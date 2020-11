Confronto piattaforma trading MT4 e MT5: quale è meglio scegliere?

La vera domanda non è se è meglio scegliere la piattaforma MetaTrader 4 o la MT5. In realtà è consigliabile fare trading con un broker che le supporti entrambe

Meglio usare la piattaforma MetaTrader 4 oppure la MetaTrader 5 per fare trading online? Questa domanda è molto ricorrente tra i trader e, come è giusto che sia, ognuno tendere a rispondere secondo quelle che sono le proprie preferenze. Non è un mistero che la piattaforma MT4 sia in assoluto la più usata per investire in borsa attraverso i CFD. Nonostante le evoluzioni che sono state introdotte dalla successiva versione della MT5, per molti investitori, la MetaTrader 4 resta in assoluto la migliore per inviare gli ordini di trading (qui la guida su come aprire e chiudere trade con la piattaforma MT4).

Per molti investitori (ti sto parlando anche di gente che fa trading online da anni), il segreto per guadagnare in borsa attraverso i CFD è scegliere l'accoppiata piattaforma MetaTrader 4 e migliori broker Forex e CFD.

Accanto a questi fedelissimi della MT4, però, ci sono anche tanti altri traders che, pur avendo iniziato a fare trading con la piattaforma MetaTrader 4, alla fine sono transitati alla più moderna versione 5 e oggi non si pentono affatto della scelta che hanno compiuto ma anzi la rivendicano con orgoglio.

In sintesi: alla domanda meglio la piattaforma MT4 o la MT5 per fare trading in modo sicuro, ognuno tenderà rispondere a seconda di quelle che sono le proprie esperienze. Gli estimatori della prima continueranno ad affermare che la MetaTrader 4 è e resterà la più utilizzata al mondo e non teme neppure gli aggiornamenti che sono stati introdotti dalla seconda. Viceversa, chi è passato alla piattaforma MT5 tenderà a mettere in evidenza i punti di forza di questa nuova versione. Chi ha ragione tra i due gruppi di trader? La risposta è entrambi.

Purtroppo uno degli errori che si tende a fare è quello di fossilizzarsi troppo in quelle che sono le proprie convinzioni. Per la serie, la MetaTrader 4 non si discute a prescindere da quelle che sono le caratteristiche della MT5. La piattaforma MetaTrader 5 potrebbe essere anche più conveniente della precedente versione, ma perchè perdere tempo a provarla?

Personalmente ritengo questo un grave errore poichè per stabilire se è meglio MT4 o MT5, sarebbe auspicabile...averle usate entrambe.

Se ti sei avvicinato per la prima volta a questo mondo (qui la guida per principianti per imparare a fare trading online da zero), dovresti provare ad usare entrambe le piattaforme prima di decidere con quale ti trovi meglio ad inserire ordini e ad aprire posizioni. Ragionamento simile se hai già alle spalle già una certa esperienza con la pluri-premiata MT4. Non è detto che tu non ti possa trovare meglio con la MetaTrader 5.

La verità è che coiverrebbe provarle entrambe. E come fare per riuscire ad eseguire questo confronto MT4 VS MT5 per capire quale piattaforma è meglio usare? Contrariamente a quello che potresti pensare, ti è sufficiente fare trading con broker che ti pertemettono di operare sia con la MetaTrader 4 che con la MetaTrader 5. Regola vuole che tutti i migliori broker Forex e CFD ti diano la possibilità di fare trading con MT4 e MT5. Ad esempio BDSwiss (leggi qui la recensione completa) ti riserva questa opportunità che è l'ideale per poter fare un confronto tra le due piattaforme.

MT4 VS MT5 quale è meglio

Fai trading per la prima volta e vorresti capire se è meglio usare la piattaforma MT4 o se è meglio la MT5 per inviare i propri ordine? Per non privati della possibilità di scegliere con quale piattaforma operare, la tua solo possibilità è quella di affidarti da un broker che offrre ai suoi clienti entrambe le piattaforme.

Capisco i traders che sono attivivi sui mercati da anni, ma un investitore alle prime armi non ha senso che si privi della possibilità di testare entrambe le piattaforme e solo dopo scegliere con quale è meglio investire. Quindi se vuoi effettuare questo confronto e capire quale piattaforma fa più al tuo caso, il primo passo è scegliere un broker che consente ai suoi clienti di usarle e quindi testarle entrambe. Il broker indicato in precedenza, BDSwiss, è l'ideale sotto questo punto di vista (qui il sito ufficiale).

MT4 e MT5 differenze

Ci sono alcune differenze di base tra la piattaforma MetaTrader 4 e la MT5 che vale la pena tenere in debita considerazione quando si è alla ricerca della migliore piattaforma su cui fare trading.

In linea di principio vale la regola seguente: la MetaTrader 4 è meno avanzata mentre la MetaTrader 5 è decisamente più evoluta.

