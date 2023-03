Come funziona il trading sul Forex e sui CFD: differenze

Chi fa trading ogni giorno si imbatte in espressioni come Forex Trading o CFD Trading. I due termini vengono spesso usati come sinonimi oppure si tende a sottintendere il significato delle due parole, dondolo quasi per acquisito. Se per un investitore con alle spalle una certa esperienza un approccio simile può anche andar bene per un principiante il discorso cambia. Un trader alle prime armi deve conoscere le differenze che ci sono tra Forex Trading e CFD Trading. Proprio di questo parlerò in questa guida.

Come funziona il Forex Trading?

Tecnicamente il Forex Trading altro non è che l’acquisto di una determinata valuta e la simultanea vendita di una seconda valuta che è scambiabile con la prima ad un certo tasso di cambio.

Le due valute insieme costituiscono una coppia o cross. E’ questa coppia il perno del Forex nel senso che le due valute devono essere sempre scambiate in coppia e fare riferimento ad una sola valuta non significa assolutamente nulla. Ogni cross è rappresentato da un codice univoco di tre lettere.

Le prime due lettere del codice indicato il paese che emette la valuta mentre la terza lettera indica il nome della valuta. Ad esempio USD sta per United States (paese) Dollar (Valuta). JPY sta per Japan (paese) Yen (valuta). Penso che con questi esempi abbia reso l’idea del meccanismo alla base e quindi passo oltre.

I prezzi Forex altro non sono che i tassi ossia il valore di una valuta in termini di altra. Un prezzo Forex è EUR/USD o cambio Euro Dollaro.

In questo caso come valuta di sinistra abbiamo l’Euro che ricopre il ruolo di valuta base mentre la valuta sul lato destro o valuta di quotazione è il Dollaro Usa. Quindi l’Euro è la base e il Dollaro la valuta di quotazione. La coppia di cambio è appunto Euro Dollaro.

Ma cosa significa questo rapporto? Il prezzo è riferito a quanti dollari Usa dovrai pagare per acquistare 1 solo euro. Ammettiamo che il cambio Euro Dollaro sia pari a 1,3. Quell’1,3 sono i dollari che dovrai pagare per poter comprare 1 solo euro.

Nel caso di vendita il cosiddetto tasso Forex, fa riferimento a quante unità della valuta di quotazione otterrai in cambio di una unità della valuta di base. Sempre seguendo l’esempio sopra riportato riceverai 1,3 dollari se vendi 1 euro.

Questo, in estrema sintesi, è il meccanismo alla base del Forex. Per capire concretamente come funziona il Forex Trading, ti suggerisco di provare ad operare con un conto demo trading. La modalità virtuale ti permette di investire senza correre il rischio di perdere denaro reale. Il suggerimento che do sempre è quello di scegliere solo i migliori broker Forex e CFD come ad esempio eToro.

–REGISTRATI GRATIS SU ETORO (SITO UFFICIALE)>>

Una volta che hai attivato il conto demo eToro potrai passare alla seconda fase ossia all’immissione degli ordini.

Tecnicamente quando ti conviene comprare nel Forex? Aprirai una posizione di acquisto, oppure come si dice tecnicamente andrai lungo, se pensi che il valore della valuta base possa aumentare rispetto a quello che è il valore della valuta di quotazione.

Viceversa se pensi che il prezzo di una valuta base rispetto ad una valuta di quotazione possa diminuire, allora dovrai attivare una posizione di vendita oppure, tecnicamente, una posizione short.

