap Forex di FP Markets sono competitivi per una serie di ragioni che riassumiamo nell’elenco in basso:

vengono applicati tutte le notti alle 00:00 (orario della piattaforma) solo su quelle posizioni che sono aperte

sono calcolati in punti e quindi possono essere positivi o negativi alla luce di quella che è la differenza del tasso d’interesse fra le due valute

ci sono alcune coppie forex che possono avere tassi swap negativi sia sulle posizioni long che sulle posizioni di short

le piattaforme MT4 ed MT5 convertono automaticamente i punti calcolati nella valuta del conto del trader

ciascuna coppia forex presenta un proprio costo di rollover che viene misurano in dimensioni standard di 1 lotto o 100.000 unità

Calcolo tassi di swap nel Forex esempio pratico

Per meglio comprendere come avviene il calcolo dei tassi di swap nel forex ricorriamo ad un esempio pratico.

Tanto per iniziare è necessario sottrarre il tasso d’interesse della valuta di base dal tasso d’interesse della valuta di quotazione. L’importo ottenuto dovrà essere diviso per 365 volte il tasso di cambio base.

Supponiamo che il trader stia operando con il cambio Euro Dollaro. I parametri di cui tenere conto sono il tasso ufficiale della BCE e quello della FED. Ammettiamo che il trader voglia comprare EUR e vendere USD ossia intenda andare long sul cross EUR/USD.

Il tasso d’interesse della valuta che viene comprata, ossia l’Euro, è più basso rispetto a quello della valuta che viene venduta, ossia il dollaro, il trader si vedrà dedurre l’archiviazione dal conto di trading. Il broker procederà con l’addebito di un costo o un rincaro per lo swap durante le ore notturne.

Operativamente:

Assumendo come contratto 1 lotto (100 mila euro) e tenendo conto del cross EUR/USD attuale si avrà:

SWAP: (100.000 euro X (differenziale tasso di interesse + tasso di interesse più basso / 100) X cambio EUR/USD / 365. La risultate di questo calcolo sarà lo swap.

Per ovviare a tutta questa procedura di calcolo, è possibile usare la calcolatrice del rollover swap sul Forex fornita da FP Markets e avere così una stima del costo delle posizioni di trading aperte di notte. Come già detto in precedenza, basta selezionare lo strumento su cui si intende trading, la valuta del conto e impostare le dimensioni dell’operazione. Sarà la calcolatrice, in automatico, a fare il calcolo che abbiamo indicato in precedenza.

–USA LA CALCOLATRICE FX DI FP MARKETS PER CALCOLARE LO SWAP RATES>>

Swap nel Forex Trading vantaggi

Quali sono i vantaggi degli swap nel Forex? I punti di forza degli swap incrociati riguardano sia i singoli investitori che le aziende. Gli swap, infatti, hanno il vantaggio di mantere a lungo un tasso di cambio fisso ma soprattutto corrono il rischio associato ad altre valute e questo è uno strumento di tutela importante per i commercianti.

Dal punto di vista delle grandi compagnie, gli swap permettono di accumulare liquidità in una valuta e risparmiare sull’altra. Tra l’altro, essendo gli swap molto liquidi, i contratti tra le parti possono essere accordati in qualsiasi momento durante una transazione anche perchè attraverso il ricorso ad uno swap è possibile per la società avere un debito più economico.

Seguici su Telegram Rimani aggiornato con guide e iniziative esclusive per gli iscritti!