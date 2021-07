Come e dove investire con l'aumento dell'inflazione: migliore portafoglio trading

Cosa possono fare gli investitori per proteggere i propri portafogli dal rischio inflazione? La guida pratica per fare trading quando l'inflazione sale

Viviamo in una fase che è caratterizzata da un alto rischio di inflazione. Una scenario prevedibile alla luce delle premesse e in quanto tale gestibile purchè vengano adotatte le giuste strategie di investimento.

Il fatto che l'argomento sia sempre più sentito è dimostrato dalla crescita delle ricerche di domande specifiche del tipo:

come investire se l'inflazione sale

come investire proteggendosi dall'inflazione

dove investire per difendersi dall'inflazione in aumento

Tutti questi interrogativi nascono in realtà da una sola questione: cosa deve fare l'investitore per proteggere il suo portafoglio dall'inflazione? Proprio a questa domanda proveremo a dare una risposta nella presente guida. Nella seconda parte del post, poi, cercheremo di individuare quali sono i mercati che possono offrire buoni rendimenti in una fase caratterizzata dall'aumento dell'inflazione.

Il rischio inflazione c'è

La maggior parte dei trader è consapevole dell'esistenza del rischio inflazione ma ve ne sono molti che preferiscono nascondere la testa sotto la sabbia negando che questo problema possa diventare sempre più grave. Questo è un primo grave errore poichè se si nega l'esistenza del rischio, si perde di vista la realtà e si espone il proprio portafoglio di investinenti a problemi di ogni tipo. Essere consapevoli che il rischio di inflazione c'è è fondamentale per orientare il timone degli investimenti nella giusta direzione.

Per tanto tempo l'inflazione è rimasta repressa ma adesso, a causa delle forti iniezioni di liquidità decise per contrastare la crisi causata dal covid19, i consumatori hanno a disposizione ampie risorse. I primi market mover Usa confermano la possibilità che ci possa essere un forte e prolungato aumento dell'inflazione. La prospettiva peggiore è che a causa dell'incremento dell'inflazione, le banche centrali si vedano costrette ad aumentare i tassi di interesse.

Inflazione in aumento e tassi di interesse più alti, possono fare molto male ai portafogli di investimento. Diventa quindi necessario capire come investire se l'inflazione sale.

Come investire con l'aumento dell'inflazione

Assodato che il rischio inflazione c'è (e non è uno spauracchio), come investire in casi di incremento prolungato dei prezzi al consumo. La prima cosa da fare è verificare la capacità del proprio portafoglio di resistere ad uno scenario inflattivo. In pratica è necessario essere pronti a cambiare la composizione del proprio portafoglio di investimento. A volte si tratta di modificare i vari pesi, altre volte di sostituire alcuni asset con altri.

Tutte queste operazioni sono molto semplici da fare se si opera con un broker CFD. Intermediari autorizzati, infatti, consentono di investire su tanti asset diversi da una sola piattaforma e questo è fondamentale quando si tratta di introdurre novità nel proprio portafoglio.

Dove investire con l'aumento dell'inflazione: petrolio, oro e banche

Quali sono gli asset su cui investire con l'aumento dell'inflazione? Mercati come il petrolio, l'oro e il settore bancario possono dare buoni rendimenti nel corso dei periodi di crescita dell'inflazione. Ciò significa che il proprio portafoglio di investimento andrebbe in qualche modo adeguato per dare più spazio a questi asset nel caso in cui ci dovessero essere avvisagli su un prossimo aumento dell'inflazione.

Nei prossimi paragrafi spiegheremo come investire su ognuno dei mercati citati.

Investire in petrolio per proteggersi dall'aumento dell'inflazione

Il petrolio è il primo asset cu cui investire quando l'inflazione sale. A causa del vastissimo utilizzo che viene fatto dal petrolio nell'economia moderna, l'incremento del prezzo del greggio è uno dei segnali più evidenti della crescita dell'inflazione.

Il rapporto di azione e reazione è il seguente: con il miglioramento dell'economia, la domanda di petrolio sale e quindi aumenta il prezzo. Ciò a sua volta fa salire l'inflazione.

Stando alle previsioni degli analisti, c'è la possibilità che il prezzo del petrolio passa salire ancora, oltre i 75 dollari attuali (qui le previsioni petrolio 2021). Alcuni addirittura prevedono un prezzo del petrolio a 100 dollari al barile.