Ovviamente rialzo o ribasso della valuta base rispetto alla valuta di quotazione non avviene a caso. Ci sono infatti specifici fattori che vanno a determinare l’andamento di una coppia Forex. In estrema sintesi quello che un trader principiante deve sapere è che il Forex non è un gioco. L’andamento di un cross di valute è infatti condizionato dai market mover come puoi approfondire in questa guida: Forex e dati macroeconomici: come sfruttare il legame nel trading

Il solo modo a tua disposizione per imparare a capire come marker mover e notizie sono in grado di influenzare coppie Forex è quello di fare pratica in modalità demo prima di passare al conto reale. Non credere mai che l’andamento di un cross sia dovuto al caso ma esamina sempre con attenzione quella che è l’agenda macro del giorno e testa le tue decisioni operative in modalità demo. A tal fine ti riporto ancora il link per attivare il conto demo eToro. Puoi operare sulle piattaforme del broker tenendo sempre sotto mano il calendario macroeconomico.

–APRI UN CONTO DEMO GRATUITO SU ETORO DAL LINK UFFICIALE>>

Tanti trader esperti un tempo erano solo principianti che muovevano i loro primi passi usando il conto demo.

Perchè il Forex Trading ha così successo?

C’è un motivo ben preciso per cui il Forex Trading ha così successo. Il mercato del Forex, infatti, è oggi quello più liquido in assoluto inoltre è il solo tra i mercati mercati finanziari mondiali sempre attivo in quanto è aperto alle negoziazioni 24 ore al giorno, 5 giorni alla settimana (tranne sabato e domenica).

Nella tabella seguente puoi trovare i principali orari Forex mondiali.

Come funziona il CFD Trading

Se il Forex Trading riguarda le coppie di valute, il CFD Trading ha invece ad oggetto molteplici mercati finanziari, dalle materie prime fino alle azioni e alle criptovalute.

A prescindere da quello che sia l’asset sottostante di riferimento, il meccanismo di funzionamento del CFD Trading è sempre lo stesso: consentire di investire su un mercato senza essere realmente in possesso del sottostante. E’ questo il grande vantaggio dei Contratti per Differenza che si configurano come uno strumento di tipo derivato accessibile a tutti in modo semplice e immediato grazie ai broker.

A differenza del Forex Trading, i CFD si configurano come un contratto per lo scambio di valore tra il prezzo di apertura di un sottostante e quello di chiusura. Tale contratto viene stipulato tra due parti: l’investitore e il broker.

Sono quindi la differenza tra il prezzo di apertura e di chiusura e dimensione della posizione attivata ad andare a determinare quello che è il tuo profitto o la tua perdita su quell’operazione.

Due i principali vantaggi del CFD Trading: la possibilità di fare trading non solo su un mercato in ascesa ma anche se il prezzo dell’asset è in calo (in questo secondo caso attraverso le posizioni short) e l’assenza di una data di scadenza, diversamente da quello che avviene usando altri strumenti finanziari come ad esempio le opzioni.

CFD Trading e leva finanziaria

Se puoi investire su asset che hanno un certo prezzo senza pagare quel corrispettivo è solo grazie allo strumento della leva finanziaria. E’ la leva che ti permette di esporti su mercati che altrimenti sarebbero del tutto inaccessibili. Ad esempio se scegli di comprare azioni in modo fisico dovrai pagare il prezzo del titolo in quel momento (che può essere davvero alto se pensi ad esempio alle azioni Amazon), ma se scegli di fare trading sulle azioni con i CFD allora la leva finanziaria ti viene in aiuto.

Grazie alla leva ti puoi esporre sul mercato con un importo di capitale iniziale basso che è noto come margine. Essendo questa una guida per principianti, ti rimando al post su come funziona la leva finanziaria per approfondire l’argomento.

Attenzione perchè la leva non è uin regalo privo di costo. Se il prezzo dell’asset si muove contro il tuo trade, perderai denaro e tale perdita a causa del meccanismo amplificatore della leva può addirittura essere maggiore rispetto a quello che è il capitale che hai investito.

Come già detto a proposito del Forex Trading, anche i CFD non sono un gioco e quindi, prima di passare al conto reale, ti consiglio di esercitarti con un conto virtuale.

Anche per quanto concerne il Trading di CFD puoi scegliere il broker eToro attivando la demo dal link sottostante: è gratuita.