Attenzione non ti sto parlando di opinioni, perchè quelle sono personali e sono legate all'esperienza del singolo, ma di elementi oggettivi inopinabili. La MetaTrader 5, quindi, è una sorta di piattaforma migliorata del MetaTrader. Grazie proprio ai miglioramenti la MT5 fornisce una serie di funzionalità avanzate che la versione 4 del MetaTrader non sarebbe strutturalmente neppure capace di supportare. Un esempio è la possibilità che hai di fare hedging.

Le differenze tra MetaTrader 4 e MetaTrader 5 sono tantissime come puoi vedere da solo leggendo il paragrafo seguente.

Confronto MT4 e MT5: differenti funzionalità

Trovare le differenze tra MT4 e MT5 significa trovare le caratteristiche dell'offerta delle due piattaforme in relazione alle specifiche funzionalità:

Numero di indicatori tecnici che possono rilevare in modo automatico pattern nelle dinamiche di prezzo e quindi essere di aiuto per quello che riguarda le scelte operative: 38 indicatori con la MT5 e 30 con la MT4

che possono rilevare in modo automatico pattern nelle dinamiche di prezzo e quindi essere di aiuto per quello che riguarda le scelte operative: 38 indicatori con la MT5 e 30 con la MT4 Numero di oggetti analitici per identificare i trend di prezzo e quindi cogliere i vari cicli evidenziando i livelli di supporto e di resistenza: 44 oggetti grafici con la MT5 e 31 con la piattaforma MT4.

per identificare i trend di prezzo e quindi cogliere i vari cicli evidenziando i livelli di supporto e di resistenza: 44 oggetti grafici con la MT5 e 31 con la piattaforma MT4. Numero di periodi temporali in cui vengono raggruppate le quotazioni: 21 periodi con la piattaforma MetaTrader 5 e solo 9 con la MT4

in cui vengono raggruppate le quotazioni: 21 periodi con la piattaforma MetaTrader 5 e solo 9 con la MT4 Tipologie di ordini condizionati che ti richiedono di comprare o vendere un determinato strumento a determinate condizioni: 6 tipo nel caso della MT5 e 5 tipologie con la MT4.

che ti richiedono di comprare o vendere un determinato strumento a Sistema di email : con allegati nella MT5 e senza allegati con la MT4

: con allegati nella MT5 e senza allegati con la MT4 Possibilità di chattare con altri trader : solo con la piataforma MT5

: solo con la piataforma MT5 Tester di strategia : Thread unico con la piattaforma MT4 mentre la MetaTrader 5 supporta Multi-threaded

+ Multivaluta + Tick reali

: Thread unico con la piattaforma MT4 mentre la MetaTrader 5 supporta Multi-threaded + Multivaluta + Tick reali Compatibilità con sistemi informatici : supporto completo su tutti i sistemi sia desktop che mobile (mobile trading)

: supporto completo su tutti i sistemi sia desktop che mobile (mobile trading) Disponibilità del calendario macroeconomico: solo con la piattaforma MT5, i marker mover non sono disponibili sulla piattaforma MT4.

Come puoi vedere da questo elenco le differenze sono tante. A prescindere da quelle che sono le opinioni personali, è palese che la piattaforma MetaTrader 5 sia molto più evoluta rispetto alla MT4. Ci sono funzionalità oramai indispensabili come è il caso del calendario macroeconomico, che la MT5 prevede nel pacchetto originario e questo è un grande vantaggio.

Vuoi provare a confrontare la piattaforma MetaTrader 4 con la piattaforma MT5? Scegli un broker che le supporta entrambe e inizia a fare trading su tanti asset.

Piattaforma trading MT4 VS MT5: quale conviene di più

Le caratteristice del trader sono essenziali per capire quale piattaforma conviene di più tra le MateTrader 4 le MetaTrader 5.

Essendo questo post rivolto soprattutto ai trader che sono alle prime armi, è logico che la MetaTrader 4 è adatta soprattutto ai principianti. Se stai entrando per la prima volta sui mercati finanziari, a prescindere dall'asset scelto per investire, quello che ti occorre è una piattaforma intuitiva e molto semplice da usare.

In questa fase avere a disposizione le tante funzionalità della piattaforma MetaTrader 5 è del tutto inutile anzi, come messo in evidenza in molte opinioni, può essere anche controproducente poichè ti carica di elementi che possono anche portare alla confusione.

Quindi se fai trading per la prima volta, è meglio la MetaTrader 4.

L'esperienza insegna che i migliori traders tenderanno sempre dire che come la MetaTrader 5 non esiste nulla. Non hanno torto nel senso che dal loro punto di vista è ovvio che la MT5 siamo migliore della MT4.

Non lasciarti però condizionare da questi giudizi perchè la verità è che tutto dipende dal tuo punto di vista e da quelle che sono le tue caratteristiche di investitore. Proprio per questo ti suggerisco di fare trading con un broker che ti permette di accedere in modo semplice e immediato sia alla MT4 che alla MT5 come è il caso di BDSwiss (qui il sito ufficiale).