Insomma, tutto lascia presuppore che la quotazione petrolio crescerà ancora. E allora come inserire il petrolio in portafoglio per proteggersi dall'inflazione? Le soluzioni possibili sono in reatà molteplici:

E' possibile aprire una posizione diretta sul prezzo del petrolio attraverso i CFD e quindi speculare sulle variazioni di prezzo

In alternativa è possibile investire in società petrolifere (inutile dire che se la quotazione petrolio sale allora anche i prezzi delle azioni petrolifere sono in aumento) sempre attraverso i Contratti per Differenza (anche in questo caso non è quindi necessario comprare azioni in senso fisico).

Poichè investire in azioni implica un certo livello di rischio legato ai singoli titoli, si può optare per investire su un ETF legato ai titoli petroliferi come ad esempio l'ETF SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production

Quarta alternativa adatta a chi non se la sente proprio di investire in azioni petrolifere, è l'investimento in un CopyPortfolio come ad esempio OilWorldWide che è interamente allocato con esposizione su titoli delle principali società globali attive nell'estrazione, esporazione e produzione di petrolio e di prodotti correlati nonchè su ETF del settore.

Investire in oro per proteggersi dall'aumento dell'inflazione

Per difendersi dall'aumento dell'inflazione, non c'è asset migliore su cui investire dell'oro. Il grande vantaggio dell'oro è che è limitato e quindi possiede un grande valore intrinseco che è riconosciuto da tutti in tutto il mondo.

A differenza delle valute (tutte), non ci sarà mai una banca centrale che un bel giorno si sveglia e decide di incrementare il quantitativo di oro presente sul mercato. E' per questo motivo che quando c'è paura che l'inflazione possa salire, l'oro diventa super-redditizio.

E' sempre stato così e sempre sarà così. Non è quindi un mistero se molti analisti (per la verità non tutti) vedono nell'attuale dinamica dell'oro qualcosa di molto simile con quello che avvenne negli anni Settanta quando si verificò un forte e prolungato aumento dell'oro a causa dell'inflazione.

Assodato che anche l'oro è da inserire in portafoglio per proteggersi dal rischio inflazione, come fare per operare? Come nel caso del petrolio, anche in questo caso ci sono molte strade a disposizione.

Aprire una posizione sull'oro attraverso i Contratti per Differenza (non è quindi necessario comprare oro fisico).

Investire su ETF oro come ad esempio SPDR Gold e iShares Gold Trust.

Investire in società che sono legate all'estrazione dell'oro poichè è ovvio che se il prezzo del gold sale, allora anche le quotazioni di questi titoli sono in aumento. In alternativa è possibile su un ETF che è focalizzato sulle società minerarie come ad esempio l'ETF VanEck Vectors Gold Miners

Investire sull'oro con un CopyPortofolio calibrato sull'oro come ad esempio GoldWorldWide

E se sei un trader alle prime armi? In questo caso è consigliabile usare i servizi come ad esempio il Copy Trading grazie al quale è possibile copiare dai traders migliori.

Trading CFD sull'oro: copia le strategie dei traders più bravi >>> clicca qui

Investire nelle azioni delle banche per proteggersi dall'inflazione

Anche l'inserimento di azioni delle banche in portafoglio trading è un'idea da prendere in considerazione per proteggersi dal rischio inflazione. A fare la differenza, in questo caso, sono i tassi di interesse. Una situazione caratterizzata da alti tassi di interesse, è positiva per il settore bancario e questo perchè gran parte del guadagno delle banche deriva dalla differenza tra tassi attivi e tassi passivi.

Anche l'inserimento di azioni delle banche in portafoglio trading è un'idea da prendere in considerazione per proteggersi dal rischio inflazione. A fare la differenza, in questo caso, sono i tassi di interesse. Una situazione caratterizzata da alti tassi di interesse, è positiva per il settore bancario e questo perchè gran parte del guadagno delle banche deriva dalla differenza tra tassi attivi e tassi passivi.

Quindi nei momenti in cui l'inflazione sale conviene investire in azioni delle banche. Fondamentale è la scelta dei titoli da mettere in portafoglio. Considerando le potenzialità è sempre meglio puntare sulle banche americane. Se il rischio titolo è alto, una alternativa è il CopyPortfoglios. Tra gli asset disponibili c'è da esempio TheBigBanks che permette di investire sulle 25 più importanti banche mondiali.