–CREA UN ACCOUNT DIMOSTRATIVO GRATUITO SU ETORO (SITO UFFICIALE)>>

Quanto costa fare CFD Trading

Quali sono i costi del CFD Trading? Per capire l’ammontare delle spese devi partire dalle fondamenta. Alla base c’è lo spread ossia la differenza tra il prezzo di acquisto e quello di vendita. Accanto allo spread ci possono poi essere le commissioni aggiuntive che variano a seconda del broker, del tipo di conto e del tipo di asset.

Una cosa però è certa: se ha posizioni attive dopo il punto di rollover alle 17:00 EST di ogni giorno, mallora dovrai fare i conti con un addebito di interessi che sono calcolati in base al relativo tasso swap. E’ per questo motivo che tanti traders chiudono le loro posizioni prima di questo orario. La chiusura del trade è quindi strategica.

I costi sono uno degli elementi che viene maggiormente tenuto in considerazione nella scelta del broker con cui fare Forex Trading.

Strumenti per fare CFD Trading

Se vuoi fare CFD Trading su qualsiasi mercato, la formazione diventa essenziale. Questo significa che è necessario studiare. Ti segnalo a tal riguardo una guida che può essere considerata un buon punto di partenza:

Forse ti può anche interessare — Diventare trader i passi che devi fare

Per essere un buon trader dovrai avere passione e soprattutto dovrai imparare ad essere ambizioso. E’ importante curare la formazione e restare sempre aggiornati. Essenziale anche l’aspetto psicologico e la gestione della paura. Inoltre dovrai sapere fare analisi tecnica ed operare con metodo trading facendo ricorso agli Expert Advisor (EA) automatizzati. E’ necessario avere una maggior supervisione delle posizioni e del portafoglio soprattutto se si decide di operare intraday.

In quest’ottica, quindi, la gestione del rischio diventa essenziale.

Anche se in poco spazio, hai certamente capito che fare trading attraverso i CFD non è affatto un gioco e richiede molta preparazione.

E’ per questo motivo che è consigliabile partire sempre dal conto demo. Su eToro potrai trovare tanti consigli su come operare. Ti riporto il link per attivare il conto.

–REGISTRATI SU ETORO GRATUITAMENTE (SITO UFFICIALE)>>

Social trading sui CFD

Una variante al trading attraverso i CFD, è il cosiddetto social trading che può essere inteso come una sorta di evoluzione del primo. Il social trading consente un coinvolgimento completo dell’utente. A differenza dei broker tradizionali, infatti, se scegli di fare social trading avrai la possibilità di confrontarti e scambiare idde con altri investitori. Questo è molto importante soprattutto se sei un traders principiante e alle prime armi.

In sintesi: su una piattaforma di Forex & CFD Trading classica sei solo, mentre se scegli un broker di social trading puoi scambiare idee con altri investitori. I vantaggi però non si fermano qui: il social trading ti permette di copiare dai traders più bravi replicando le loro messo.

Se preferisci provare il social trading puoi usare il broker eToro. Anche in questo caso puoi prima operare in modalità demo e poi passare al conto reale. Il primo passaggio è quello di attivare il conto demo su Pepperstone. Il link è sempre il solito ma lo riporto sotto per comodità.

>>COPIA I TRADERS MIGLIORI SU ETORO CON IL COPY TRADING>>

Ad esempio se sei interessato ad investire in azioni, puoi usare i filtri eToro per cercare i traders più bravi sull’azionario e quindi impostare il Copy Trading sulle posizioni che sono state aperte da questi esperti.

Puoi imparare a fare trading con i CFD usando il Copy Trading eToro in modalità demo per non rischiare di perdere denaro reale. Attiva subito il tuo conto demo eToro e avrai 100.000 euro virtuali per fare social trading attraverso i CFD.

Seguici su Telegram Rimani aggiornato con guide e iniziative esclusive per gli iscritti!